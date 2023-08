Daniel Scioli: "No ando por la vida con bronca y rencor"

Daniel Scioli, exvicepresidente de la Nación, manifestó que los políticos deben tener una mayor flexibilidad frente al estrés. Además, se refirió a las próximas elecciones. "Mi experiencia está al servicio del país, donde pueda ayudar y esté convencido que pueda darle un servicio a la Argentina, se lo voy a dar”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo es de especial el cerebro del político?

Seguramente las alternativas de mi vida fueron forjando una personalidad de superación, donde el sentido común, el pragmatismo y la responsabilidad son ejes en cada una de mis decisiones.

Una voluntad de interpretar y adaptarme con un espíritu constructivo y un objetivo que pone mi experiencia al servicio del país cuando se trata de decisiones políticas. No soy un factor que agregue más conflictividad de la que hay, sino que facilite las cosas.

Por eso, esa actitud tiene que ver con interpretar las preocupaciones de la gente y buscar ayuda, nunca me quedé renegando con lo que pasó, ni paralizado, ni quejándome, al contrario, no solo en la política sino en la vida, con lo que he tenido que afrontar.

Seguramente el deporte, que es una gran escuela, te da una tenacidad, una perseverancia, una fortaleza anímica, espiritual y física para poder sobrellevar las cosas, y lo hago naturalmente sin esfuerzo.

A esta altura de mi vida, a los 66 años, no hago lo que no siento, y lo hago orgulloso de las distintas responsabilidades que me han confiado a lo largo de estos años, que vos hacías referencia a ellas. Quien ha tenido todas esas responsabilidades no puede menos que tener una actitud de grandeza y responsabilidad.

Cuando decís que no te cuesta, ¿hay algo estoico, de goce o de mostrar esa superioridad?

Disfruto mucho dando, diciendo que el tiempo es un gran ordenador que ayuda a poner las cosas en su lugar, pero no ando por la vida ni con bronca y rencor, todo lo contrario. Soy creyente y digo que por algo pasan las cosas, y acá estoy, comprometido en dar mi opinión, mi visión del país, para cumplir la responsabilidad que tengo.

¿No hay una mirada de superioridad en decir “a mí no me hieren”?

No, no hay nada de eso. Te aseguro que me sale genuina, espontánea y auténticamente la actitud con la que me han visto en este tiempo, que es coherente con lo que he demostrado siempre.

¿Los políticos necesitan una cuota de flexibilidad distinta a la de un ciudadano de a pie?

Sí, la vida es adaptación, superación y buscar, en distintos momentos y circunstancias, estar a la altura de los acontecimientos y no pensar egoístamente. Aparte, soy un agradecido a Dios y a la vida, en todo sentido, por haber podido salir adelante con esfuerzo y sacrificio en todo momento en que me han ocurrido cosas importantes y no normales, donde se han puesto a prueba esos valores a los que hacías referencia con Alfonsín.

Siento, fundamentalmente, porque estoy conectado con la sensibilidad de la sociedad y lo que les está pasando. ¿En qué contribuiría yo en este momento? ¿A ser un factor más de discordia? ¿No es momento de mayor concordia y fraternidad? Una de las mayores demandas de la sociedad es decir “che, pónganse de acuerdo”. Esa es mi actitud y disfruto del reconocimiento.

Tengo una idea y la defendí, pero las cosas tuvieron el desenlace que tuvieron. Ahora estamos a diez días de que se dé el primer paso, que son las PASO.

¿Se podría decir que un político tiene la capacidad de digerir más rápido una noticia negativa?

No puedo generalizar, yo soy así. Recuerdo el 4 de diciembre de 1989, cuando tuve el accidente en el que perdí mi brazo, cuando los médicos les dijeron a mis padres que estuvieran atentos porque iba a empezar una etapa dura, fue asumir rápidamente lo que ocurrió y salir adelante.

Fue el laburo lo que me sacó adelante, no renegar con lo que pasó, sino mirar para adelante y plantearme renovados objetivos. Era un desafío contra mí mismo y ver qué podía hacer con semejante trauma, que arrastro hace 34 años. Pero lo pude lograr, fui campeón del mundo, me pasaron cosas muy importantes en la vida y después comenzó una carrera política.

Es un ejemplo de responsabilidad institucional aquella noche del 2015, cuando las perspectivas daban (más allá de que la diferencia se achicó muchísimo), más de lo que decían las encuestas. Sentí que mi contribución al país era estar a la altura de las circunstancias y presentarme ante la sociedad con grandeza. Fue un dolor muy grande porque yo sentía que había advertido sobre lo que se podía venir.

Dije "bueno, hay que mirar para adelante", y nunca los problemas me agobiaron ni me paralizaron. Son aprendizajes.

Las perspectivas electorales para las PASO

Dijiste que se subestima la capacidad de la gente de votar en defensa propia. Profundizanos sobre ese concepto. ¿En qué contexto creés que se producirán las elecciones de acá a diez días?

