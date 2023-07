Con el aval del Fondo, suben el dólar ahorro y mejoran tipo de cambio para economías regionales

El ministro de Economía, Sergio Massa, y su equipo de trabajo elaboraron un paquete de medidas que se publicarán este lunes en el Boletín Oficial, tendientes a fortalecer la recaudación fiscal y robustecer las reservas.

Las medidas consensuadas llegan un día después de que el FMI anunciase en sus redes el principio de acuerdo alcanzado con Argentina. El Staff Level Agreement estaría el jueves de la semana que inicia, aunque todavía no está definido si Massa viajará a Washington. Los desembolsos del FMI hasta fin de año rondarían los U$S 10 mil millones, si bien todavía no está definido el cronograma.

Las economías regionales continuarán con la posibilidad de liquidar exportaciones a un tipo de cambio diferencial hasta el 31 de agosto. Tendrán un incremento que les permitirá percibir $340 por dólar. Hasta el viernes de la semana pasada percibían $300. La medida además incluirá el maíz pero excluye a la soja.

A partir de hoy el Gobierno espera que el complejo exportador liquide U$S 2000 millones. En contrapartida el BCRA deberá emitir lo que podría tener un impacto inflacionario, lo que todavía no está calibrado. El BCRA operará instrumentos para esterilizar la emisión.

En paralelo se gravará importaciones con el impuesto PAIS. Todos los servicios quedará gravados con el 25%. Fletes y bienes tendrán una alicuota 7,5%. La medida incluye zonas francas. Estarán exentos los bienes y servicios ligados a la educación y a la salud. También los relativos al combustible y la energía. Tampoco tributarán los contemplados en Canasta Básica Alimentaria. Los suntuarios y de lujo continuarán con una alícuota del 30%.

Los bienes de la agroindustria y del complejo automotriz, que se importen para hacer efectivas exportaciones también estarán exentas, siempre y cuando la exportación fuese cobrada previamente.

Economía busca con los nuevos impuestos una recaudación de $1,3 billones. Las metas fiscales con el FMI se encuentran en rediscusión. El año corriente debería cerrar con un déficit primario de 1,9%.

Por otro lado se tomarán medidas tendientes a la simplificación cambiaria. El "dólar solidario" y "dólar tarjeta" quedan igualados (con 30% del impuesto PAIS + 45% de percepción de Ganancias) siempre que no superen los U$S 300. El "dólar Qatar" no se modifica.