El próximo 13 de agosto, cerca de 36 millones de argentinos están convocados para votar en las Primarias Abiertas simultáneas y obligatorias 2023 (PASO), que deberán definir a los candidatos con mayor porcentaje de representación política de cara a los comicios presidenciales. A continuación, los precandidatos a presidente y vicepresidente de cada alianza:

Sergio Massa, superministro y candidato de Unión por la Patria

Sergio Massa y Agustín Rossi. Foto: Télam

Unión por la Patria tendrá competencia interna con las fórmulas integradas por Sergio Massa y Agustín Rossi, frente a la alternativa de Juan Grabois y Paula Abal Medina.

Un día antes del cierre de las listas, el oficialismo sorprendió con la postulación presidencial de Sergio Massa, acompañado en la fórmula por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

En un contexto económico marcado por las tensiones para renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Massa pivotea entre las exigencias de la gestión económica y la nutrida agenda propia de la campaña electoral.

Unión por la Patria publicó este sábado 22 de julio un nuevo spot de campaña donde se muestra a Sergio Massa junto a trabajadores de la fábrica textil Galfione de Villa Soldati.

Se trató de una recorrida que realizó la última semana con Leandro Santoro y Matías Lammens, precandidato a jefe de Gobierno porteño y Ministro de Deportes, respectivamente.

Juan Grabois: la alternativa kirchnerista de UxP

Juan Grabois. Foto: Néstor Grassi

Como parte de la oferta electoral de UxP, el precandidato presidencial Juan Grabois se presentará en una lista junto a la investigadora del CONICET, Paula Abal Medina, hija de Juan Manuel Abal Medina, un hombre muy cercano a Juan Domingo Perón.

En reiteradas oportunidades, el dirigente social se mostró muy crítico con la gestión de Massa, a quien recientemente acusó de "banquetear con los amos de la oligarquía" en la Rural.

"Cuando nosotros ganemos vamos a hacer cumplir con todo el rigor de su legalidad el decreto 2552 firmado por CFK en diciembre de 2012 que anula la venta fraudulenta del predio ferial de Palermo con la que Menen, Cavallo y la Suciedad Rural estafaron a la Argentina en 1991 (fallo firme)", manifestó Grabois en plena campaña electoral.

Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, uno de los binomios de JxC

Horacio Rodríguez Larreta. Foto: AFP

La disputa interna de Juntos por el Cambio se manifiesta entre los binomios de Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales y Patricia Bullrich-Luis Petri.

A diferencia de su adversaria, el jefe de gobierno porteño construyó su campaña en base al "diálogo", pero con críticos explícitas al rumbo económico adoptado por el Gobierno nacional.

"La unificación del tipo de cambio es un objetivo, pero para eso se necesitan recomponer las reservas del Banco Central y recuperar la confianza". "Estas telenovelas de decisiones (del Gobierno) siguen atentando contra la credibilidad del país", consideró Rodríguez Larreta en el marco de la reciente jornada de debate organizada por la Sociedad Rural Argentina (SRA).

En cuanto a Gerardo Morales, el último mes fue objeto de controversias a raíz de la reforma constitucional de Jujuy, que culminó en graves incidentes en la Legislatura provincial.

Patricia Bullrich y Luis Petri, 'halcones' que proponen un shock económico

Patricia Bullrich. Foto: AFP

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, es la máxima representante de los 'halcones' dentro de la coalición opositora.

En su reciente spot, la referente del PRO centró su mensaje en la crisis económica, con críticas explícitas dirigidas a Sergio Massa.

Su compañero de fórmula es el dirigente radical Luis Petri, quien recientemente protagonizó una polémica con Gerardo Morales tras recomendarle al gobernador que aplique "la ley y el orden".

De este modo, el bullrichismo apoyó la campaña sobre los ejes de la inseguridad y la crisis económica.

Javier Milei se ilusiona con el balotaje

Javier Milei. Foto: AFP

El economista Javier Milei competirá acompañado por Victoria Villarruel, una abogada de familia militar, en representación de La Libertad Avanza.

