Patricia Bullrich decidió jugar a todo o nada en la recta final de la campaña rumbo a las PASO del próximo 13 de agosto. Y repartió dardos no solo dentro de la interna que mantiene en Juntos por el Cambio con Horacio Rodríguez Larreta sino que también hacia Unión por la Patria. "No me voy a quedar cuatro años esperando a ver el gradualismo de no levantar el cepo, me retrasa las inversiones", afirmó.

La precandidata a presidenta mantiene firme su afán de diferenciarse de las propuestas de su rival interno y mostrar firmeza frente al desafío de la Argentina una vez que concluyan los cuatro años de Gobierno de Alberto Fernández.

"En esta situación tan terminal se necesita un liderazgo con carácter y decisión, un piloto de tormenta, que sepa qué hacer en una situación tan dura, que sepa con quién dialogar y con quien tener conflicto", señaló la exministra de Seguridad, al tiempo que insistió que se trata de un momento "bisagra" en el que "no hay que dejarse amedrentar por el poder de siempre".

Bullrich insistió durante diversas entrevistas realizadas el fin de semana en su idea de salir rápidamente del cepo y de mostrar la "herencia" que le deja el actual Gobierno al entrar con una cámara a la bóveda del Banco Central.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta compartirán búnker durante las PASO.

"Están tocando el oro de los argentinos", lanzó, a pesar de que en los últimos días la entidad monetaria publicó un comunicado en el que desmintió que se hayan utilizado reservas en oro para realizar pagos al Fondo Monetario Internacional. De todos modos, el objetivo fue señalar a la actual gestión en el contexto de escasez de divisas.

"Si algo le criticaron a nuestro gobierno fue no haber mostrado a corazón abierto la herencia. Todos sabemos que la información está de manera digital. Pero empezaron a tocar las reservas de oro del país", remarcó.

Bullrich y Larreta, en un mismo búnker

La precandidata entró así en la última semana de campaña electoral rumbo a las PASO que se celebrarán el próximo domingo. Luego de semanas y meses de enfrentamiento público con el acual jefe de Gobierno porteño, en las últimas horas se conoció que ambos compartirán búnker durante la jornada electoral. El que lo dió a conocer vía Twitter fue el jefe de campaña de Bullrich, Juan Pablo Arenaza.

"El 13 de agosto esperaremos los resultados de la elección en un búnker unificado de Juntos por el Cambio", publicó el sábado pasado el actual legislador porteño.

"Hemos tomado un modelo americano. Cuando hacen una convención al búnker lo hace el partido, y los candidatos están analizando los resultados dentro de un búnker con sus equipos", dijo Bullrich.

En ese esquema, de acuerdo a la precandidata, "el que gana es el que pone las condiciones de cómo se va a hablar". A su vez, repasó que "la coalición toma la decisión de estar todos juntos, el que gana dice quién habla y cómo hacemos" y que "nos estamos jugando unas PASO y ese modelo nos pareció el más adecuado".

