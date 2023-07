Maslatón ratificó sus denuncias contra Milei y definió su armado como un “franquiciado político”

Carlos Maslatón reafirmó sus denuncias contra Javier Milei por la venta de candidaturas en La Libertad Avanza.

El abogado declaró como testigo en el marco de la investigación preliminar iniciada por el Fiscal Federal con competencia electoral Ramiro González. En solitario, Maslatón arribó a los Tribunales de Comodoro Py cerca de las 11 de este viernes e inmediatamente se dirigió al quinto piso.

El también economista declaró por casi una hora. Ante el fiscal González, relató que conoce a Milei desde 2014 y a pedido de él comenzaron a trabajar juntos en 2020 hasta los comicios legislativos de 2021, tras un desacuerdo en la planificación política de cara a las elecciones legislativas de este año.

En su testimonio, Maslatón definió como un “franquiciado político” la metodología empleada desde La Libertad Avanza. La misma consiste en “buscar gente con capacidad contributiva, no por idoneidad, ni capacidad política. Me llega por diferentes lugares, de gente que no se conoce entre ellos. Empiezo a captar que existe selección de candidatos por el dinero que pueden aportar”.

Sostuvo Maslatón que el aporte va desde los candidatos al entorno, a Karina (hermana de Milei), o Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja, ambos operadores políticos contratados por el propio Milei: “A cambio (del aporte) se le da el uso del nombre, logo y visita del Milei al lugar. Si no pagan y se hace una publicación con Milei, se encargan de decir que esa publicidad no es cierta”... “el que recibe la franquicia paga un canon por el uso de la imagen, símbolo y el derecho a ser candidato. Tengo versiones de que hay gente que pagó el canon y no integró las listas.

Maslatón le presentó al fiscal varios ejemplos de la provincia de Buenos Aires y del interior, en ese sentido agregó que “fueron una búsqueda rápida en mis archivos, pero que en caso de ser necesario puedo aportar más casos”.

Uno de ellos fue el de Silvina Soria, de Avellaneda, de quien dijo “me escribió a mí diciendo que se va del movimiento porque le pidieron 60 mil dólares para ser candidata en ese municipio”.

Otro caso fue el del abogado Pablo Bonapelch, de quien aseguró que el empresario inmobiliario moronense Ariel Diwan le pagó semanalmente durante cinco meses la suma de 300 mil pesos. En su declaración Maslatón agregó que “son todos movimientos en mano, no hay nada bancarizado”.

“Hay una concepción de que el cargo público electo a través de la fórmula que apoyó a Milei debe compartir los frutos con el entorno de Milei”, dijo el ex integrante de La Libertad Avanza.

Asimismo, le presentó al fiscal Gonzalez los casos de dos periodistas; uno el de Martín Piccato del Chaco, también exmilitante del espacio, quien le aseguró que en esa provincia se estaban vendiendo candidaturas. El otro, el de Carlos Eguía de Neuquén, quien sumó otro elemento relacionado a la renta del cargo toda vez que se es elegido.

“Parece que lo promueve Karina Milei, que consiste en decirle al que salió elegido para un cargo que le dé contratos que dependan de ese cargo. Es decir, se quedan con los frutos de esos contratos. Hay una concepción de que el cargo público electo a través de la fórmula que apoyó a Milei debe compartir los frutos con el entorno de Milei”.

Carlos Maslatón fue una de las cuatro personas citadas en el marco de la investigación preliminar donde se busca determinar si se incurrió en algún delito electoral. Para el próximo martes está previsto que haga lo propio el empresario Juan Carlos Blumberg, quien apuntó contra miembros de La Libertad Avanza de negociar candidaturas a cambio de 50 mil dólares. Ese mismo día también fueron convocadas la legisladora porteña Rebeca Fleitas y la exmilitante de La Libertad Avanza, Mila Zurbriggen.