Hay más trabajo, más actividad económica, volvieron a abrir las fábricas, el país tiene proyectado sectores de estrategia hacia el futuro, generadores de dólares en el caso del gasoducto, minería, economía del conocimiento, se trabaja en la coyuntura evitando el default con esta ingeniería financiera que se ha hecho en las últimas horas para lograr cumplirle al Fondo.

Porque Massa también tiene esa característica, que no lo agobian ni paralizan los problemas, va encontrando soluciones y trabajando en las cuestiones de fondo. Entonces, cuando uno dice “esta elección es cambio o continuidad”, yo digo "avanzamos o vamos para atrás".

Y creo que, en ese sentido, las perspectivas para el país son extraordinarias si ponemos el foco en esto, de la mano del crecimiento y a ser coherente con lo que sostuve cada vez que me diste la oportunidad de hablarle a la sociedad. Viendo la solución de fondo a los problemas que el país tiene, a la inflación, el rendimiento del salario.

Es un momento difícil pero el país tiene con qué, veo con toda claridad la Argentina que se viene, una Argentina distinta, de acuerdo, de política de Estado, y de desarrollo en sector estratégico.

Tenemos por delante una cosecha récord, un superávit energético, mayores posibilidades de exportar en distintos sectores que van a generar dólares y van a retroalimentar la industrialización del país.

Tanta gente que está dudando, indecisa o pensando en no votar, va a ir a votar en defensa propia. El país está en movimiento, hay actividad económica, hay mayoría de provincias que cumplen pleno empleo, y se están encarando esas cosas.

Las modificaciones en las escalas y subir el piso de Ganancias para los trabajadores muestran cuáles son las prioridades. Entonces, ante tanta incertidumbre o contradicciones que se ven en otros espacios políticos, creo que va a haber un caudal de votos muy importante a la fórmula de Massa-Rossi, que tiene las características de dos personas con experiencia.

Agustín es el jefe de Gabinete, es un hombre con una gran experiencia parlamentaria, y a Sergio lo encuentra en un momento de su vida con la acumulación de la fuerza de la juventud, y la experiencia y firmeza para tomar las decisiones que el país necesita, con una mirada federal, como lo demostró en Córdoba, en la que me alegró que haya tenido una definición, porque es una provincia que merece un trato muy especial y una recuperación profunda de un vínculo institucional con mayor atención y dejar atrás aquellos desencuentros.

Decís que a Massa tampoco los problemas lo agobian ni paralizan. ¿El político necesita un umbral de resistencia al estrés mayor que el ciudadano común?

Sí, lo necesita, claro que sí. De hecho, yo hago deporte todos los días porque es la mejor vacuna contra el estrés, tema que le aconsejé a Sergio cuando fuimos juntos a Santiago del Estero.

Le dije que administre su energía porque es un tipo muy laburador y esta es una maratón, donde tiene un partido con un primer tiempo (que son las PASO), un segundo tiempo (con la elección de octubre), y puede haber un tercero (que es un eventual balotaje).

Más en ese doble rol de ministro de Economía y candidato presidencial, como yo cuando fui gobernador y candidato. Entonces, te pone ante una gran exigencia física, psíquica y de todo tipo.

Las neurociencias deberían estudiar el particular funcionamiento de tu cerebro. Valoro tu capacidad de absorber con realismo la realidad...

Es recíproco mi respeto y admiración hacia vos, en lo humano y lo profesional. Tu gran capacidad extraordinaria e intelectual tan inspiradora, y te agradezco mucho. Para mí charlar contigo no es una entrevista más, la disfruto desde otro punto de vista porque llevas a lo más importante, que es la parte humana.

Las internas en Juntos por el Cambio

Alejandro Gomel (AG): El oficialismo logra encolumnarse detrás de una candidatura y en la oposición parece suceder todo lo contrario. ¿Allí falta la grandeza que demuestran algunos dirigentes del oficialismo?

Están en una disputa de una interna intensa donde, seguramente, están convencidos de que quien gana las PASO tiene grandes chances de ganar la elección general, y por eso han tomado esta dinámica. Tienen el gran desafío de integrarse y potenciarse después de las PASO.

Eso es lo que se está percibiendo, con definiciones que, a diferencia del 2015, bajo la palabra "cambio" se ocultaban cosas que después se hicieron. Ahora se expresa con toda claridad qué es lo que se proponen hacer, y creo que frente a eso la sociedad está muy atenta y pensando su voto.

Por eso los especialistas dicen que les llama la atención la cantidad de gente que entrevistan y que no se define. Ese es el desafío en estos últimos diez días, buscar y apelar a eso.

AG: ¿A Massa le convendría enfrentar a Bullrich en un balotaje?

Creo que Sergio no está pensando en esos términos, sino que busca fundamentar las razones por las que hay que votar su fórmula en nuestro espacio político, dando no solo perspectivas a futuro, sino hacia dónde vamos, que es lo más importante.

