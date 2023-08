Sergio Massa explicó las causas del aumento récord del dólar blue

A solo días de las PASO, el dólar blue aumentó $17 en menos de cuatro horas hasta alcanzar los $577 y cerró este jueves a $570, lo que constituye un nuevo récord. El ministro de Economía y precandidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, explicó las causas de la suba de acuerdo a su parecer.

El titular del Palacio de Hacienda dijo que “hay una cosa especulativa, sobre todo de algunos sectores, que primero apostaron a que la Argentina no iba a poder afrontar su deuda en pesos y lo logró; a que no iba a poder cerrar su situación de acuerdo con el FMI y lo logró; a que no iba a poder transitar el daño que la sequía le hacía a la economía argentina por perder US$ 21.000 millones de exportaciones y con el régimen de administración del comercio exterior lo venimos transitando y llevando, sin frenar el nivel de actividad".

"Y el último bastión que les quedó es ir a la especulación sobre el dólar blue", aseguró.

Además, quiso restarle importancia a lo que ocurre con los tipos de cambio paralelos, al subrayar que es el valor del dólar oficial ($290) el que rige para las pymes, las industrias y los productores.

Por otra parte, sostuvo que la inflación de julio, que se publicará después de las PASO, será parecida a la de junio y manifestó que la caída en el indicador ocurrirá recién en 2024 por el aumento exportaciones.

“Ahora no se puede bajar porque tenés US$ 21.000 millones de pérdida por la sequía, eso tiene un enorme impacto”, justificó el ministro.

Qué dijo Massa sobre la salida del cepo

En plena campaña electoral, el precandidato a presidente apuntó directamente contra Patricia Bullrich, por su propuesta de salir del cepo apenas asuma, en caso de ganar las elecciones.

“El deseo de devaluación y de llevar a una unificación cambiaria lo han planteado gran parte de los dirigentes políticos que hablan de economía desde la oposición y plantean déficit cero y unificación cambiaria", destacó.

"Eso, en términos de impacto en la Argentina, llevaría a más de 60% de pobreza. Me parece que es no medir el impacto de las cosas que se dicen y las medidas que se toman de cara a la sociedad”, consideró.

Por último, planteó: “Tenemos que ser súper cuidadosos en un momento muy particular. La Argentina enfrenta un problema estructural, nos dejaron una deuda para financiar la fuga (de capitales) de US$ 45.000 millones".

"La Argentina cada tres meses tiene que andar rediscutiendo y escuchamos que la única solución que se les ocurre es ir a tomar más deuda al FMI. Es como que un alcohólico, esta es una idea que le escuche a Patricia Bullrich, pretenda resolver sus problemas de alcoholismo con más alcohol”, concluyó.

