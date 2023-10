Bregman: "No estamos en un ballottage, acá hay cinco candidatos, hay que votar con valores y convicciones"

Pasadas las 8.40 de la mañana, la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman fue la primera de los cinco aspirantes a la presidencia que pasó por el cuarto oscuro. A la legisladora le correspondió el colegio Don Bosco, en el barrio de Monserrat, en la Ciudad de Buenos Aires, y antes de entrar habló brevemente con los periodistas, remarcando "esto no es un ballottage, que nos nos quieran hacer creer eso, acá hay cinco candidatos, así que hay que ir a votar cada uno con sus valores y sus convicciones".

"No pensemos estas elecciones como un embudo donde ponen solo dos o tres opciones”, señaló la candidata.

"Estamos culminando una campaña enorme que hicimos en todo el país. Muy contenta después de los debates porque se demuestra que cuando hay instancias de equidad entre los candidatos donde podemos contraponer las ideas la izquierda tiene mucho para decir y es muy bien recibido. Entonces nos tiene que hacer reflexionar cómo son las campañas electorales y qué posibilidades tenemos de expresar nuestras ideas”, comenzó la candidata a presidenta.

“Las expectativas se verán, lo más importante es que todos voten según sus convicciones. Ni salvadores individuales, ni votar con miedo. Hay que votar con los valores que uno tiene y con las peleas que uno da todos los días. Creo que la izquierda ha dado muestra en todos estos años de qué lado está”, remarcó Bregman.

Aunque calificó la jornada como “un día largo”, adelantó que esperará los resultados junto a su compañero de fórmula, Nicolás del Caño, los integrantes de la agrupación.

Con relación a los debates presidenciales que se emitieron por televisión la candidata señaló como un problema que “llegan sobre le fin de la campaña”. Sin embargo, Bregman reconoció las repercusiones de su intervención: “lo noté en el cierre de campaña, estuvimos en la puerta de la fábrica Mondelez donde se acercaron familias de toda la zona norte. Que muchos no conocían las propuestas de la izquierda y que podemos discutir. Que si nosotros no hubiésemos estado no estarían en el debate”, afirmó.

Y remarcó: “Por ejemplo, la situación del país, los problemas ambientales que si nosotros no lo planteamos no estaba. Ni que hablar de los derechos de las mujeres, de los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de los salarios y de la realidad de la docencia”.

Myriam Bregman fue contundente con respecto a la cantidad de votantes y criticó la cierta campaña de los principales candidatos: “Es importante tener en cuenta que no estamos en un balotaje, acá hay 5 candidaturas y es momento de votar con tus convicciones, tus valores y tus profundos sentimientos. Porque sino poné a las elecciones en un embudo donde siempre ponen una o dos opciones y no podés salir de ahí. Nosotras y nosotros hemos demostrado que hay otras ideas, que hay otra salida para la crisis, que no todo es ajuste y que no todo es ataque al pueblo trabajador”.

Luego de realizar su voto en la mesa 302 del colegio Don Bosco, ubicado en Solís 252 de la ciudad de Buenos Aires, la candidata a presidente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, confirmó que su día continuará fiscalizando las mesas de todo el país “como corresponde a una militante”.

