Horacio Rodríguez Larreta lleva una mochila política cargada de expectativas desde que nació. Mucho antes de convertirse en “gerente público”, fue testigo de acontecimientos que no solo marcarían la historia argentina contemporánea, sino la propia. Cuenta con una trayectoria cuyo denominador es una vocación política basada en la moderación y que, a sus 57 años, confluye en el deseo de toda su vida de alcanzar la presidencia.

Rodríguez Larreta nació el 29 de octubre de 1965 en el seno de una familia centenaria de la Ciudad de Buenos Aires. Su biografía familiar se compone de personajes célebres de la política, la cultura y el arte. Entre ellos, su tatarabuelo Carlos, canciller de los presidentes Quintana y Figueroa Alcorta; y su pariente lejano, Manuel Oribe, presidente y figura emblemática de la historia uruguaya; o su bisabuelo Antonio Leloir, de quien proviene la fortuna que le permitió a los Rodríguez Larreta invertir y vivir de sus campos en la actualidad.

Su linaje aristocrático coincidía con el presente familiar de finales de los años sesenta. Su padre, Horacio Rodríguez Larreta Leloir, era un politólogo que había estudiado en Francia y había regresado a la Argentina para ser primero presidente de Racing Club y después funcionario durante el frondizismo y el menemismo. Su madre, María Cristina Díaz Alberdi, formaba parte de la élite teatral enmarcada en el Club Stivel y era íntima de Norma Aleandro, la estrella en ascenso que aún es amiga íntima de la familia.

Menem-Cafiero/Bullrich-Larreta

Una anécdota con Frondizi

A Horacio Rodríguez Larreta le inculcaron no solo la pasión por el fútbol sino por la política, dos áreas que lo trascienden desde entonces. Personajes del calibre del expresidente Arturo Frondizi o Mario Vargas Llosa desfilaron por los pasillos de su casa en Libertador y Coronel Díaz. En este exclusivo rincón porteño, el pequeño Larreta se inmiscuía en ese mundo fascinante auspiciado por su padre. “En pijamas me colaba de costado en reuniones”, contó en una entrevista con Julio Leiva.

En ese contexto fue que despertó su vocación política, algo que “siempre lo guio” y le facilitó la “toma de decisiones”, según manifestó en oportunidades. Un momento que asocia a cuando conoció a Arturo Frondizi con apenas nueve años, a quien considera el “mejor presidente de la historia argentina”, cuentan desde su entorno.

Fue en 1974 en medio de las negociaciones por el regreso de Juan Domingo Perón del exilio. “Le pregunté con mucha ingenuidad: cómo puede ser que usted que quiere ser presidente no vaya de vice de Perón?”, reza la anécdota. Eran tiempos convulsionados, de creciente violencia política y que para los Rodríguez Larreta tuvo su punto álgido cuando Horacio padre fue “chupado” y llevado al Pozo de Banfield durante la dictadura, de lo que zafó gracias a su exposición como dirigente del fútbol.

Horacio Rodríguez Larreta y su padre.

Sus primeros pasos

El primer hijo de los Rodríguez Larreta Díaz se empapó del ambiente conservador ligado a la Escuela Argentina Modelo, un exclusivo establecimiento de donde salieron nombres como Torcuato Di Tella o Federico Pinedo, donde cultivó parte de su círculo con el que compartiría su carrera pública. A falta de gambeta para ser futbolista, según cuentan sus allegados, Horacio optó por estudiar economía en la UBA. Era 1983 y la universidad pública era la elegida por “los economistas estrella”, según definió, entre ellos, Luis Toto Caputo y Mario Quintana, dos nombres fuertes durante la gestión macrista.

En 1992 eligió la escuela de negocios de Harvard para sus estudios de posgrado y regresó al país convencido por la oferta de Domingo Cavallo para trabajar en el Ministerio de Economía. Desde una mirada desarrollista (ya una tradición familiar), Rodriguez Larreta se dispuso a volcar sus conocimientos organizacionales en el Estado.

Horacio Rodríguez Larreta estudió Economía en la UBA y un MBA en Harvard, Estados Unidos.

Del peronismo al PRO: la carrera política de Larreta

Después de un breve interludio en el sector privado, Larreta inició su carrera pública que ya lleva tres décadas. Trabajó con Cavallo haciendo viajes para “vender Argentina” al mundo, llegó a ser titular de Anses, participó del gobierno bonaerense de Carlos Ruckauf y en 1998 fue subsecretario de Desarrollo Social de Palito Ortega. En ese contexto conoció a Sergio Massa, una promesa de la UceDé. Ambos colaboraron en la campaña de Ortega al Ejecutivo y establecieron una amistad que incluyó a sus familias, pero que en la actualidad quedó estancada en la grieta. “La política nos alejó”, dijo sobre los Massa-Galmarini.

A fines de 1999 se desempeñó como interventor del PAMI, cuyos contratos y deudas multimillonarias. En ese entonces hizo su última referencia a su pasado “peronista”, cuando le agradeció al expresidente Fernando De la Rúa la confianza para esa tarea “a pesar de su condición de justicialista”.

