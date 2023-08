El asesinato de Morena Domínguez en Lanús obligó el último miércoles a cancelar los cierres de campaña que tenían previstos los precandidatos presidenciales, que este jueves realizaron distintas actividades pero con un perfil mucho más bajo al acostumbrado a un día de la veda.

Además, este jueves por la tarde se sumó otro factor de impacto político a raíz de la muerte del militante de izquierda Facundo Molares en momentos en que era detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad frente al Obelisco.

Por la mañana, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich encabezó un acto de cierre en Rosario, Santa Fe.

Allí, apuntó contra Sergio Massa: "Es una falta de respeto que un ministro diga que va a esperar al 10 de diciembre y recién ahí se va a poner a trabajar. ¿Para qué ministro de Economía? ¿Qué es? ¿Un muñeco de cera?.

En suelo santafesino, Bullrich estuvo acompañada por Damián Arabia, Laura Alonso, Dionisio Scarpín, Mario Barletta y Federico Angelini. Para hoy tenía previsto realizar un cierre en Córdoba, que mutó a una conferencia de prensa.

Allí expresó que "la población está sola, no tiene quien la defienda" y afirmó que "el éxito de una buena política en seguridad" es "menos delitos, menos presos y menos delincuentes", en referencia al asesinato de Morena.

Antes de la veda, Larreta salió a respaldar a la Policía porteña

Por su parte, su competidor interno, Horacio Rodríguez Larreta tuvo como última actividad oficial una recorrida por Florencio Varela y Avellaneda, provincia de Buenos Aires, junto a Diego Santilli, su precandidato a la Gobernación bonaerense.

Horas antes, logró plasmar en Córdoba una foto más que importante para el alcalde porteño de cara al súper domingo electoral, en la que reunió a los gobernadores electos de San Luis, Claudio Poggi; de San Juan, Marcelo Orrego; y de Chubut, Ignacio Torres. Además, se plegó Maximiliano Pullaro, ganador de la interna de JxC, en Santa Fe.

El jefe de Gobierno porteño mantuvo un bajo perfil en las últimas horas con declaraciones mesuradas sobre el crimen de la nena de 11 años: "No hay palabras para tanto dolor. Mis condolencias a la familia de Morena y sus seres queridos. Necesitamos justicia. Voy a acompañarlos para exigirla".

Sin embargo, la muerte del manifestante en el Obelisco lo obligó a salir a hablar: "Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia. En la Ciudad, la violencia es el límite".

Massa, entre anuncios económicos y un breve comunicado

Mientras tanto, Massa apeló a su doble rol de precandidato y ministro de Economía para anunciar que las jubilaciones subirán 23,29%, en septiembre, y habrá refuerzos de 27 mil pesos para quienes menos cobran. Un acto de gobierno, pero al filo del reglamento electoral.

Tenía previsto difundir un último mensaje sobre el caso de la niña asesinada por motochorros en Lanús y el desafío del domingo, pero tras grabarlo demoró su difusión por la muerte del militante de izquierda en el Obelisco. Y finalmente llegó ese mensaje reclamando: "La política de seguridad no puede estar sujeta al debate político electoral".

Javier Milei, en tanto, cerró su campaña el lunes pasado, en la ciudad de Buenos Aires, antes de que el crimen de la niña finalizara de manera anticipada la campaña.

Este jueves el libertario compartió en sus redes sociales un cariñoso mensaje del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro y prometió visitarlo pronto.

Revuelo tras la muerte del manifestante de izquierda en el Obelisco

La muerte del militante de izquierda Facundo Molares cuando era detenido por la Policía de la Ciudad desató una ola de críticas hacia el Gobierno de la Ciudad, que respaldó el accionar de los efectivos y habló de una supuesta intención de darle un tenor político al episodio.

"Hoy en el marco de una manifestación con incidentes, falleció luego de una descompensación Facundo Molares. Lamento su muerte y extiendo mis condolencias a sus familiares", sostuvo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Más de dos horas después de confirmarse la muerte de Molares, el precandidato presidencial del PRO sostuvo: "Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia. En la Ciudad, la violencia es el límite".

"Yo compito con Larreta, pero en esto estoy al lado de él", sostuvo la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich en declaraciones a la prensa.

La ex ministra de Seguridad consideró que "quieren involucrar al Gobierno de la Ciudad" en la muerte del manifestante en el Obelisco y aseguró: "Las organizaciones que viven de los impuestos quieren sembrar caos".

En tanto, el precandidato presidencial de Unión por la Patria Juan Grabois expresó: "Demasiada muerte, demasiada crueldad, demasiada violencia; que no nos sea indiferente la vida de nadie, no nos acostumbremos, no nos resignemos a esto. Volvamos a ser humanos. Mi solidaridad con la familia y compañeros de Facundo, muerto en manos de la Policía de la Ciudad".

Por su parte, el postulante presidencial del Frente de Izquierda Gabriel Solano también expresó: "Acá hubo una detención. Cualquier causa de riesgo es eso, que no hubiera pasado si hubiera sido detenido".

Según destacó, "hay una decisión política de reprimir sobre el final de la campaña" de parte del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

"Hay una decisión política de reprimir. Dicen que tenía factores de riesgo pero si te dan un palazo en la cabeza no es un factor de riesgo", se quejó el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

También se sumaron al repudio del hecho agrupaciones de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, que expresó: "Repudiamos la brutal represión de la Policía de la Ciudad que causó la muerte de Facundo Molares, militante y fotógrafo que se encontraba manifestándose en el Obelisco. Nos solidarizamos con sus familiares y exigimos que se investigue y castigue a los culpables #LaRepresiónMata".

"Desde la CTA de las Trabajadoras y los Trabajadores repudiamos enérgicamente el asesinato de Facundo Molares Schonfeld, producto de la represión de la Policía de Ciudad bajo el mando de Eugenio Burzaco, cuando se manifestaba en forma pacífica con un puñado de personas frente al Obelisco porteño", indicó la CTA de Hugo Yasky, lo mismo que hizo la de Hugo "Cachorro" Godoy.