Mientras tanto, tomando decisiones a diario de un eventual gobierno de él, donde pondría el énfasis. Y Juntos por el Cambio está expuesto de cara a la sociedad lo que están discutiendo entre ellos.

Yo creo que el país necesita de todo, esperemos que la dinámica de estas elecciones exijan cada vez más a los candidatos con ideas superadoras y busquen un punto de encuentro hacia el futuro, que es lo que necesita la Argentina. Ahí me van a encontrar siempre, poniendo mi experiencia al servicio del país.

AG: ¿Cómo lo ve a Mauricio Macri? ¿Dónde quedó hoy su figura?

Creo que busca que el día después, o el 13 a la noche, puedan estar unidos. Creo que en eso ha puesto mucho énfasis, tomando su propia experiencia del 2015, cuando se desarrollaron las PASO y el día después se integraron, se potenciaron y pasó lo que conocemos.

Me parece que está en esa actitud como referencia fundadora del PRO, como ex presidente, buscando armonizar todo eso y esta disputa intensa entre Larreta y Patricia, respetando el ordenador de la sociedad con su voto que, en definitiva, va a quedar con la responsabilidad de la candidatura pueda integrar y sumar los otros sectores.

Me parece que él está con esa actitud, veremos si hay alguna otra definición en estos próximos días.

En la campaña le tiraste algunas flores a Patricia Bullrich diciendo que la llamarías para que se sumara a tu equipo, si te tocara conducir la Argentina. ¿Es correcto decir que encontrás más mérito en Bullrich que en Larreta?

La verdad que no es una cuestión de méritos. Tengo una actitud respetuosa y debate de ideas, nunca mezclé cuestiones personales, conozco a todos hace muchos años. Sí creo que todos los candidatos van a tener que hacer el esfuerzo, el día después, de tomar iniciativas de los otros candidatos.

Por ejemplo, la propia interna entre Massa y Grabois, tendrán que hacer el esfuerzo de acercarse. En caso de ganar Massa, tomar la iniciativa de tierra, techo y trabajo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Yo hacía referencia a las ideas de los candidatos sin poner a las personas.

Todo el tema de la reforma impositiva que veo en Brasil es muy interesante, y es un tema a debatir cuando se normalice el país, la simplificación y reducción de impuestos para darle más competitividad, simplicidad y facilitarle a las empresas lo que es su administración.

En ese sentido, hay que tener la cabeza muy abierta, entender que estamos en un cambio geopolítico muy trascendente, hay una nueva era de la diplomacia, nuevos bloques que se van integrando, y la política internacional va a jugar un rol muy importante.

Ahí Massa tiene una diferencia a su favor, porque es una persona muy vinculada, no solamente a Estados Unidos, también me consta en Brasil. Vean las decisiones de las últimas horas, lo que se ha logrado con Qatar, son temas a tener en cuenta.

El vínculo político con Brasil

Cuando Lula dijo que rezaba a Dios para que la Argentina eligiera el camino de la democracia, ¿se refería concretamente a votar por Massa?

Es el más comprometido con la inclusión y una agenda de desarrollo, por las definiciones que tiene, es él.

Para Argentina, Brasil es un país muy importante, y para Brasil, Argentina es importante, su estabilidad, su crecimiento, su complementación, que haya una gran armonía más allá de lo político, de la gestión. Tenemos en marcha una agenda de integración potente histórica con Brasil.

Lula dijo que Brasil no puede crecer solo, sino que debe hacerlo con sus vecinos...

Por eso promueve tanto la integración latinoamericana, en un nuevo tiempo, en el cual el acuerdo que he logrado articular, el 23 de enero, cuando vino Lula a la Argentina, es una clara referencia.

No solo del vínculo Brasil-Argentina, sino tener en cuenta que cada delegación diplomática de Argentina en el mundo debe tener una agenda de trabajo en temas concretos, para que esas representaciones argentinas tengan objetivos muy claros, comerciales, de integración, de complementación.

El país necesita exportar cada vez más y traer cada vez más inversiones de sectores estratégicos.

¿Aceptarías continuar siendo embajador argentino de un gobierno que no fuera el actual?

No lo he pensado, lo que hago lo hago desinteresadamente.

Pero, ¿si fuera necesario lo harías?

No estoy pensando en eso. Mi etapa en Brasil (inclusive saco un libro en las próximas semanas) que tiene que ver con la diplomacia emocional, la reconstrucción de vínculos con Brasil, donde cuento muchas de las acciones que llevamos adelante con un gobierno de las características de Bolsonaro.

Mi experiencia está al servicio del país, donde pueda ayudar y esté convencido que puedo darle un servicio a la Argentina, se lo voy a dar. Como lo hice cada vez que me convocaron, en cada una de las responsabilidades que he tenido.

Esperemos la elección y que sea una gran jornada democrática, con gran participación.

