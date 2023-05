El referente peronista, Julio Bárbaro, aseveró que "somos una Patria hecha pedazos". Sus vivencias con Néstor Kirchner, el encuentro con el Papa Francisco y las comparaciones entre el expresidente y la actual Vicepresidenta, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué recuerda de aquel 25 de mayo 1973?

Toda la esperanza. Esa situación hoy sería invertida, porque es toda la desesperanza. Nos parecía que éramos dueños del futuro. También estaba el conflicto con la guerrilla, el cual nunca se resolvió bien porque, en alguna medida, el kirchnerismo terminó reivindicando esa estructura más que el movimiento obrero.

En aquel tiempo, el peronismo expresaba la clase baja, al contrario de ahora, que lo hace como un sector de la clase media.

Me quedo con esa frase de usted, siempre ocurrente y con capacidad de síntesis, de que "aquello era todo esperanza y esto es desesperanza". Vio que en la etimología la palabra esperanza está la espera, es decir, para que haya esperanza uno debe esperar que el futuro sea mejor.

Pareciera que, inclusive, hasta en los economistas también del oficialismo, siempre lo que se percibe es que lo que vendrá será peor. ¿A qué atribuye ese sentimiento que, obviamente es subjetivo, que en aquel momento en el medio de todos los problemas que tenía Argentina había esperanza y en este momento hay desesperanza?

Yo estoy en Roma ahora, pero todos estos días, después que me recibió el Santo Padre, me cruzo con argentinos y la pregunta repetida es si hay salida.

Lo atribuyo a que nosotros fuimos una sociedad, hasta los '70, con una integración muy grande, no había subsidios ni necesidad de éste. No había deuda externa, ni tampoco inseguridad.

Hace 50 años vine a Roma y me decían "cuídese de salir a la calle porque lo roban", y 50 años después es como si se hubiera invertido el proceso. Vengo de un lugar que era la Roma de aquel tiempo. La posguerra era el miedo, la miseria y la angustia.

Lo atribuyo a que, desde la dictadura para acá, nosotros crecimos en pobreza y en deuda.

Cuénteme del Papa. ¿Cómo se ve el 25 de mayo desde el Vaticano? Me imagino que debe haber sido un tema que tocó con él.

El Papa dice que los argentinos no tenemos patriotismo. Menciona que "así como en Brasil o en Chile el patriotismo sobra y hay un amor a la Nación, nosotros vivimos como en un progresismo que niega raíces y, en ese sentido, la pérdida de amor a la Patria nos hace quedar sin resto para hacerla crecer. Uno solamente impulsa aquello que ama".

O sea, hay desamor y desesperanza. Así como el 25 de mayo del '73 aquel joven Bárbaro percibía toda esperanza, el 25 de mayo del 2003, ¿qué sintió?

Tengo 81 años y siento bronca porque la política dejó de ser el lugar de la sabiduría, la coherencia y el respeto al otro. Yo digo que el respeto vale cuando es del que piensa distinto y aquí hay sectas, por lo que somos una Patria hecha pedazos y cada uno de ellos cree que el otro sobra, y así no hay destino ni futuro.

Entonces, siento como necesidad que venga alguien y convoque a la unidad nacional, a recuperar un proyecto colectivo, asumiendo que los partidos son acentos, no destinos, porque no podemos vivir cada cuatro años cambiando de rumbo.

Profundice esa idea de que son acentos y no destinos, o sea, que no son fin.

Hay que tener una concepción común, como la tiene Uruguay, por lo que Pepe Mujica y Julio Sanguinetti pueden escribir un libro juntos. Esa concepción tiene un acento más distributivo en Mujica o más conservador en Sanguinetti, pero los dos son el proyecto de Uruguay.

Estábamos recordando al comienzo del programa el discurso de Néstor Kirchner cuando asume en el Congreso y en una parte dice "aquí vengo con mis ideas que, independientemente de la convicción que tengo de ellas, tendrán que amalgamarse o enriquecerse con las de ustedes". Ese planteo se fue perdiendo.

Entonces, ¿Cristina Kirchner no tiene que ver con Néstor o aquel Néstor Kirchner que decía eso era simplemente para la tribuna y no representaba su verdadero ser?

Era para la tribuna, yo fui muy amigo de él. Néstor creía en la confrontación, no en la síntesis.

Siempre digo que somos Borges y Discépolo, y de hecho hablé con el Santo Padre de sus encuentros con Jorge Luis Borges. Pero lo que quiero decir con esto es que no tenemos destino si no tenemos una vocación de trascendencia.

La distinción entre Néstor y Cristina

Usted decía que Kirchner no creía en el consenso, sino en el conflicto. ¿Cristina es igual? ¿Es todavía peor en ese sentido?

Néstor le daba un espacio a la izquierda, pero nunca fueron de izquierda ninguno de los dos, no firmaron el documento de los derechos humanos que los demás firmaban en la dictadura. Está Orlando Britos de testigo, que se los pidió y no quisieron, no dieron un hábeas corpus. Es decir, inventaron una historia con el compromiso militante que nunca tuvieron.

Pero además, el Juan Domingo Perón que vino fue el del abrazo con Ricardo Balbín. Muere con un 62% de los votos y despedido por el dueño del resto, que era Balbín.

Esa Argentina fue destruida y en esa destrucción participó la concepción guerrillera, en la que en alguna medida Néstor y Cristina, más que él, reivindica. A mí me parece que eso es toda una pérdida de tiempo y de valor. Era otra la sociedad la nuestra.

Déjeme decirle este párrafo con el que abrimos el programa: "Carlos Marx representó a la política como un teatro en el que cada actor político esconde sus verdaderos intereses de clase mediante una máscara. Esto hace de la política un oficio, un arte específico diferenciado de la mera representación mecánica, de la puja distributiva de clases".

Usted lo que me está diciendo es que Néstor Kirchner usó una máscara, que Cristina usa una máscara y me gustaría, dado su condición de testigo preferencial de ambos y fundamentalmente de Néstor, que diga detrás de esa máscara cuál es la diferencia ideológica y procedimental entre Néstor y Cristina.

Néstor tenía una concepción del poder. Por ejemplo, para él la acumulación de capital era la forma de concentrar poder, no le importaba el dinero por el dinero, pero yo discutí mucho porque fue mi amigo durante mucho tiempo. Y Cristina, para mí, no tiene esa profundidad del manejo, es una heredera y él fue un fundador, fundó un sistema.

Venía con Néstor de ver a cualquier sindicalista, nos acercábamos a Cristina, que nos esperaba para cenar, y preguntaba de dónde veníamos. Le respondíamos "de ver a tal", y nos respondía "están perdiendo tiempo". O sea, la construcción la hizo Néstor y la heredó Cristina.

Usted y yo sabemos que el heredero nunca es lo mismo.