El postulante libertario viene experimentando una serie de turbulencias a raíz de las acusaciones que recibió su espacio político por la supuesta venta de candidaturas.

Si bien circularon encuestas que advirtieron sobre la caída de la imagen de Milei en el transcurso de los últimos meses, otros sondeos plantean que los actuales votantes de Bullrich mayoritariamente considerarían votar a Javier Milei (58,6%) en caso de que la exministra no fuera candidata.

Juan Schiaretti, el candidato antigrieta

Juan Schiaretti. Foto: AFP

En búsqueda de romper la grieta, Hacemos por Nuestro País tendrá en los cuartos oscuro la boleta de la fórmula del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el diputado nacional, Florencio Randazzo.

Durante su intervención en la 135ª edición de la Exposición Rural, Schiaretti planteó la necesidad de "terminar la maldita grieta" y de tener un "gobierno de unidad nacional".

A diferencia de Patricia Bullrich, el precandidato de Hacemos por Nuestro País afirmó que "no es necesario un ajuste salvaje. Hay que evitar la superposición de tareas entre los estados nacional, provincial y municipal. El subsidio a la energía y el déficit de empresas públicas"

Myriam Bregman, histórica militante y precandidata del Frente de Izquierda

Myriam Bregman. Foto: Agencia NA

Las agrupación del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad presentará asimismo 2 fórmulas alternativas de cara a las PASO: por un lado se encuentra el dúo integrado por Myriam Bregman-Nicolás Del Caño y por el otro, Gabriel Solano-Vilma Ripoll.

Las organizaciones de izquierda protagonizaron recientemente una convocatoria masiva frente a la Casa de Jujuy, situada sobre la avenida Santa Fe al 900, para reclamar por la liberación de los últimos detenidos que protestaron contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales en la provincia norteña.

La precandidata presidencial participó en la marcha y apuntó contra Morales por las sucesivas detenciones que tuvieron lugar en el marco de los disturbios que se precipitaron tras la reforma de la Carta Magna.

"La causa judicial está armada bajo un esquema donde le imputan a determinadas personas hechos que después lo suman porque dicen que todos son coautores y eso le da penas de 25 años", declaró la abogada y precandidata presidencial por el FIT-U.

Gabriel Solano, enfocado en la crisis económica, el FMI y los salarios

Gabriel Solano.

El dirigente Gabriel Solano representa junto con su compañera de fórmula Vilma Ripoll otra de las alternativas de la oferta electoral de la izquierda de cara a las PASO.

Solano dirigió severas críticas al Gobierno por la crisis económica y puntualmente a Sergio Massa por la negociación del acuerdo con el FMI.

“La candidatura de Massa fue impuesta al oficialismo por el FMI”, polemizó recientemente el precandidato.

“La primera medida es subir el salario mínimo equivalente a la canasta familiar”, explicó Solano durante una entrevista brindada a Canal-E.

Manuela Castañeira propone un salario mínimo de $500.000

Manuela Castañeira.

Otra de las alternativas de la izquierda se dirime dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), con la fórmula integrante por Manuela Castañeira y Lucas Ruiz, mientras que Política Obrera propuso el binomio Marcelo Ramal-Patricia Urones.

La precandidata presidencial Manuela Castañeira divulgó en su cuenta de Twitter la propuesta de su espacio: "El domingo 13/8 vamos con la Lista 13 - Nuevo MAS".

El salario mínimo de $500.000 conforma uno de los ejes de su plataforma de propuestas.

"Acompañanos con tu voto para que nuestra propuesta por un salario mínimo que parta de $500.000 esté en Octubre y en el debate presidencial", manifestó la dirigente en redes sociales.

Salarios y precarización laboral, ejes de la campaña de Marcelo Ramal

Marcelo Ramal, precandidato presidencial de Política Obrera

El postulante a la presidencia de Política Obrera, Marcelo Ramal, expresó la importancia de "colocar las reivindicaciones del mundo del trabajo en esta campaña electoral"

Según el precandidato de izquierda, dichas reivindicaciones se vinculan con "el salario, el derecho laboral, la lucha contra la precarización laboral y el ingreso al trabajo de los trabajadores que están desocupados".

