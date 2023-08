Luis Costa, analista político, sostuvo que el asesinato de Morena en Lanús puede generar impacto público pero no necesariamente en los comicios. De igual manera, resaltó que haya ocurrido en el municipio del precandidato a gobernador, Néstor Grindetti. “En Argentina, desde la mañana hasta la última hora del día hay una sensación de indeterminación”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Creés que influye en el ánimo electoral y la decisión del voto los acontecimientos de los últimos dos días? ¿O la mayoría de los argentinos tienen decidido antes por quién votar?

Creo que lo que tiene que ver con el episodio trágico de Lanús genera impacto público, es un tema de enorme sensibilidad social. Eso es lo que uno puede asegurar, que no tiene que ver con lo político, sino con el impacto público.

De hecho, parte fundante de la tradición sociológica que tiene el siglo XIX tomó la forma en que la gente reaccionaba ante los crímenes como una manera de comprender los lazos sociales. La reacción colectiva es una muestra de que la sociedad existe, es el rechazo moral al crimen. En definitiva, es un episodio que genera muchísima reacción.

Ahora, obviamente, a tres días de la elección, la pregunta es lógica. Tenemos un antecedente, porque en el 2021, en Ramos Mejía, hubo un crimen de un quiosquero a pocos días de una elección, y la pregunta surge naturalmente, pero en esa elección la pregunta era si ese episodio en La Matanza iba a producir un cambio de tendencia, es decir, que el peronismo se debilite, y eso no ocurrió eso. En general, este tipo de episodios abren muchas preguntas y hay que ver.

La única diferencia que yo haría, es que en esta campaña hay una candidata, que es Patricia Bullrich, que sí ha puesto el tema de la seguridad en el centro de su campaña. Entonces, sería lógico preguntar si en la interna de ese espacio sí podría volcar. Colocaría la pregunta en ese espacio, más que en general, en el espacio político.

¿Qué conjetura tenés sobre esa pregunta?

Bueno, de los dos, ella ha hablado sobre el tema. El episodio, si alguien piensa que la inseguridad se resuelve con algo como “mano dura”, que es su emblema, o un concepto muy fuerte que es el de “orden”, tiene poca complejidad discursiva y es muy concreto lo que propone. En un contexto social donde mucha gente considera que, efectivamente, eso sucede.

Esto tiene formato de paradoja, porque es bien de la modernidad, ocurre en un partido dirigido por su candidato a gobernador. Es paradójico que lo de Lanús haya sucedido en el partido del candidato a gobernador de Patricia Bullrich.

Me hace acordar a cuando la política trata de usar criterios morales para pelearse entre ellos. Por ejemplo, Juntos por el Cambio tiene quejas sobre las reelecciones indefinidas, pero tiene un montón de intendentes que van por las reelecciones.

Los criterios de la República y la moral se van entrelazando, y eso tiene que ver con que la sociedad no es unilineal, es un entramado muy complejo de causa y efecto, y un episodio como este tiene, simbólicamente, una especie de resignificación, que ha producido una "no expansión" del sistema político demasiado exagerada del sistema político con el episodio.

Es un episodio que termina tocando demasiado elementos. Entonces, creo que la reacción de la política para analizar antes de este episodio, me parece que también engancha con un elemento que tiene que ver con que a estas elecciones se llega con enorme incertidumbre sobre el resultado.

Creo que tiene que ver con algunos elementos de que hay una política en los últimos 20 años híper moralizada, basada en el kirchnerismo-antikirchnerismo, en la lucha por la liberación del país o la República y le ha dado una forma muy consistente al conflicto político.

Y creo que, de alguna manera, tanto el peronismo como Juntos por el Cambio, en el caso de Massa o Larreta, intentan llevar adelante candidaturas que no representen ese pasado reciente. Tenemos una situación de política en un proceso de transición.

La muerte de un manifestante en el Obelisco

El caso de Facundo Molares, ¿creés que tiene algún punto de contacto electoral? ¿O que el caso de una niña es sagrado y el de un militante se diluye?

Obviamente que, a menor edad, más sensibilidad produce. Decía Durkheim que “la unidad del efecto evidencia la unidad de la causa”, y la unidad de la causa, de la bronca colectiva, es que en la sociedad estas cosas no se aceptan, son valores morales compartidos por todos.

Pero, no creo que la diferencia sea la edad, porque uno es un episodio delictivo y el otro del uso de la fuerza del Estado.

Lo interesante es que al otro día hubo otra muerte, en condiciones que no son equiparables, y a solo 24 horas pone en escena los cuidados que la policía o las fuerzas del Estado tienen que tener, en caso de que su amenaza no sea suficiente y deba usar la fuerza. Me parece importante remarcar que, generalmente, es muy mencionado quién tiene el monopolio del uso de la fuerza.

Sociológicamente, es interesante que el Estado sea fuerte cuando se puede mantener la situación de amenaza. Cuando tiene que salir a usar la fuerza hay un elemento de poder que no está funcionando y que tiene que hacerlo efectivo.

El debate sobre la inseguridad en plena campaña

Siguiendo a Durkheim, ¿hay relación entre la idea de "mano dura" o no, y ser las dos caras de Jano, en ambos casos?

No, la idea es que ante el episodio algunos sectores puedan decir que “esto justifica desatarle las manos a la policía y actuar con fuerza contra los delincuentes”, y ahí se mezcla que la policía tiene que poder despejar las calles, el uso de la fuerza, "acá el que corta la calle se queda sin planes y va preso", ese tipo de cosas que sean lanzadas en general de manera veloz.

Eso implica, para que sea efectivo el uso de la fuerza del Estado, en este caso de la policía, depende del distrito.

El episodio de ayer demuestra eso, los límites del uso de la fuerza de la policía y porqué hay protocolos, porque la ONU tiene recomendaciones sobre el protocolo de seguridad. Vuelve a dejar, en solo 24 horas, una situación de tensión simbólica, ideológica, con la idea de que “la policía tiene que actuar pero mirá lo que puede pasar en una situación de represión policial, puede haber una situación descontrolada y te podés morir”.

Me parece que lo más interesante, sociológicamente, es que Argentina es un entramado social basado en un alto nivel de incertidumbre cotidiana. Uno cuando uno sale a la calle no está evaluando si el auto lo va a pisar o si el que se cruza en una vereda lo va a asesinar, es decir, hay patrones de comportamiento, en general aprendidos, que le permiten a uno no estar replanteando cada nuevo paso que tiene que dar.

Sin embargo, en Argentina hay una serie de elementos que hacen muy difícil prever el futuro. En los lugares con mayor inseguridad, es no saber si te van a robar. También el valor del dólar, que nunca se sabe cómo va a ser al final del día. Lo mismo con la elección del domingo. El elemento simbólico que rodea al argentino es la incertidumbre.

Dice Niklas Luhmann que alguien decide cuando desconoce el próximo paso, o cuando desconoce el futuro. En un montón de acciones que uno lleva adelante no decide nada porque fluye naturalmente.

Pero, en Argentina, desde la mañana hasta la última hora del día hay una sensación de indeterminación, muy articulada, y una necesidad de decisiones recurrentes e importantes que la Argentina tiene que tomar, como por ejemplo, el domingo a quién va a votar.

