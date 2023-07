El armado de Javier Milei es un escándalo a raíz de las denuncias de exigencias de dinero para estar en las listas. Juan Carlos Blumberg habló esta semana en PERFIL y Radio La Red sobre el uso de figuras públicas para tener notoriedad y el pedido de hasta 50 mil dólares para "comprar" un lugar en las boletas. Estallada la bomba, este medio habló con dirigentes de distritos que ahondaron en el escándalo que se vive en La Libertad Avanza luego del cierre de listas.



El sistema parece repetirse en toda la provincia de Buenos Aires: Carlos Kikuchi como armador nacional, Sebastián Pareja encargado del territorio bonaerense, y Victoria Villarruel y Guillermo Montenegro como interlocutores.

El primero en denunciarlo fue Martín Uruguareña, empresario de Tigre que aspira a disputar la conducción del distrito. El dirigente acusó a los armadores de entregar “la lista a Sergio Massa”. “Me apretaron, me dijeron que el lugar iba a Juan Cervetto y el segundo puesto para alguien de Carolina Píparo. Me cagaron”, dijo en un audio al que tuvo acceso PERFIL.

Luego fue Juan Carlos Blumberg quien sentenció: "Hay gente que pagó y que la usaron". El empresario detalló que "en el espacio de Milei empezaron a vender puestos para ser candidatos". Y agregó: "Aparentemente, el que pedía era Kikuchi, el otro Pareja (Sebastián Pareja, armador de Milei en Provincia), y la hermana. Hay gente que pagó hasta u$s50 mil".

Semanas atrás, Carlos Maslatón participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, donde marcó sus diferencias con Javier Milei y criticó la venta de candidaturas de La Libertad Avanza.

“Milei ha establecido un sistema de franquiciado donde entrega el nombre, la imagen y bendice una fórmula, pero hay que pagarle a él. Los números son de los más diversos según el cargo. Una candidatura a gobernador anda cerca de los 100 mil dólares”, afirmó.

Carlos Maslatón

30 mil dólares por una candidatura a concejal

PERFIL logró hablar con denunciantes que explicaron, con nombre y apellido, cómo les exigieron dinero para tener su lugar asegurado. Maria Laura Montenegro es candidata a concejal de Villa Gesell, ahora por Movimiento de Integración Federal (MIF), aunque hizo la campaña de LLA desde 2021.

"Veníamos de una reunión con Milei y el Partido Demócrata. En Ruta 2 nos cruzamos con Alejandro Carrancio (concejal de Cambiemos y ahora candidato de La Libertad Avanza). Estaba Julio Kuchinsky (candidato a intendente por MIF) hablando del armado y yo me fui al baño. Nosotros veníamos costeando todo de nuestro bolsillo, como el local partidario, la publicidad y demás. Ahí me lo cruzo y Carrancio enojado me dice que para tener un lugar en el espacio teníamos que darle 30 mil dólares", narró a este medio.

"Yo me quedé helada. Nadie me había dicho que se vendían los puestos. Nos dejó en claro que teníamos que pagar. Antes de irme le dije que no iba a pagar ese dinero, porque ni siquiera lo tenía. Estábamos haciendo todo y encima nos pidieron plata para comprar un puesto. Lo hablamos con Montenegro y Villarruel y ninguno negó los hechos. Luego, hablando con gente de otros distritos a todos les pasaba lo mismo. Le mandé mensajes a Victoria para que estén al tanto de que habían cerrado con el massismo. Y ella no se hacía cargo de nada", sentenció.

Victoria Villarruel y Javier Milei.

PERFIL se comunicó con el entorno de Carrancio quienes negaron haberle dicho algo así. Reconocieron la reunión en la estación de servicio pero explicaron que jamás cruzaron palabra con ella. Por su parte, desde el entorno de Milei respondieron: "Esa Montenegro nadie la conoce. No es que quedó afuera de una lista; no la conoce nadie directamente".

El 3 de julio, Montenegro denunció ante la Justicia que fue amenazada. "Callate o te mando a callar", le habría dicho una persona identificada como Hernán Luna. La mujer hizo la presentación en la estación de Policía Comunal Primera Villa Gesell. Desde el entorno de Luna -hoy precandidato a intendente de Juntos por el Cambio- negaron el diálogo y advirtieron que irán a la Justicia para hacer una contradenuncia por las "falsedades de esta mujer".

Interlocutores

Julio Kuchinsky es candidato a intendente por MIF: "Yo represento al Partido Demócrata. Quienes iban a pelear por nuestras listas eran Villarruel y Montenegro. El armado de Milei venía sucio. Lo estaba realizando Sebastián Pareja. Ya se hablaba de venta de puestos desde enero cuando hizo la caminata por la costa y puso a un referente Alejandro Carancio que pertenece al grupo CREAR. Ese grupo responde a Cambiemos y a su vez Carancio es concejal de Cambiemos", contó a este medio.