"Las medidas de Massa van a agravar la crisis política y económica porque no conforma ni al Fondo ni a los supuestos beneficiarios", aseguró en un reportaje reciente el precandidato presidencial de Política Obrera.

Jesús Escobar: cuál es su propuesta para frenar la inflación

Jesús Escobar

Por el lado de Libres del Sur, agrupación identificada con el nacionalismo de izquierda, se presentará a las PASO con su fórmula Jesús Escobar- Marianella Lezama Hid.

En cuanto a las propuestas de su espacio, en primer término Escobar se opuso radicalmente a la dolarización.

A su vez, explicó cómo abordaría la problemática de la inflación. "Voy a frenar la inflación congelando por ley los precios de alimentos por un año", declaró el precandidato presidencial en redes sociales.

Andrés Passamonti, la alternativa liberal de la Ucedé

Andrés Passamonti, precandidato presidencial de la UCeDe, secundado por la contadora pública Pamela Fernández.

La Unión del Centro Democrático (Ucedé) vuelve a presentar candidato a presidente tras un largo período de 34 años. Andrés Passamonti, presidente del Comité Nacional encabezará la boleta presidencial, secundado por la contadora pública Pamela Fernández.

En declaraciones recientes, el postulante de la UCeDe que los miembros de su partido fueron exluidos de la alianza Juntos por el Cambio "por iniciativa de José Luis Espert".

"Hoy los liberales racionales tienen una representación real, los enojados una propuesta seria, lo mismo que los que iban a votar en blanco, incluso aquellos a los que les iban a 'llenar la heladera' y les dieron polenta, pueden votar a la UCeDe".

Nazareno Etchepare, exponente del 'liberalismo racional'

Nazareno Etchepare, referente de Demos y precandidato presidencial.

El repertorio de ofertas liberales no se reduce al espacio conducido por Javier Milei. En efecto, el Frente Liber.AR ofrecerá tres alternativas en su interna, más allá del economista. Los precandidatos presidenciales serán Nazareno Etchepare, Julio Donato Bárbaro y Ramiro Eduardo Vasena.

El precandidato presidencial Nazareno Etchepare cuestionó la fragilidad económica del Gobierno y presentó una propuesta basada en "nuevas leyes laborales".

"Bajar impuestos, todo esto de la mano del mundo libre, bienvenidos al liberalismo racional", definió Etchepare en redes sociales.

Por otra parte, el postulante liberal expresó en una columna reciente publicada en este diario que "la falta de postura internacional se siente más fuerte en los últimos meses del gobierno, ya que el ministro Sergio Massa, virtual Presidente en ejercicio y candidato del oficialismo, abrazó un discurso radical al decir sobre el FMI “Queremos pagarles y que se vayan de la Argentina”.

Julio Bárbaro, dispuesto a "colaborar con la nueva generación"

Julio Bárbaro.

El histórico dirigente del PJ integrará una fórmula junto a Ramona Pucheta.

Meses atrás, en una conversación con Radio Perfil Julio Bárbaro se lamentó por la coyuntura actual que atraviesa el país, definida a su entender como una "patria hecha pedazos".

"Tengo 81 años y siento bronca porque la política dejó de ser el lugar de la sabiduría, la coherencia y el respeto al otro. Yo digo que el respeto vale cuando es del que piensa distinto y aquí hay sectas, por lo que somos una Patria hecha pedazos y cada uno de ellos cree que el otro sobra, y así no hay destino ni futuro", expresó Bárbaro durante la entrevista

"Soy candidato a presidente, por pedido de un grupo de jóvenes que creen en la política", afirmó en sus redes el precandidato presidencial.

Ramiro Eduardo Vasena, otro de los referentes liberales que aspira a la Presidencia

Precandidatura a presidente de Ramiro Eduardo Vasena y a vicepresidente Víctor Aníbal Lagonegro

Dentro del Frente Liber.AR compite asimismo el precandidato presidencial Ramiro Eduardo Vasena.

