La polémica por el armado de listas de La Libertad Avanza para las Elecciones 2023 no da respiro. Después de las acusaciones cruzadas de esta semana, Viviana Canosa quiso consultar al aire al precandidato presidencial de ese espacio, Javier Milei, sobre el supuesto acuerdo con su competidor, el ministro de Economía Sergio Massa. La respuesta que recibió del economista no fue la que esperaba y generó un momento particular al aire que luego se viralizó en las redes.

Es que en las últimas semanas, antes y después del cierre de listas, se multiplicaron las denuncias de que el espacio libertario vendía sus candidaturas. Uno de ellos fue Carlos Maslatón, que desde hace un año critica a los principales armadores de Milei, su hermana Karina y el exfuncionario menemista Carlos Kikuchi. El influencer dijo a PERFIL en junio que la postulación a gobernador por La Libertad Avanza cotizaba en 100.000 dólares.

En la misma línea, Juan Carlos Blumberg dijo a este medio sentirse "usado" por el espacio libertario, contó que "andaban pidiendo plata para los cargos" y habló de las vinculaciones con Massa.

Arrepentidos y ‘despechados’ en el armado federal de Milei

Viviana Canosa quiso transmitirle el tema a Milei este martes 4 de julio. "Él decía que venía a terminar con la casta", inició con tono dramático y música al tono su editorial de +Viviana (LN+). "Estaríamos votando al Gobierno, si votamos a Milei", agregó.

Acto seguido, la conductora difundió una conversación con el economista. Primero puso un audio en el que le comentaba su preocupación al candidato presidencial. "Javi, querido, ¿cómo estás? Contame, Javi, decime que es mentira lo que dicen de Massa, que estás armando las listas con él; voy a llorar. Un beso, te quiero", decía Canosa.

La respuesta de Milei terminó siendo algo anticlimática: "Hola, ¿cómo estás? Mirá, el tema es el siguiente... pará que estoy comiendo algo, pará que después te llamo", replicó el economista, que al parecer estaba masticando durante el intercambio.

Canosa luego mostró los mensajes de WhatAapp que le envió más tarde el candidato. "Para el siniestro vale todo... Estamos frente a la campaña más sucia de la historia. Y eso te lo avisé cuando arranqué para diputado", rezaban los textos de Milei.

"No puedo no decir esto, yo tengo que preguntarle a Milei y a su gente si ellos están negociando con Sergio Massa. Massa es mi límite", reprochó la conductora al seguir con su editorial. Luego replicó las denuncias de Blumberg y las respuestas en Twitter del líder de La Libertad Avanza.

"Lo que a mí más me extraña es que Milei no niega lo de Massa. Ponele que esta sea una operación contra Milei, pero ¿lo de Massa no es cierto? Nadie dijo 'es mentira lo de Massa'. Nadie lo dijo. Nadie lo dice. Yo quiero que Milei salga a decir que es mentira lo de Massa. Pero ni Kikuchi sale a decirlo . Es algo muy grave, porque Massa es la casta", concluyó Canosa.

FF