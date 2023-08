Un electorado que teme al presente y duda del futuro

La campaña electoral actual se distingue por su chatura. Y no porque los spots y eslóganes de campaña sean más o menos ingeniosos. Algunos lo son y otros no. Pero lo que no encuentra el electorado son líderes con una visión estratégica del país en el cual reflejarse.

Ninguno de los candidatos emerge como el líder nacional convocante en el cual confiar. La mayoría, menos Milei, pelea por un electorado cautivo. Por eso les cuesta crecer. Quizá como ha sucedido en otras ocasiones, luego de las elecciones nos encontremos con un gran estadista al frente de la administración del Estado, pero eso hoy no se percibe.

El hartazgo por que la situación actual continúe inamovible vs. el temor a que los que proponen cambio generen una situación peor que la actual dilematiza a un sector importante de los electores. Es que Alberto está en el gobierno pero Macri ya gobernó y con malos resultados.

El desafío para el candidato del oficialismo es saber si el pedido de disculpas por la frustrante gestión actual servirá de base para generar la confianza en que en el futuro las cosas pueden ser mejores. Y el desafío para sus retadores es en un caso si son capaces de ofrecer una gestión mejor que la de su expresidente y en el otro que se los perciba capaz para gobernar y no llevar el país al caos.

Cuando registramos que un 50% de quienes contestan encuestas está desinteresado en las PASO, de lo único que certeramente podemos dar cuenta es del enojo y frustración que la dirigencia política genera en la población. ¿A quién sino a un pequeño grupo puede interesarle que Macri se haya enojado con Vidal porque decidió apoyar a Larreta? ¿Y que Ritondo se sienta frustrado por lo mismo?

Seguramente Macri debe vivir como un drama la posibilidad de que Bullrich no resulte ganadora en las PASO. No sabemos si ello sucederá, ninguna encuesta hoy seriamente puede predecirlo. Y no puede hacerlo tanto porque en campaña los candidatos se mueven, caminan el territorio y todos los días suceden nuevas situaciones que cambian las cosas, como porque en una sociedad cada vez más líquida las encuestas son un instrumento para orientar campañas pero no para predecir con precisión milimétrica porcentajes electorales. Lo que la población vive como un drama es que la dirigencia se ocupe de discutir el poder mientras ellos padecen una realidad que los agobia y los llena de incertidumbre. De esto sí pueden dar cuenta los estudios de opinión y los focus groups.

¿A quién puede preocuparle las peleas de cartel entre dirigentes, cuando miles de inquilinos no consiguen dónde vivir o no les alcanza para pagar el alquiler, mientras en el Congreso se discuten temas ajenos al interés social? ¿O cuando la inflación come los ingresos, o la inseguridad es tema cotidiano?

Las peleas de dirigentes no hacen más que empequeñecerlos. Los verdaderos líderes se ocupan de los temas trascendentes y no de pequeñeces. En momentos de crisis lo que se necesita son líderes transformadores que tengan claro en qué situación se encuentra el país y que puedan trazar el camino para generar soluciones que modifiquen el statu quo y tengan la capacidad de incluir y no de excluir capas sociales. Ya bastante sufre más de un tercio de las familias viviendo por debajo de la línea de la pobreza para pensar que es posible gobernar sin tenerlas en cuenta.

Del resultado de las PASO depende el cómo se transitará de aquí hasta fin de año. Un empate técnico o con poca diferencia entre las coaliciones con Massa como candidato preferido, o una victoria por una diferencia impensada por parte de Cambiemos presentarán escenarios muy diferentes a partir del día 14. Ya sabemos lo que sucedió en 2019 terminadas las PASO con el gobierno de Macri.

No es un lujo que pueda darse el actual gobierno. Una buena performance del oficialismo depende de la diferencia que pueda obtener en la provincia de Buenos Aires, en el norte, y logre buenos resultados en provincias que gobierna como Entre Ríos, Santa Cruz o Catamarca, donde se vota gobernador.

Un buen resultado para Cambiemos depende de la diferencia que obtenga en CABA, en Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Un buen resultado de Milei depende de que los jóvenes vayan a votar.

La próxima semana cierran las campañas, esperamos que sean lo suficientemente motivadoras para generar una afluencia electoral que clarifique el panorama. Un mal resultado para el país es que haya un bajo presentismo.

*Consultor político.