Massa-Rossi, la inesperada fórmula de unidad que sellaron el Presidente y CFK

Treinta horas antes del cierre de listas, las redes sociales de Unión por la Patria dieron a conocer lo que hasta ahora parecía inviable: el oficialismo tendrá una fórmula de unidad y en su boleta principal no estará representado el kirchnerismo. El ministro de Economía, Sergio Massa encabezará la lista como candidato a presidente y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, será su compañero para la vicepresidencia.

Cristina Kirchner entendió que la fórmula lanzada de Eduardo “Wado” De Pedro y Juan Manzur no convenció ni siquiera a los propios. Por eso, a primera hora, se comunicó con Juan Manuel Olmos y le pidió mediar ante Alberto Fernández para llegar a una lista de unidad. La negociación avanzó y finalmente el Presidente y su vice hablaron por teléfono para acordar la tregua que terminaría con las internas dentro del oficialismo.

El Presidente pidió dos cosas: decidir el candidato a vicepresidente y que se abra la lista a diputados por la provincia de Buenos Aires. El jefe de Estado dijo, además, que no quería vetos para los nombres que él propusiera. Alberto Fernández eligió a su jefe de Gabinete para el binomio con Massa. Y dio dos nombres para la lista de legisladores que ingresarán al Congreso a partir del 10 de diciembre: el del canciller Santiago Cafiero y el de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

La fórmula de CFK no tendrá ningún representante de su espacio

Al finalizar la conversación con CFK, el jefe de Estado llamó al canciller y persona de máxima confianza: “Estoy preocupado porque estamos entrando en un callejón sin salida. Los gobernadores le juran lealtad a Cristina, pero están desesperados con la fórmula de Wado y Manzur”, le dijo a modo de anticipo del acuerdo que iba a terminar de sellar con CFK. Los detalles quedaron en manos de Olmos y Cafiero. El jefe de Estado celebra: no hay ningún candidato K en la lista. Y va más allá: los dos dirigentes son parte de su gobierno. Ese gobierno que el kirchnerismo se ocupó de criticar.

El jefe de Estado habló con Daniel Scioli. El embajador en Brasil aseguró que no sería un obstáculo para la unidad del peronismo. No quiso ningún cargo. El exgobernador no será parte de la campaña de Unión por la Patria. El jefe de Estado rescató en las últimas horas la lealtad de Scioli, quien seguirá siendo parte de su gobierno y no tendrá críticas internas.

Wado también hizo silencio en las primeras horas que la noticia se oficializó, pero quien apoyó la nueva fórmula fue Juan Manzur, quien iba a ser su compañero. “Celebramos la unidad de nuestro espacio político y le deseamos éxitos a nuestros candidatos a presidente, Sergio Massa y a vicepresidente, Agustín Rossi, quienes expresan el consenso de las fuerzas que integramos”, dijo el gobernador de Tucumán que ya había grabado el spot del lanzamiento que no fue.

La CGT se ordenó y salió a respaldar la lista de unidad que venía reclamando

El ministro del Interior no será candidato a presidente, pero encabezará la lista de senadores en la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner será el primer nombre que aparezca en la boleta de diputados, ya que renovará su banca. Lo acompañará Victoria Tolosa Paz. Desde allí y ante una posible derrota, el kirchnerismo se preparará para resistir.

La fórmula sorprendió a los propios dirigentes kirchneristas. “Impresentable”, le dijo a PERFIL un importante dirigente de La Cámpora sobre la negociación por el cierre de candidatos. El kirchnerismo no tendrá un dirigente en la boleta presidencial, ni siquiera como compañero de fórmula. “Sergio se lo ganó, tiene amigos muy poderosos y le dio a Cristina lo que Alberto Fernández no le garantizó”, evaluó otro sin querer dar más detalles. “Entendemos que tengamos que ir con Massa si eso nos asegura un triunfo como sucedió en 2019, pero para perder, prefería perder sin la bandera de Estados Unidos encima”, es otra de las frases que vienen del ala K que aún no digiere la noticia.

Este sector ya viene con fuertes problemas internos y en las próximas semanas se intensificarán. Aunque en público aún muestren verticalismo, sus dirigentes no saldrán a militar una boleta que no comparten. Sin voces K importantes que avalen la fórmula, uno de los principales apoyos llegó por parte de la Confederación General del Trabajo. La CGT que hasta acá estaba desordenada se alineó con la postulación de Massa y Rossi.

Quien no aceptó la fórmula y se quiere presentar en la interna de Unión por la Patria es Juan Grabois. Horas antes se había bajado de la candidatura presidencial para apoyar la postulación de Wado.

Finalmente, la vicepresidenta debió ser la ordenadora del espacio. Así como le cortó el teléfono a Alberto Fernández se lo debió habilitar.

El jueves CFK cenó con Massa, quien le repasó todos los males que se producirían si no se convertía en candidato, empezando por la catástrofe económica que ocasionaría un problema con el FMI.

Grabois afirmó que competirá en las PASO

A la lista. Se había bajado, pero jugará contra Massa. Foto: NA

Juan Grabois, dirigente social y referente de Patria Grande, vivió un viernes frenético, en un sube y baja constante: después de un mes el que fortaleció su precandidatura presidencial, terminó por declinar su anhelo ya que Wado de Pedro representaba mejor sus intereses. Duró poco: con la designación de Sergio Massa como el candidato de unidad de la alianza, volvió a subirse al ring electoral y asistirá a las primarias de Unión por la Patria.

El referente se mostró molesto con la decisión del frente y dijo que iba a cumplir con su palabra.

“Estoy en profundo de-sacuerdo con lo que pasó, iremos a las primarias de Unión por la Patria”, sostuvo en una rueda de prensa que brindó a metros del Congreso.

También prometió ir a las PASO en la Ciudad de Buenos Aires, con el dirigente Pedro Rosemblat, más conocido como “el cadete” –como precandidato a la jefatura de Gobierno, y respaldará la postulación de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.