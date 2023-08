Macri contó que su hija Antonia le pidió irse al exterior a terminar de estudiar: "La saqué cagando"

El ex presidente Mauricio Macri remarcó en la noche de este lunes 7 de agosto que el Gobierno de Alberto Fernández "es el más irresponsable, el peor desde la vuelta a la democracia", al tiempo que consideró que "para tratar de terminar está hipotecando un poco más el futuro". En ese marco, para graficar que "los jóvenes se van del país", contó que su hija Antonia le pidió irse al exterior a terminar de estudiar: "La saqué cagando".

"No solo vaciaron el Banco Central, sino que adelanta ingresos del año que viene, impuestos del año que viene, se gastan los yuanes. Se han manoseado 8.000 millones de dólares de depósitos en dólares de la gente. Ahora por primera vez han embargado las reservas de oro. Este final es durísimo. Por suerte es el final", precisó Macri en una entrevista con Joaquín Morales Solá en su programa Desde el Llano que se emite por el canal Todo Noticias (TN).

El ex mandatario aseguró que "el único miedo" que tiene "es que se sigan yendo los jóvenes de este país porque sienten que acá todo el mundo les roba su trabajo".

"Espero no me esté viendo. Tres veces ya, Antonia, que tiene 11 años, me dijo que se quiere ir a terminar de estudiar afuera. La saqué cagando. `Si vos te vas, yo me muero. Te quedás conmigo`", reveló.

Macri no oficializa su preferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Cuando el conductor le preguntó a quién va a votar entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, Macri evitó una respuesta contundente pero dejó comentarios más afines a Bullrich: "Respeto el voto de los argentinos. Los quiero dejar votar en libertad. Tengo una visión de cómo hay que encarar un cambio firme, claro y rápido. Los argentinos no pueden seguir tan abandonados, sin ley, sin perspectivas de futuro. Esto requiere que pongamos todo lo que hay que poner para salir de donde estamos".

Asimismo, el ex mandatario por Cambiemos, afirmó que es "profundamente optimista sobre el futuro de los argentinos" y sostuvo que los habitantes del país "ven con una claridad que no veían hace cuatro años", por lo que se está "en el fin de la era populista".

"Estoy muy preocupado y muy triste por el presente, por lo que nos cuesta el día a día. No hay reglas de nada. Este gobierno tiró las reglas por la ventana, es el gobierno más irresponsable, el peor desde la vuelta a la democracia. Para tratar de terminar, está hipotecando un poco más el futuro", precisó.

El ex jefe de Estado, indicó que "la herencia es mucho peor" que la que él mismo recibió y precisó: "Vienen 20 años de crecimiento en Argentina. Este nivel de deterioro, de daño económico y cultural no creo que lo hayamos vivido nunca antes. No podemos tener miedo a salir del cepo. El cepo ha vuelto a destruir la Argentina. Si está el cepo la argentina no arranca".

Mauricio Macri está decepcionado con Vidal por su apoyo a Larreta: "Ha desdibujado su perfil"

"Este cambio profundo, rápido, claro que tiene que emprender la Argentina, es un cambio global y hay que poner el mismo día una solidez fiscal como no la ha tenido la Argentina antes. Hay que bajar 5 o 6 puntos del gasto publico", anticipó Macri.

Y señaló: "Vamos a desregular la economía de vuelta como lo hicimos en nuestro período, sacar impuestos distorsivos. Todo eso junto, creando un shock de confianza. El cepo no puede existir".

Macri renovó sus críticas al kirchnerismo al señalar que "lo que predica el populismo es el miedo al cambio" y agregó: "Miedo ¿a qué? Si estamos perdiendo todos los días. Estamos indefensos ante el narcotráfico, ante la inflación, ante que un conjuntos de vivos atropellan sin respetar ninguna ley".

"Hay que tener el coraje a que, juntos, con un apoyo distinto con una consciencia distinta de poner en marcha la Argentina. Si salimos de la no ley restablecemos la ley de en serio y que la ley sea igual para todos. Empieza una nueva etapa", precisó.

Las "cinco mentiras" que Macri le recrimina al peronismo

Respecto del ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, precisó que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, "habló cosas horribles" del titular del Palacio de Hacienda en 2014.

"Hay cinco mentiras. La primera es que se puede vivir sin trabajar, que emitiendo dinero, que no tiene consecuencias, creando gastos que se terminan transformando en privilegios para pocos. Es mentira. Inflación y deuda. Ellos recibieron de (Eduardo) Duhalde, superávit fiscal. Y de mi gobierno, equilibrio. Hicieron un desastre y vuelven a dejar un déficit monumental", sostuvo.

Y señaló: "Nunca desendeudaron. Quemaron ahorros del Banco Central para cambiar deudas locales por internacionales. Todo mentira. Siguen hablando de la deuda. Hoy, el Banco Central y el Tesoro, a 136.838 millones de dólares que ha endeudado este gobierno, en comparación con los 48.970 millones míos y 68.389 millones de la doctora Kirchner".

Después de las PASO Macri se va al mundial de bridge

"La tercera mentira es que el FMI son gente mala, que quiere perjudicar a la Argentina. Queridos argentinos, el FMI son los otros países que van y ayudan a los otros países que creen que están haciendo las cosas para salir adelante. Piden que seamos normales. El FMI le puso como prioridad el gasoducto a Massa", indicó el ex jefe de Estado.

"La cuarta mentira es volver a festejar la confiscación espantosa de YPF que después se transformó en estatización. La confiscación y después la estatización de Aerolíneas Argentinas es otro disparate que lleva 10 mil millones de dólares. No pondría un dólar más en Aerolíneas Argentinas. El 80 por ciento de la gente no vuela, pero paga para mantener a Aerolíneas. Este pseudoprogresismo berreta no va más", arremetió.

En otro orden, dijo estar "muy orgulloso del crecimiento del PRO", ya que tienen "dos candidatos competitivos", al tiempo que anticipó: "No tengo dudas de que uno va a ser el futuro presidente".

"Esta coalición está mucho más solida que hace 8 años. En los dos equipos hay muchas coincidencias en lo que quieren hacer, la diferencia está en el cómo", agregó Macri.