Víctor Aníbal Lagonegro es el precandidato a vicepresidente que integra esta lista, llamada 'Reconquista'.

Raúl Humberto Albarracín vuelve a la arena electoral

El Movimiento de Acción Vecinal es otro de los partidos chicos que regresará a la competencia por el Sillón de Rivadavia de la mano de Raúl Humberto Albarracín y Sergio Darío Pastore.

La agrupación propone de cara a las PASO la misma fórmula que compitió en los comicios del año 2019.

César Biondini, el postulante defensor de 'la argentinidad'

César Biondini junto a Mariel Avendaño. Foto: Twitter

Si bien el Frente Patriota Federal volverá a competir en los comicios a disputarse el próximo 13 de agosto, no lo hará de la mano de Alejandro Biondini, sino de su hijo, César Biondini, quien se postula para conducir la Casa Rosada, acompañado por María Eugenia Avendaño.

En el marco de una entrevista realizada el mes pasado por el periodista Chiche Gelblung, Biondini manifestó que el nacionalista, base de propuesta electoral, representa "el amor por la patria" y la defensa de la argentinidad "frente a la ideología globalista que impera tanto por derecha, por izquierda y por centro".

Santiago Cúneo, partidario del modelo de gobierno de Nayib Bukele

Santiago Cúneo.

El espacio Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD) tendrá en los cuartos oscuros de todo el país dos precandidatos presidenciales: Santiago Cúneo y Raúl Castells.

Santiago Cúneo y Gustavo Barranco componen una de las fórmulas presidenciales del MIJD.

Durante el lanzamiento de su postulación, el aspirante a la Presidencia propuso implementar el modelo de gobierno de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador.

Respecto del modelo de gobierno de El Salvador, sostuvo que se trata de “un país muchísimo más complejo que el nuestro en materia de inseguridad y de delito complejo que resolvió su conflicto con una persona que, simplemente y desde lo más básico, llegó al poder en El Salvador para hacer lo dijo que iba a hacer" y que es "un ejemplo para toda América”.

No es la primera vez que Santiago Cúneo se postula para un cargo ejecutivo. En 2019 quiso competir por la gobernación bonaerense pero por falta de votos no llegó a disputar las elecciones generales. Dos años después también quiso ser diputado nacional, pero los sufragios en las urnas le jugaron nuevamente una mala pasada.

Raúl Castells, histórico referente de luchas sociales

Raúl Castells.

El histórico dirigente piquetero Raúl Castells, secundado en la fórmula por la dirigente Adriana Reinoso, dirimirá la interna con el conductor Cúneo.

Meses atrás, Castells cargó duramente contra el Gobierno luego de cobrar sus haberes jubilatorios. "Es una miseria, una vergüenza, no hay posibilidad de sobrevivir con estos ingresos" expresó el ex líder piquetero.

"La situación de los jubilados es imposible, nos sentimos humillados, ultrajados, y como yo está el 84% de los jubilados, más de 6 millones de hombres y mujeres de este país, nos sentimos robados", enfatzó Castells.

Con la cobertura jubilatoria promedio en Argentina, "nadie puede pasar más de 15 días sin ayuda de los hijos o comedores comunitarios", remarcó el veterano piquetero, entrevistado por Alfredo Casado en el programa Mediodía 990 (AM 990).



Mempo Giardinelli, de la crisis del 2001 a la conformación de su espacio 'Paz, Democracia y Soberanía'

Mempo Giardinelli. Foto: Télam

Proyecto Joven competirá con el objetivo de llegar al 1,5% de los votos y así acceder a las elecciones generales. En estas PASO irá con tres duplas presidenciales: Mempo Giardinelli-Bárbara Mara Solernou Gallardo, Reina Xiomara Ibáñez-Gonzalo Rodrigo Ibarra y Martín Miguel Ayerbe Ortiz-Hugo Mauricio Ezequiel Rodríguez.

