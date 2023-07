Se acumularon las acusaciones mediáticas contra Javier Milei por la supuesta venta de candidaturas y el economista y candidato a presidente estalló. "No hay campaña sucia de la magnitud a la que estoy siendo enfrentado", lanzó el líder de La Libertad Avanza a través de Twitter, donde anunció también que demandará de forma civil y penal a quienes lo señalan.

La declaración que provocó la respuesta del economista fue la de Juan Carlos Blumberg, reconocido empresario textil y líder de la Fundación Axel Blumberg, que lleva el nombre de su hijo secuestrado. En diálogo con PERFIL, acusó a Milei de usarlo para la foto y dijo que en su espacio "empezaron a vender puestos para ser candidatos".

"Revisemos toda la historia política, no hay campaña sucia de la magnitud a la cual estoy siendo enfrentado, siendo que soy el único candidato que hizo las propuestas. En lugar de estar discutiendo mis propuestas se me ensucia con cuestiones que verdaderamente son disparatas", replicó este miércoles 5 de julio Milei.

El precandidato de La Libertad Avanza siguió en su cruzada contra Blumberg, referente en materia de inseguridad, y dijo que "las mentiras, las calumnias, las injurias y las difamaciones en las que ha incurrido (Blumberg) lo va a tener que pagar".

"Tenemos identificado quién fue el que creó esta mentira y a partir de ahí mucha gente se sumó a esta mentira. Vamos a iniciar acciones legales contra Blumberg y los que propagaron estas mentiras", afirmó Milei en declaraciones a Radio Continental.

Juan Carlos Blumberg dijo que Milei vendía candidaturas y el economista dijo que lo denunciará.

En sintonía con lo que había explicado en Twitter, durante una entrevista en Radio Continental dijo que si alguien quiere ser candidato se tiene que "bancar su candidatura". "Tenés que poner la tuya para financiarte a vos mismo", dijo

Acto seguido, dijo que "no hay venta de candidaturas en el partido" y se comparó con otros referentes de la dirigencia política. "¿Los políticos tradicionales como (Patricia) Bullrich, (Horacio Rodríguez) Larreta y Massa con qué se financian? Los políticos tradiciones se financian con la plata del Estado. En Argentina la política se financia con la de los impuestos, se desvía la plata del pagador de impuestos a la campaña, así es como hacen política", lanzó.

"Nosotros, a diferencia de ellos, nos autofinanciamos", manifestó.

Milei contra Blumberg: "Replicó un chimento de peluquería"

El referente contra los hechos de inseguridad fue el último que salió a manifestar que el espacio que encabeza el diputado libertario vende candidaturas a un precio en dólares. No fue el único: desde hace meses que uno de los que insiste con eso es el economista Carlos Maslatón.

Sin embargo, con Blumberg Milei reaccionó.

"Es una mentira descarada. Blumberg repitió que nosotros vendemos candidaturas, lo cual es falso. Replicó un chimento de peluquería. Él pretendía ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber ido a una charla mía de la feria del libro. El hombre no hace un mapeo entre lo desatinado de su exigencia y lo que puede hacer, entonces empieza a decir todo tipo de mentiras", manifestó.

Y agregó: "Hay gente que en la competencia por los cargos queda afuera y como queda afuera se dedica a ensuciar".

Durante una entrevista con PERFIL, Blumberg había dicho que directamente nadie le pidió nada. Sin embargo, agregó: "Directamente no. Un día me viene a ver uno de la CGT de Vicente López y me cuenta que andaban pidiendo plata para los cargos. Ahí empecé a notar que me habían usado para todo esto".

Y agregó: "Mucha gente me dice que lo iba a votar a Milei por mí. El sábado en la reunión del Partido Demócrata estaba toda la gente a la que cagaron. Todos decían que los usaron trabajando un año y medio para la campaña y el día anterior al cierre de listas metieron toda otra gente".

ASV/ff