El kirchnerismo prepara el acto de Cristina mientras se aviva la interna con Alberto Fernández

Los preparativos para el acto que encabezará la vicepresidenta Cristina Kirchner este jueves 25 de mayo en la Plaza de Mayo continuaban adelante con el comienzo del armado del escenario que se ubicará a metros de las puertas de la Casa Rosada, en medio de la interna en el Frente de Todos de cara a las elecciones que no cesa y sumó más elementos en las últimas horas, como la confirmación de que el presidente Alberto Fernández no asistirá.

Pese a que el mandatario convocó en los últimos días a participar del acto y escuchar el mensaje que brindará la ex mandataria, quien no competirá como candidata presidencial según adelantó días atrás, ahora se dejó trascender que no asistirá en medio de un malestar con el kirchnerismo por sus recientes dichos sobre la obra pública en las gestiones de Cristina Kirchner, consignó la agencia NA.

Sucede que Fernández habló recientemente en una entrevista sobre la "imprudencia ética muy grave" de que la ex presidenta haya "firmado acuerdos" con el empresario Lázaro Báez durante sus gestiones.

Y también criticó la estrategia electoral que ensaya el kirchnerismo de buscar garantizar "el tercio" del electorado propio, al considerar que no sirve para ganar, además de tratar de que no haya PASO en el oficialismo y entronizar el candidato por "consenso", lo que también es cuestionado por el actual jefe de Estado.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Todo esto desató la ira del entorno de la vicepresidenta, según señaló la agencia NA, que ya dio por hecho que Fernández no asistirá al acto en Plaza de Mayo debido a la fuerte tensión que reina en estos momentos y que ni siquiera la decisión del mandatario de no presentarse a la reelección pudo calmar.

Hace tiempo que Fernández y Cristina Kirchner no comparten espacios públicos y además limitaron al mínimo el contacto privado.

El acto del 25 de mayo de Cristina Kirchner

En tanto, el escenario para el acto ya se está levantando sobre la plaza, a escasos metros de Casa de Gobierno, donde Cristina Kirchner será la única oradora y dará su mensaje a partir de las 16 en coincidencia con los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.

Un sector del peronismo pretende respaldar la conducción de la ex presidenta al frente del armado oficialista, que aún debe definir quien será el postulante del espacio tras el corrimiento de la propia Cristina Kirchner.

En tanto, Fernández asistirá más temprano, a las 11, al tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, junto a un grupo de sus ministros, en otra diferenciación respecto de la vice, y luego de esa actividad se recluirá en la Quinta de Olivos.

