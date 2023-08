El analista financiero, Carlos Maslatón, aseveró que "el liberalismo económico sin democracia política y sin tolerancia social al disidente no sirve para nada". Su nuevo libro, el crecimiento que tuvo en las redes sociales y cómo votará este domingo, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Además del éxito en redes y en televisión, llegó ahora en formato papel, con tu nuevo libro...

Es un libro que se llama “Téngase Presente”, en el que Editorial Planeta le puso como subtítulo “El mundo según Carlos Maslatón”, y esto explica algunas cosas.

Son opiniones mías sueltas, no forma parte de un libro íntegro, y se puede leer casi por página o por página y media, sobre política general, teoría política, finanzas, historia de los mercados, comportamientos humanos, cultura, precedencias mías como la gastronomía (que incluye picantes y la soda, que es muy importante en mi vida), métodos para bañarme, experiencias de viaje por todo el mundo, entre otras cosas.

Está hecho de un modo por el cual me estuve expresando en redes durante el último cuarto de siglo, así que es como una condensación de todo, y tiene algunos capítulos más recientes, como el de Qatar 2022, en donde cuento mi experiencia en el Mundial y no solamente sobre lo futbolístico, sino también sobre lo que está alrededor de esto.

Son numerosos temas y se puede leer suelto el libro. Salió el 1 de agosto y me indican que está bastante bien, así que estoy listo para comentarlo frente al que quiera, y seguir dialogando con las redes y todos los amigos o no tan amigos sobre estas cuestiones tan interesantes del universo.

¿A qué atribuís la creciente visibilidad que tiene todo lo que vos hacés?

Entiendo que eso habría que preguntárselo a quienes leen o se interesan por lo que yo digo, pero te diría que soy fundador de Internet y sus usos desde 1994, cuando se abrió para el público general y, desde entonces, escribo en redes.

De hecho, fui lo que en su momento era Chief Community Officer, lo que hoy sería un término de Community Manager de la empresa Patagon, que es una empresa argentina que luego se expandió por el mundo y se vendió al Banco Santander. Esto fue en los 2000.

En ese año ya tenía un foro significativo, seguido por mucha gente y, si bien era muy relacionado a las finanzas, también era una especie de pre Twitter, ya que fue 10 o 12 años antes de que surgiera Twitter.

Luego, cuando vino Facebook, que uno pudo sistematizar y expandir la comunicación (lo mismo con Twitter), quizá eso generó bastante importancia.

Pero tengo que reconocerte que hubo una especie de "gran salto adelante" en audiencia (que ya era importante, pero aún más) a partir de la cuarentena, en donde tuve una postura muy contraria a las restricciones y eso se expandió más de lo que se venía expandiendo. Había un crecimiento sistemático de, por ejemplo, un pequeño porcentual por mes y ahí se expandió por 10 veces.

Si tengo que deducir lo que le interesa a las personas de lo que hago, puede ser la diversidad de temas, algunas frases que uso, y las opiniones que pueden ver como "no comunes".

¿Puede ser que la sociedad, más allá de que vos puedas seguir siendo el mismo, cambió y que el mismo discurso que tuviste en otro momento actualmente encuentra mayor receptividad?

Eso en materia de ideologías de fondo, de ideología liberal. Aunque parezca increíble soy muy criticado por los liberales porque tengo una postura muy anti-grieta. Si bien estos días pre electorales son tremendamente pro-grieta, yo estoy por la conciliación, y eso hasta me resta apoyo o popularidad.

Es lo que pienso y soy una persona como vos, que vio más de medio siglo de actividad política. Por lo que creo que el futuro político es el acuerdo y no la guerra de todos contra todos.

Por un lado, sí hay una mayor recepción que antes a la ideología liberal, pero por el otro tengo una postura que es muy contraria a los enfrentamientos, con lo cual, hay de todo un poco.

Quizá, esta segunda postura o esta forma de ver la realidad genere algún seguimiento de parte de las personas que no eran liberales. Puede ser que una cosa compense a la otra, probablemente venga por ahí.

El crecimiento del discurso liberal en Argentina

El buen liberalismo, el bien entendido, el de sus fundadores, es una ideología que plantea entender al otro, respetar las minorías, y la concordia.

Quizás, a veces, en Argentina se utiliza el liberalismo para descripciones económicas e, inclusive, para una época de las ideas económicas más relacionadas con el neoliberalismo. El buen liberalismo es el que surge del sistema democrático, eso es el liberalismo...

El liberalismo económico sin democracia política y sin tolerancia social al disidente no sirve para nada, es equivocado. De toda mi vida, pero mucho más en los últimos años, estamos en un mundo de diversidad y favorezco que exista ésta, la respeto, la valoro y casi que hasta la potencio.

Además, no es bueno tener una sociedad uniforme, en donde solamente haya una voz cultural. Tiene que haber diversidad cultural y yo estoy en esa corriente de pensamiento, por ahí, hasta por un tema de psicología personal, porque me gusta discutir y no hablar con la gente que piensa exactamente igual que yo.

Lo interesante es hablar con el que piensa diferente porque, en ocasiones, el que piensa distinto si no te puede convencer, te puede influenciar, es decir, podés tener otras perspectivas. Esto vale respecto de aquel contrario con el que estoy hablando, pero también para ese contrario con el cual yo mismo estoy conversando. Quizás, me escucha y se puede llegar a un entendimiento, una comprensión que hace a la convivencia social civilizada.

