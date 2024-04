Quiebra de Conoc: habló uno de los damnificados de la causa

La semana pasada, la empresa Conoc, dedicada a la venta de planes de ahorro para la adquisición de viviendas en varios puntos de la provincia de Córdoba, lanzó un comunicado informando que entraban en quiebra.

Diversas familias que se unieron al plan de vivienda de la empresa aseguraron que vienen enfrentando conflictos de diversa índole con la empresa desde hace tiempo, incluso antes de que esta se declarara en quiebra. "Con la empresa estaba todo bien, siempre y cuando vos les pagaras. Ya después, cuando empezaban los reclamos, siempre tenías una cara diferente", indicó uno de los damnificados.

Se declara en quiebra una empresa de planes de ahorro para viviendas en Córdoba

"Hará unos 4-5 años, empezamos pagando el plan de vivienda. A los 36 Meses Conoc, debía entregarnos la casa. Llegó el último mes y nunca me la dieron, porque me pidieron muchísima más plata", indicó Ismael Barrios, beneficiario del plan.

El contrato de Ismael incluía la adquisición de un lote de menos de 600 m² y la construcción de una vivienda en un barrio loteado en la localidad de Colonia Tirolesa.

Sucede que, al momento de la entrega, parte del contrato les exigía a quienes formaran parte del plan, una última suma de dinero que resultaba "imposible de pagar". Un detalle oculto en la "letra pequeña del contrato". "A raíz de eso nos desilusionamos tanto que queríamos que nos devuelvan el dinero invertido", explicó Barrios.

Pero la empresa no devuelve el dinero invertido. La única opción que ofrecen es vender el plan, o rescindir el contrato con un reembolso del 50%. "Cuando queremos hacer ese trámite (reembolso), empezaron a sumar impuestos y otras cosas. Al final yo les debía dinero a ellos. Un afano, nunca me devolvieron nada", contó.

A posterior se armó un grupo de WhatsApp con otras 30 familias que estaban en situación similar que querían hacerle frente a la empresa. Pero al final, "ninguno puso nada, ninguno dijo nada. Uno del grupo comentó que había un infiltrado de la misma empresa, que pasaba información".

Después de sucesivos reclamos sin respuesta, una persona representante de Conoc, le ofreció devolverle el dinero que la empresa le debía a la familia de Ismael, en varias cuotas, a cambio de "no seguir difamando a la empresa".

"Otra truchada porque al final me dieron dos cuotas de 50 mil pesos, nada más". En su momento, el plan vivienda de Conoc requería una inversión aproximada de dos millones de pesos aproximadamente.

Conoc entra en bancarrota

"Un amigo me comentó que Conoc había cerrado. Cuando llego al barrio seguían trabajando normal. Había obreros y electricistas a los que les consulté y que me dijeron que iban a seguir operando con normalidad", resaltó Barrios.

La municipalidad de Colonia Tirolesa tampoco supo dar respuestas concisas. "Quisimos hablar con el intendente y el vice-intendente y no nos pudieron atender", resaltó Barrios. Y agregó: "una abogada de allí me comentó que hay un montón de familias con la misma situación que quieren ver cómo cerrar los lotes. Pero yo estoy en una situación particular también porque nunca me dieron un boleto de compra y venta tampoco".

"Ahora estamos en 'veremos'. Seguimos en el plan porque queremos que nos devuelvan el dinero. Pero no tenemos soluciones, no sé qué vamos a hacer", concluyó Ismael Barrios.