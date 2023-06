Lanzado a la carrera presidencial y con lista propia, Guillermo Moreno publicó un nuevo spot de campaña criticando a Cristina Fernández de Kirchner y la elección de Sergio Massa como postulante de unidad en Unión por la Patria.

El exsecretario de Comercio Interior, que se presentará en las próximas primarias bajo el sello Principios y Valores por Tierra, Techo y Trabajo, hizo público un nuevo video de campaña con la vicepresidenta como principal destinataria. La apunta por haber elegido primero a Alberto Fernández para las presidenciales del 2019 y ahora al ministro de Economía.

“Me hiciste votar a un radical y ahora querés que vote a un neoliberal”, comienza diciendo el spot, acompañado por imágenes animadas de la Pantera Rosa y la leyenda “Moreno a la Rosada”.

El exfuncionario, que ejerció cargos durante el gobierno de Néstor Kirchner y gran parte del doble mandato de CFK, fue uno de los críticos más despiadados de Alberto Fernández desde la primera hora. Siempre insistió con el argumento de que el efe de Estado no es peronista, sino socialdemócrata y por eso, a su criterio, no supo manejar la economía.

Haciendo foco en el cierre de listas que terminó con Massa como postulante de síntesis, la letra continúa: “Parece que La Jefa está cansada, nadie le dice que está equivocada”.

Además, hace referencia a uno de los postulados más recurrentes del kirchnerismo: “la década ganada”, una reivindicación de la militancia y los dirigentes de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015. En el spot propone: “Lo que queda es la doctrina de Perón, que se suban al camión y al que quiera otra “década ganada”, que lo lleven a Moreno a la Rosada”.

Finalmente, criticando a Sergio Massa, cierra: “Y al que quiera otra década perdida, ahí lo tiene al candidato de Cristina”.

Los spots políticos de Guillermo Moreno

El precandidato que integra la misma lista con Luis D’Elía como gobernador bonaerense y Alberto Samid para intendente en La Matanza tiene un historial de anuncios de campaña atravesados por el histrionismo.

Moreno busca seducir a los votantes con su playlist

Moreno no tiene pruritos para hacerse notar y a comienzos del 2023 ya había lanzado un video que hablaba de la doctrina peronista y se mixturaba con un tema popular. “¿Quiere la doctrina de Perón? La de Evita y Perón. ¿O prefiere radicales, mi amorcito? No. Yo prefiero a Perón. A Guillermo y a Perón, pero ahora no hay eso, cariñito...”, recita la reversión del tema de cumbia “El colesterol”.

En noviembre del 2022 su equipo de campaña lo grabó entrenando como un boxeador que se preparaba para un duelo feroz. "Hagamos Argentina grande otra vez", rezaba el mensaje central del spot, reciclando la popular frase "Make America great again", usada en las campañas estadounidenses.

En 2021, cuando se postuló como precandidato a diputado nacional, publicó un video proselitista utilizando la melodía de “Los amigos que tengo”, de Los Palmeras. El video se viralizó rápidamente pero la banda santafesina elevó un reclamo a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) porque la nueva versión no había sido consultada con su creador original.

GI

LT