CFK y Máximo negocian y definen la estrategia final

Máximo Kirchner no menciona ningún nombre. Dice que aún hay tiempo para ponerle cara a las candidaturas y repite que el juego aún está abierto. Para el diputado nacional, que teje la estrategia electoral de manera subterránea y habla con todos, aún sobran los días para las definiciones finales. Cristina Kirchner se mueve a la par. En las últimas horas, la figura de la vicepresidenta volvió a cobrar protagonismo y los dirigentes peronistas vuelven a mirar al Senado para entender hacia a dónde avanza la alianza con la que llegará el Frente de Todos a la elección.

Axel Kicillof no puede asegurar que irá por la reelección en la provincia de Buenos Aires aunque a sus personas de máxima confianza le dice que cree que sí. Eduardo “Wado” de Pedro tampoco puede confirmar que será candidato a presidente aunque hace todo para serlo. No esconden la estrategia electoral, sino que incluso estos dirigentes (que son del círculo íntimo de la vicepresidenta y que pueden ser decisivos en los comicios) no conocen los planes de su líder. Tampoco llegan a captar los movimientos de Máximo.

En la semana previa al cierre de alianzas, la vicepresidenta no sólo sigue de cerca cada una de las negociaciones subterráneas que encabeza su hijo, sino que también avanza en conversaciones con distintos referentes territoriales para buscar el mayor consenso posible dentro del espacio. CFK envió a Alicia Kirchner y a Axel Kicillof a la reunión de gobernadores con un sólo mandato: pedir por un candidato de unidad.

En el kirchnerismo aseguran que uno de los principales problemas de la interna es que cobra una dinámica propia difícil de controlar. Nadie puede asegurar un ganador en una posible contienda entre el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y el embajador en Brasil, Daniel Scioli. En las últimas horas, en el entorno del funcionario que responde a Cristina Kirchner se entusiasmaron al ver los números de la Consultora Aresco. Muestra que en unas primarias obtendría el 15,8% contra el 11,6% del exgobernador bonaerense. De Pedro no estaba en desacuerdo con la competencia interna.

A diferencia de 2019, hizo que sean los gobernadores los que muevan primero y pongan la posibilidad de un único postulante en el escenario para medir hasta dónde hay espacio para avanzar con esta estrategia. Los jefes provinciales cumplieron y volvieron a sus provincias. Aunque hablaron de armar una comisión para sentarse con los candidatos y principales referentes del FdT, ya se desentendieron de la definición final.

“Si un gobernador nos sienta y nos dicen que nos bajemos, la pregunta siguiente es ¿a cambio de qué? Y se quedan sin respuesta, ellos no tienen nada para ofrecer”, dice uno de los hombres que responde a uno de los candidatos ya lanzados.

La única que puede abrir una negociación es la vicepresidenta. Y ya está abierta. Tal como anticipó PERFIL la semana pasada, el diálogo entre el kirchnerismo y Daniel Scioli se inició tres semanas atrás, cuando Máximo Kirchner escuchó que el embajador en Brasil iría a las PASO.

“Se va a resolver como se resuelve siempre en un movimiento popular y democrático como es el peronismo: con el dedo de Cristina”, se sinceró un importante dirigente peronista ante PERFIL. “Lo importante en la negociación es que cuando se definan los candidatos, cada uno acepte su rol”, advierten desde el Senado.

El diputado nacional ewcién avanzará en los nombres en la semana previa al 24 de junio pero ya adelantan en que hay un punto en el que no parece poder haber acuerdo: No quiere saber nada, y la vicepresidenta tampoco, en llegar a una negociación en la que en las listas haya dirigentes que responden a Alberto Fernández.

El jefe de Estado asegura que es ajeno a las negociaciones. “No sé a quién le exigen algo los gobernadores. A mí ningún gobernador va a venir a exigirme algo”, dice en la intimidad sobre cómo siguen ahora las conversaciones.