El precandidato presidencial y escritor Giardinelli dialogó meses atrás en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

"Voté dos veces al Frente de Todos, pero me fui apartando con los años", explicó el aspirante a la Presidencia por la Coalición Paz, Democracia y Soberanía.

"Soy fundador del Manifiesto Argentino en la crisis del 2001. Escribí algunos libros al respecto, milité por los principios que ahora estoy subrayando cada vez más que es la paz, democracia y la soberanía, que son los temas centrales de la coalición que formamos, que se llama "Paz, Democracia y Soberanía", amplió Giardinelli en diálogo con Radio Perfil.

El escritor remarcó el crecimiento de su agrupación en el interior: "En el interior del país estamos teniendo una notable popularidad y entusiasmo. Vamos a ver, no hacemos alianzas, no tenemos sponsors, pero si algunos partidos tradicionales como el Partido Humanista, por ejemplo".

Reina Xiomara Ibáñez, primera precandidata trans que aspira a la Casa Rosada

Reina Xiomara Ibáñez, precandidata trans a la Presidencia de la Nación.

Reina Xiomara Ibáñez es la precandidata trans a la Presidencia de la Nación.

"Nuestra comunidad necesita ser visibilizada por los constantes avances de la derecha", expresó en un reportaje brindado en Aire Digital.

"Soy una mujer trans, joven y comprometida, con ganas de cambiar la situación del país, de la ciudad de Rosario, y de la provincia", explicó la postulante al sillón de Rivadavia.

La postulante trans formó parte del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD) y remarcó su afinidad ideológica con Raúl Castells: "Me gustaban sus ideas y ahí sí me escucharon y me dieron espacio".

Martín Miguel Ayerbe Ortiz, otra de las propuestas de 'Proyecto joven'

Dentro de la oferta electoral de Proyecto joven se encuentra la fórmula integrada por el dirigente Martín Miguel Ayerbe Ortiz, aspirante a la Presidencia, quien se presenta junto a Hugo Mauricio Ezequiel Rodríguez como precandidato a vice.

Los dirigentes se presentarán en las PASO por la lista 94 B, llamada 'Patria Unida'.

Guillermo Moreno sacude las PASO con un spot 'salsero' contra Sergio Massa

La interna más multitudinaria en la historia de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se plasmará en la coalición Principios y Valores, que presenta cinco fórmulas: Guillermo Moreno, Eliodoro Martínez, Jorge Eduardo Oliver, Carina Paola Bartolini, y Paula Lorena Arias.

Guillermo Moreno tendrá como compañero de fórmula a Leonardo Fabre, con quien integra la lista 'Tierra, Techo y Trabajo'

El dirigente sorprendió con un spot "salsero", en el cual cargó contra el kirchnerismo, con especial foco en la figura del ministro de Economía, Sergio Massa.

"Massa es cualquiera. Votar a Massa es cualquiera. ¡Vota a Moreno, mi negra", , manifiesta la pegadiza canción que musicaliza el spot del exsecretario de Comercio Interior.

'Transformar', la consigna de Eliodoro Martínez

Eliodoro Martínez compone otro de los binomios junto a Vicente Roberto Souto como candidato a vicepresidente.

Los dirigentes se presentan en las PASO por la lista 'Transformar'.

Jorge Eduardo Oliver amplía la oferta electoral de 'Principios y Valores'

Si bien Guillermo Moreno representa el candidato con mayor peso político dentro de su espacio, otros dirigentes optaron por sumarse a la carrera electoral.

Jorge Eduardo Oliver y Ezequiel San Martín integran la lista 'Tres banderas'.

'Gente de Trabajo', la lista que lidera Carina Bartolini

Como parte de la propuesta de Principios y Valores, Carina Paola Bartolini y Mabel Cristina Gómez componen la lista 137, denominada 'Gente de Trabajo'.

Paula Lorena Arias se suma a la interna de 'Principios y Valores'

La variada oferta electoral de Principios y Valores se completa con la precandidatura presidencial de Paula Lorena Arias.

Su compañero de fórmula es Walter Javier Vera, con quien integra la lista 'Laborista'.

