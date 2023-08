Bruno, el joven ex militante de Milei y actual votante de Grabois, contó lo que desea como proyecto para el país. Además, expresó por qué se siente representado por Juan Grabois. “Considero que para tener un país mejor hace falta tomar medidas diferentes a las que se vienen tomando”, comentó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Desde cuándo te llamó la atención Milei?

Empecé a militar a Javier Milei en 2019, en las últimas elecciones presidenciales, donde el candidato era Jose Luis Espert, y parte de su equipo estaba conformado por Milei y muchos de economistas de índole liberal.

Me acerqué a ese espacio porque, como muchos jóvenes, queremos algo diferente. A veces somos medio ilusos y soñamos con poder cambiar las cosas de forma contundente.

Yo escuchaba a Espert o a Milei en ese momento y eran propuestas completamente distintas a las que venía viendo en el gobierno de esa época.

¿Cómo era tu vida privada en ese momento?

En ese momento estaba cursando el último año del secundario. Había intentado armar una agrupación dentro del centro de estudiantes, independiente a los partidos políticos. El colegio tenía una tradición militante muy kirchnerista que yo no compartía ni comparto actualmente.

Hoy estoy en una línea similar, formo parte de una red que se llama Estudiantes Organizados, y somos estudiantes independientes que queremos transformar la educación.

Como decía Sarmiento, un prócer liberal que admiro, “todos los problemas son problemas de educación”. A partir de la educación cambió mi ideología, informándome, aprendiendo y cuestionando.

¿Cuántos otros ex militantes de Milei votan a Grabois?

No tengo un numero exacto. Cuando publiqué el video que se viralizó en redes sociales me escribieron muchos jóvenes contándome que, no solo de Milei, sino también de otros espacios (como por ejemplo, de Patricia Bullrich) notaron que el discurso se corrió demasiado a la derecha.

Yo diría que son alrededor de 20 pibas y pibes los que se corrieron para el lado de Juan Grabois, pero la verdad que no tengo un número exacto.

¿Por qué no querés dar tu apellido?

Es una cuestión de respetar mi privacidad. Cualquier persona busca el video que publiqué y encuentra todo mi nombre, no lo oculto. Prefiero dar la menor cantidad de información posible en los medios de comunicación, soy una persona que tiene una vida, estudio, trabajo y no quiero que se vuelva una exposición pública.

Hará un año, nosotros hicimos una especie de debate entre Milei y Grabois, ¿tuviste la oportunidad de verlo?

Si, para mí esa entrevista fue bisagra, me encantó. Hay muy pocos espacios en los que uno puede conocer detalladamente lo que propone cada uno, sobre todo para presentar ideas.

Cualquier pibe o piba que tenga prejuicios con Grabois debería ver esa entrevista, donde se refleja su intelectualidad y se marcan los puntos que, por lo menos a mí, me hacían dudar de Javier Milei.

Teniendo en cuenta que vos pasás de votar de un extremo a otro, me queda la reflexión sobre cuán parecidos pueden ser estos opuestos, más allá de las diferencias…

Personalmente, creo que Grabois y Milei son más parecidos de lo que la gente cree. Ambos tienen muchos prejuicios, los medios atacan mucho sobre ellos. Son personas intelectuales, con opiniones diferentes, y proponen algo distinto de lo que se viene viendo en los últimos años.

En el contexto de una reunión de redacción con nuestros columnistas, Jaime Duran Barba planteó que Grabois podía dar una sorpresa de un 10% en las elecciones, llevando a Massa a un menos del 20%.

Duran Barba argumentó esta posibilidad con el hecho de que Juan Grabois tenía los mismos atributos que Milei, marcando que es joven, "raro" y diferente. ¿Hay una cuestión generacional?

Comparto el análisis de Duran Barba, los aspectos que mencionás me parecen los más atractivos entre estos candidatos, marcando que hay una diferencia clara en sus propuestas.

Los 10 puntos serían una gran campaña por parte de Juan y es básicamente a lo que apunto, aportar a condicionar un poco el sistema dentro del espacio de Unión por la Patria.

¿Y el de agosto 14 apoyarías a Massa?

Yo creo que Juan Grabois tiene chances de ganar. En el caso contrario me gustaría escuchar el debate de los candidatos para ver qué proponen.

Considero que para tener un país mejor hace falta tomar medidas diferentes a las que se vienen tomando. No me voy a convencer por la unidad, voy a votar por mis propias convicciones.

¿Hoy en día qué es de tu vida?

Hoy soy estudiante universitario, estudio Administración en la Universidad de Buenos Aires, y sigo luchando para mejorar la educación.