Qué pasará con la economía, según el resultado de las PASO

¿Esperás alguna turbulencia económica en función de algún resultado que pueda darse el domingo o la situación ya está en un nivel tal que no hay manera de que empeore significativamente?

Para nada. Hay muchas personas esperando un comportamiento similar al de agosto del 2019, en donde el mercado estaba posicionado muy positivo con la continuidad de Mauricio Macri y fue destrozado en las PASO por 18 puntos de diferencia, por lo que se vino todo para abajo.

Para mí, ese momento era totalmente previsible. El mercado se iba a definir para abajo porque ya venía cayendo desde el final del 2017 y, para mí, ahora no se va a dar eso porque el mercado está a la inversa: viene de abajo y no es que está cayendo de arriba.

Lo único que tuvo aquí es un pequeño descanso, dentro de un ciclo ascendente, que comenzó hace casi dos años, en octubre del 2021 y, más específicamente, con mucha fuerza desde julio del 2022.

Hablo de esta manera y mismo en tu pregunta está la idea de que "no puede estar peor la crisis". Pero creo que Argentina está para arriba, con inflación (que es exactamente lo que venía pensando). La salida económica al alza es con inflación y, además, con desvalorización monetaria.

Estos números no me sorprenden, no me asustan los $600 o $605 del dólar blue. Es más, creo que va más para arriba todavía y que esta tirada, que comienza en $267 en octubre del año pasado, tenía un objetivo, que era llegar a los $557. Lo pasó, llegó justo, descansó ahí en el mercado y ahora se orienta a $816.

Esta no es una cosa que tenga que ver con la política económica, las decisiones o con jugadas políticas extraordinarias, o que veamos un resultado el domingo en esta "encuesta" de las PASO que sea distinto de los esperado. La economía está antes y es determinante.

O sea, estoy favoreciendo, y con esto queriendo decir "viendo" (no es que a mi me guste o no me guste) una Argentina en crecimiento, con fuerte disminución de la pobreza, donde los ingresos le ganarán a la inflación y los precios internos vencerán ante el dólar.

Las cosas van a ser más de refugio frente a la inflación que el propio dólar. Esto es así porque, como estamos en recuperación, los precios tienden a igualarse a los internacionales.

A la par de esta caída del peso contra el dólar, los precios están subiendo y más, pero es correcto que así suceda. Esto, normalmente, los analistas y las personas lo ven como crisis, pero en para mí es algo favorable.

En definitiva, todo esto termina bien y cualquiera sea el resultado de la encuesta de este domingo y la definición electoral, el año que viene será mucho mejor que este.

El "no puede estar peor" no tenía el significante de que estemos descendentes, sino todo lo contrario, que casualmente, como no puede estar peor de lo que estaba, está mejor.

Cuando vos mencionás los $816 para el dólar, y supongo que hacés un cálculo inflacionario, ¿a qué momento te referís?

A este año.

Por eso, ¿diciembre decís vos?

Tampoco es tanto.

Por eso digo que una cosa es que sea diciembre y otra septiembre...

Lo veo más pronto que tarde, pero no son cálculos inflacionarios. No indexo las cosas a la inflación y digo "esto tiene que estar atrasado", "esto está sobregirado", o ese tipo de cosas.

Es una inducción del comportamiento humano que queda grabado en series históricas, en gráficos que muestran los precios a lo largo del tiempo. Es más, vas a ver cómo se va a tratar esto periodísticamente y dirán que el dólar está atrasado y, de hecho, en el último tiempo dijeron eso y que sube menos que la inflación. Y sí, subirá menos que la inflación. Con lo cual, lo desconecto completamente de esa clase de razonamientos y expectativas.

Lo que te quiero decir con esto es que Argentina será más cara en dólares, no será más barata. Aquellos que creen que pueden vivir con una renta, vamos a suponer estas familias no con una vida lujo pero sí que viven con 1500 dólares por mes, la realidad es que van a necesitar más en los próximos años.

Por otra parte, un fenómeno que vimos muchas veces en Argentina, que es que se abarata y encarece a gran velocidad. Tenemos un montón de ejemplos históricos, pero lo que pasa es que uno vive el momento y extrapola eso para el futuro.

Vamos a prepararnos para un país con más inflación que con más subida del dólar, y la parte positiva es que con ingresos crecientes por arriba de la inflación y de la subida del dólar. No se ve ahora, obviamente, lo más probable es que alguna persona diga "este tipo está diciendo cosas sin sentido".

Para que no sea vea que es una opinión política mía afirmo que esto sucederá con Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei o Sergio Massa siendo presidente a partir del 10 de diciembre, es indistinto. Los fenómenos económicos los llevarán a ellos a encarrilarse por un camino que considero más razonable que esto.

Su voto para las PASO y cómo podría cambiar en octubre

¿A quién vota este domingo?

Tuve muchas diferencias con La Libertad Avanza y con Milei durante el último año y medio, pero siempre dije que mis diferencias no cambiarían el voto al sector de donde provengo.

Quiere decir que mi voto es para La Libertad Avanza, con lista completa, tanto en el orden federal como en el de la Ciudad, que es el lugar en el voto, o sea para Ramiro Marra. No tengo ninguna modificación en cuanto a mi voto originario, a pesar de las diferencias que tuve.

Si se planteara un balotaje y no estuviera La Libertad Avanza, ¿cuál de las dos coaliciones preferiría?

Si Milei no está en el balotaje, voy a votar a Massa contra JxC.

