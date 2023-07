Gabriela Cerruti, vocera del presidente Alberto Fernández, se refirió a la especulación de que Sergio Massa estuvo involucrado en la conformación de las listas de Javier Milei en algunos municipios del conurbano. La portavoz calificó como "un disparate" esa posibilidad.

Cerruti brindó su respuesta ante la pregunta de un periodista acerca de si Sergio Massa había incluido nombres en las boletas de los candidatos libertarios, si el ministro de Economía iba a participar en las elecciones junto a Milei y si el Presidente le había solicitado alguna explicación al candidato de Unión por la Patria.

"No hay ninguna necesidad de profundizar en algo que es un disparate", repitió Cerruti.

La versión que se ha difundido sugiere que el candidato de la coalición libertaria ha cedido lugares en sus listas del conurbano bonaerense a Sergio Massa, con especial enfoque en Tigre, lugar donde el actual ministro de Economía solía gobernar y que aún no ha logrado recuperar.

La controversia se originó a partir de las declaraciones de Martín Urionagüena, reconocido empresario de Tigre, quien afirmó haber sido designado por Javier Milei para llevar adelante la conformación de las listas de La Libertad Avanza en dicho municipio del norte del Gran Buenos Aires.

"El jueves pasado, dos días antes del cierre de listas, Malena Galmarini me pidió que la visite en su oficina de AySA. Estuvimos casi dos horas. Me dijo que debía hacer varios cambios en la lista de Milei. Yo no entendía nada. ¿Ella es precandidata a Intendenta por el kirchnerismo y va a cambiar la lista de Milei?", contó ante Clarín.

En la lista de La Libertad Avanza en Tigre, Javier Milei incluyó a Juan Cervetto como primer concejal, quien ha manifestado públicamente su adhesión al espacio político de Sergio Massa a lo largo de su trayectoria. "Cervetto fue el que impusieron desde el massismo. Nunca se barajó su nombre para Libertad Avanza ya que es del Frente Renovador", se quejó Urionagüena.

Sin embargo, la controversia en torno a las listas de Milei no se limita a eso. En los últimos días, antiguos aliados internos, como Juan Carlos Blumberg y los candidatos a intendente en Tigre, Quilmes y Vicente López, lo han acusado de vender posiciones y de ser "funcional al kirchnerismo".

Cerruti también se expresó al respecto de esa versión, que Milei mismo ha negado argumentando que se trata de una campaña difamatoria en su contra por parte de los medios.

"Milei tendrá que explicar lo que tiene que explicar. Empecé a militar en el peronismo en 1983 y lo que sé es que uno tiene que militar mucho y lograr apoyo de sus organizaciones cuando quiere proponer algo o proponerse como candidato. Llegar a ser candidato ha sido siempre una tarea de mucho trabajo y militancia y son por lo general los propios compañeros quienes proponen. Lo que están denunciando de la lista de Milei tiene que ver con eso de estar afuera de la democracia, de la política y de las mejores tradiciones republicanas, que es lo que representa él", señaló.

El desencadenante del escándalo fue la exclusión de Blumberg de las listas, seguido de otros que no pudieron soportar el proceso exigente para su inclusión.

Blumberg realizó fuertes acusaciones contra Sergio Massa en la sede del Partido Demócrata, señalándolo como financiador de Milei y responsable de quitarle espacios en las boletas electorales. "Fíjense que muchos candidatos de la lista de Milei son de Massa... Esta es la realidad, hicieron un trabajo estratégico y nos cogieron a todos", aseguró Blumberg en redes sociales.

"Me usaron para la foto", le dijo Blumberg a Perfil. Y agregó: "El sábado en la reunión del Partido Demócrata estaba toda la gente a la que cagaron. Todos decían que los usaron trabajando un año y medio para la campaña, y el día anterior al cierre de listas metieron toda otra gente. Y ahí metió Massa. Quedé realmente decepcionado. Encima colocaron de tercero en la lista bonaerense para Diputados a Guillermo Montenegro, el novio de (Victoria) Villarruel, un papelón".