Rodríguez Larreta y el presidente Fernando de la Rúa.

Medio año después de que Larreta asumió y empleó una auditoría en PAMI, se suicidó René Favaloro, algo que fue utilizado más adelante por el presidente Alberto Fernández en un intento de carpetazo. “Esa asociación es una canallada (...) Favaloro es un prócer. Hay límites, no se puede hacer cualquier cosa en política”, dijo al respecto.

Después de un paso por la DGI, en 2002 Larreta fundó el Grupo Sophia, un think tank para formar líderes políticos que lo llevó a aliarse con Mauricio Macri, entonces presidente de Boca y con aspiraciones políticas. Fundaron Compromiso por el Cambio, el predecesor de Propuesta Republicana (PRO), la máquina electoral exitosa que gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2005. Desde 2015 está en manos de Larreta, quien cuenta con uno de sus colaboradores más cercanos a su hermano menor, Augusto, que antes fue vocero en el gabinete menemista y luego trabajó en IRSA, la desarrolladora inmobiliaria que adquirió el proyecto de Costanera Sur en CABA.

Fue jefe de gabinete de Mauricio Macri durante su paso por la jefatura porteña.

"Falta de carisma"

Rodríguez Larreta no se considera un distinto a pesar de que a los 4 o 5 años ya jugaba al ajedrez. Sostiene, en cambio, la teoría de las 10 mil horas (de trabajo). “En la vida nada me fue fácil. La tuve que pelear”, dijo, quien supo aprovechar las ventajas que le dio su origen aristócrata, pero que fue apuntado por falta de carisma, una condición necesaria para ser líder en un país como Argentina. “Cuando decía que quería ser presidente me decían ‘vos estás loco’, no tenés carisma, no tenés chance”.

Esa “carencia” acompañó a Larreta a lo largo de su vida. Empezando por el momento en que sus padres se separaron en 1972 y fue su madre la que se fue de la casa, algo que Larreta “nunca cuestionó”, ni siquiera de adulto, pese a lo raro que sonaba en esa época.

Rodríguez Larreta junto a sus hijas y Bárbara Diez hace algunos años.

En mayo de 2023 Rodríguez Larreta anunció a su nueva pareja, Milagros Maylin (37), exfuncionaria del gobierno de CABA especializada en políticas para personas mayores e integración social y urbana.

También lo demostró con su silencio ante las insinuaciones de su exesposa Bárbara Diez, luego de que pusieran fin a dos décadas de matrimonio. Otro ejemplo de su “compostura” es no haber insultado a los jugadores en la cancha durante el partido en el que el club de sus amores descendió e Independiente, su clásico rival, fue campeón. “Hay que tener huevos, eh”, asegura en un reportaje.

Larreta hace caso omiso a esas críticas y se concentra en contrarrestar este rasgo con “capacidad de gestión” y “resultados”, además de coaching, clases de oratoria, teatro y modulación. Acciones que tienden a mostrarlo más humano, más cercano al llano popular, como cuando admitió que sus temblores se debían a una enfermedad llamada temblor esencial.

Bullrich, la piedra en el camino a la Rosada

Larreta se preparó toda su vida. Las condiciones estaban dadas. El delfín político de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires concluía su último mandato como jefe de Gobierno porteño y se alzaba como candidato natural a la presidencia para competir ante un oficialismo panperonista golpeado por la crisis económica y financiera agravada por la pandemia y la sequía.

Sin embargo, lo que parecía un camino allanado se vio obstaculizado por la interna con Patricia Bullrich, su enérgica rival en las primarias del 13 de agosto, que lo critica, entre otras cosas, por su postura blanda o "anti grieta", en una muestra de carácter que quedó plasmada en la conducción tripartita del peor momento de la pandemia de coronavirus codo a codo con Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Del sector más duro del PRO se lo señaló a Larreta por su colaboración con el gobierno nacional y el bonaerense de Kicillof durante la gestión de la pandemia de coronavirus.

Las discrepancias con la referente del "ala dura" del PRO fueron en ascenso e incluso Larreta fue tildado de "kirchnerista" por parte del círculo de dirigentes de la exministra de Seguridad. Larreta, fiel a su estilo, asegura que "coinciden con el modelo de país" pero difieren en el "cómo".

“No creo en los liderazgos mesiánicos”, suele decir el aspirante a la Casa Rosada. Esta actitud “moderada” o de diálogo suele ser su talón de Aquiles ante líderes disruptivos o "duros", como el de Bullrich, que capitalizan el enojo de los ciudadanos argentinos agotados por los vaivenes socioeconómicos y la falta de respuestas. Y que se vuelven atractivos, tanto que hasta el propio Macri, socio de Larreta, implícitamente le dio su apoyo. Líderes que se sitúan en las antípodas de este autodenominado “gerente público” que quiere inmortalizarse en los libros de historia.