"Nosotros trajimos a Milei a Villa Gesell y empezaron a imponer personas. Cuando te piden plata, no te dan un recibo. Carrancio nos pidió 30 mil dólares. Para participar del espacio nos exigió ese dinero. Yo lo dije en el partido. Si Pareja o Carrancio pedían plata no me jodía porque era Villarruel y Montenegro quienes iban a defender nuestras boletas. Yo tengo los chat donde ellos iban a negociar nuestros puestos. Luego nos dijeron que teníamos que arreglar con Kikuchi y Pareja. Ahí hablamos entre los candidatos de todos los distritos y todos nos decían lo mismo, que habían vendido los lugares y arreglado con el massismo", dijo Kuchinsky a PERFIL.

Este medio intentó contactarse tanto con Carlos Kikuchi como con Sebastián Pareja, sin obtener respuesta al cierre de esta nota.

Carlos Kikuchi con los hermanos Javier y Karina Milei

"Estaban dejando afuera a todos y metiendo a gente de Massa"

Javier Escudero es vocal de la Junta electoral del Partido Demócrata. En diálogo con PERFIL, explicó: "Veníamos trabajando con el partido. Se suman Victoria Villarruel y Guillermo Montenegro (candidata a Vicepresidenta y diputado nacional respectivamente) con cargos importantes para decidir. Victoria y Guillermo nos dicen que no nos sumemos a la mesa con Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja, que ellos iban a ser los interlocutores".

"Nuestro hombre en la firma, Carlos Onteiro, nos avisa que lo estaban corriendo. Montenegro empieza a comunicarse con los referentes seccionales para que manden los listados de posibles candidatos y les asegura que el viernes 23 de junio los van a llamar para firmar las listas. Pasando las horas, nos empiezan a contar que estaban dejando afuera a todos y metiendo a gente de Sergio Massa en las listas", agregó.

"El sábado al mediodía (NdelR: 24 de junio, día del cierre de listas) sacamos un comunicado diciendo que nos abríamos. Los interlocutores habían apagado los teléfonos y Kikuchi no llamaba. Montenegro nos dice que por culpa nuestra estaban todos afuera. Entonces ahí Kikuchi y Pareja con el aval de Karina Milei metieron los candidatos que ellos querían. Ejemplo: en Lanús metieron a Juan Deloso, primer concejal, y Mariana Llesa que fue consejera escolar del Frente Renovador. Nosotros no vamos a tomar los fondos de campaña. Vamos a rechazarlos. Sabemos de gente a la que le fueron a pedir plata. Desde 10 mil dólares hasta 40 mil. Para concejal", concluyó Escudero.

"Milei se desentendió"

Matias Cerdá (Vicente López) afirmó: "Yo intenté hasta el jueves en Vicente López. Teníamos rumores de que Sebastián Pareja y Carlos Kikuchi reportaban económicamente a gente de San Miguel. Pensamos que era por el lado de Joaquín De La Torre. Luego se integra su partido de la noche a la mañana entonces pensábamos que iba por ahí. El 24 de junio con el cierre nos venían diciendo que era Sergio Massa. Sabíamos que Pareja había presentado otra lista con gente desconocida".

"Esa semana ya querían que resignamos el primero y el segundo candidato. Pero era gente de la nada, un tal Luis Palomino y Malano María Rosa. Veíamos gente delincuente que se empezaba a sumar. Milei, enterado del quilombo por los infiltrados, nos decía que el problema en PBA era de Pareja y Kikuchi. Es decir, se desentendió, así que es cómplice de este desastre horroroso", comentó.

"Kikuchi y Pareja cerraron con Massa. Milei está al tanto de ese acuerdo. Él lo sabe", agregó Cerdá. Sobre el pedido de dinero, explicó: "Lo escuché en varios distritos. No tema de plata para la campaña, sino que lotearon los lugares. A mi me contaron casos en Buenos Aires y otras provincias. Yo terminé bajando las listas y armaron ellos con su gente".

El reconocimiento

En Entre Ríos, la referente libertaria, Liliana Salinas, envió a los interesados que evaluaban competir por el espacio a cargos de concejales, intendentes y legisladores provinciales, pedidos de dinero según surgió de audios cuya autenticidad admitió ante la consulta del diario La Nación. “Cada candidato tiene que financiar su propia campaña, que son los aportes de campaña. Pero si de todas maneras te queda alguna lo podés hablar con Julio”, indicó Salinas en uno de esos audios, en alusión al armador Julio Serna. “Hay un monto, hay un monto mensual que cada candidato debe empezar a cumplir a partir de que es precandidato, así que ya estamos trabajando sobre eso con tiempo récord”, planteó.

“Tienen que en primer lugar financiar esto. Digamos, es así. Nadie se va a sorprender. Ni Kikuchi se va a sorprender, ni Julio Serna se va a sorprender, ni el mismo Javier Milei se va a sorprender, porque Javier Milei justamente es el que le está haciendo lo mismo a los futuros candidatos. Tienen que financiar la campaña. Es así”, sostuvo.

