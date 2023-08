Javier Milei, el precandidato que busca romper la polarización e instalar el “anarcocapitalismo”

A los gritos. Así irrumpió Javier Milei hace cinco años en distintos programas de televisión culpando a los políticos por el retroceso económico y social de los argentinos. Y así también, con acusaciones, cerró su acto de campaña en un Movistar Arena colmado en el barrio de Villa Crespo, ciudad de Buenos Aires, a días de las elecciones primarias. Sin embargo, su veta política no termina de definirlo: también es conocido el amor por sus cuatro perros y un costado esotérico impregnado por la ascendencia de su hermana Karina.

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza siente que es su momento y encarna el “que se vayan todos” que sus seguidores agitan. Y es en ese lugar de tercera fuerza donde logró acomodarse discursivamente para intentar romper con el bicoalicionismo que detentaron Juntos por el Cambio y el ahora renombrado Unión por la Patria.

Milei en el cierre de su campaña en Villa Crespo.

“La casta”: un discurso político provocativo y su llegada al Congreso en 2021

Su primera prueba “por los puntos” fueron las elecciones legislativas del 2021, donde logró una banca de diputado. Eso le dio espalda frente a la sociedad y sustancia política para decir, antes que nadie, que se postularía en 2023 para ser presidente. En el medio, comenzó su propia carrera de resistencia: a la vez que su figura aparecía creciendo en las encuestas, surgían acusaciones de intercambios de candidaturas por dinero o por sexo. Políticos de otros espacios lo encasillaban en posiciones fascistas y le reclamaban por la violencia de sus palabras. El propio Milei, incluso, se metió en el barro cuando dijo que no estaría mal discutir un mercado de venta de órganos. Sin embargo, al ubicarse como el enemigo de lo que llamó “la casta”, se fue tonificando en simultáneo con demandas incumplidas que reclama la sociedad.

En su cierre de campaña en Villa Crespo, expresó: “Puede ser que la tercera sea la vencida”. La referencia fue a las presidencias de Carlos Menem y Mauricio Macri (a quien llamó “outsider” cuando habló de su arribo a la Casa Rosada en 2015). Los guiños al expresidente fueron una constante del libertario, incluso cuando tomó el discurso del cambio definitivo para lograr una Argentina próspera. Cada vez que puede, Milei explica que Macri no pudo hacer los cambios que quería por “la casta”.

Al ritmo de "Panic Show" de La Renga, Javier Milei pidió terminar con los privilegios y dijo que "la tercera es la vencida".

El libertario fue realmente una figura disruptiva en la arena política porque desde cero armó un espacio y posicionó la idea tan mentada de una “tercera vía” que venía a terminar con años de discusiones entre dos propuestas. Luego, el espacio se completó con políticos que formaron parte de esa casta que vilipendió y aún cuestiona. “Les pido su voto para terminar con la inflación y la inseguridad”, le dijo a sus seguidores en el cierre de la campaña. Antes, había presentado su plan de gobierno con siete puntos donde habló de privatizar empresas públicas, eliminar ministerios, no quitar la asistencia social “porque sería un crimen” y arancelar la educación y la salud.

Hay otro rasgo que también tiene su espacio y es que Milei lo concentra todo. Es su centro de gravedad. ¿Qué sería La Libertad Avanza sin su peso? En las elecciones provinciales donde participaron, los libertarios no tuvieron peso. Otro ejemplo es el acto final de campaña en el Movistar Arena donde fue el polo de atracción principal, escoltado en el escenario por candidatos como Victoria Villarruel (su precandidata a vicepresidenta), Ramiro Marra (a jefe de Gobierno porteño) y Carolina Píparo (a gobernadora de Buenos Aires) en segundo plano.

Javier Milei, por el crimen de Morena: "Los responsables son los políticos y el zaffaronismo"

Las competencias provinciales no sirven como anticipo de lo que puede suceder el domingo porque no se vota el sello, sino al candidato. Este 13 de agosto, sin embargo, una buena performance de Milei podría envalentonarlo de cara a octubre. “Si seguimos votando a los mismos de siempre seguiremos obteniendo los mismos resultados”, repite en su plan de gobierno y también en cada evento donde puede hacerse oír. Lo que le falta es saber si los electores acompañarán ese discurso en las urnas.

El vínculo con su perro después de la muerte, Dios y la “misión” que le encomendó: llegar a ser Presidente

La excentricidad de Javier Milei, inevitable en sus apariciones públicas, también desvía la mirada de sus ideas políticas y económicas hacia otro terreno que es, por momentos, aún más llamativo: su ámbito personal.

Sus creencias, afectos y pasiones son parte inseparable de su discurso, a tal punto que el economista habló en los últimos años en reiteradas oportunidades de la relación incondicional con su hermana y sus perros, de su idea de Dios y de su vínculo con la vida después de la muerte.

En el cierre de su campaña, en un acto ante miles de personas, Milei se envalentonó y fue contra el periodismo al hacer mención a sus animales: "A esa parte de la familia que a uno le da contención… le quiero dar las gracias, aunque no le guste a los periodistas roñosos, a los hijos de cuatro patas: a Conan, a Milton, a Robert, a Murray y a Lucas".

Infancia. Javier Milei junto a su hermana Karina.

Conan, como contó Juan González en su libro El loco (Planeta, 2023) es un mastín inglés que murió en 2017. Milei lo clonó en Estados Unidos e intentó, ya fuera del plano terrenal, mantener una conexión con él vía una médium especializada, Celia Melamed, y también con ayuda de su hermana, Karina Milei.

Su vínculo con Dios luego de la muerte de su perro y cómo eso lo encaminó hacia la política es otro aspecto que delineó González en la biografía del precandidato de La Libertad Avanza. De ahí habría llegado, con sus visiones de la resurrección de Cristo, el mensaje que le encomendó “la misión” de llegar a ser Presidente.

Jair Bolsonaro le envió su respaldo a Javier Milei: "Tenemos muchas cosas en común"

Él no niega creer en Dios y haber experimentado situaciones fuera de lo común: “A mí me han pasado cosas muy fuertes, que exceden a toda explicación científica”, dijo en una entrevista con Luis Novaresio, cuando le preguntó cómo alguien “tan pragmático” creía en algo incomprobable. Tampoco desestimó, en otra oportunidad, la conexión con su perro después de la muerte: “Si Conan me asesora en política, significa que es el mejor consultor de la humanidad”.

Respaldado por el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y con un spot de campaña que rememora casi al borde de la imitación las promesas de Fernando de la Rúa, Milei se ilusiona con una elección de “tres tercios” que lo tenga como protagonista, pese a que algunos analistas hablan del decrecimiento de su espacio en las últimas semanas. El destino de su trayectoria política dependerá, como hasta ahora, de los más de 35 millones de electores habilitados para ir a votar.

Polémico y con una carrera construida meteóricamente al calor de demandas incumplidas, el economista que se autodefine como anarcopitalista sabrá el próximo 13 de agosto hasta qué punto pregno su discurso de cambiar de raíz los cimientos del país.

AG / Gi