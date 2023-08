La Libertad Avanza le pidió a Bullrich que eche a Andahazi y él respondió: "Di mi opinión por un informe de Viviana Canosa"

La Libertad Avanza le pidió a Patricia Bullich que eche a Federico Andahazi de la lista para las PASO. El precandidato al Parlasur quedó envuelto en un escándalo insólito del que, según él, no estaba enterado hasta el llamado de PERFIL. En la noche del jueves 3 fue invitado al programa de Viviana Canosa, donde se emitió un informe con un supuesto candidato nazi de Javier Milei en Río Negro. La conductora le pidió una opinión al escritor y él se despachó contra el líder libertario. Sin embargo, la información era falsa.

En su editorial, "Apagón moral", Canosa mostró fotos de un joven llamado José César Ruiz Andrioli rodeado de cruces esvásticas y otra fotografía de él con Milei. Y lo presentó como un candidato a senador por La Libertad Avanza en Río Negro. "Lo que estamos viendo es verdad, es real, no se puede tapar el sol con una mano", afirmó la conductora y le pidió opinión a Andahazi.

"Estoy sumamente impactado y sorprendido. Yo esto no lo conocía. En absoluto. Me está estallando el teléfono. Pertenezco a la colectividad judía y estoy en contacto con mucha gente de la colectividad que sencillamente no lo pueden creer. ¿Sabés por qué? Porque Milei se acercó a la comunidad judía diciendo que era amigo... sospechoso también esto, ¿no? Es más. A mí él muchas veces me contactó en mi condición de judío, me dijo que estaba en contacto con rabinos. Nunca entendí bien eso. ¿Sabés qué es eso? Es lo que hacen todos los nazis: buscar un amigo judío para tapar su nazismo. Esto es impactante y gravísimo", respondió Andahazi.

Pero la información era falsa. Ruíz Andrioli sí tiene una foto con Milei, pero no es candidato en ninguna lista. Más todavía, en Río Negro este año no se eligen senadores. Y, además, en Twitter circuló un video desde donde se hizo la captura del joven con las esvásticas y, en realidad, lo que hacía era hacer una explicación simbólica con otras cruces. En diálogo con este medio, Andahazi se desentendió: "Solo di mi opinión por un informe que pasó Viviana Canosa".

La respuesta de Federico Andahazi a La Libertad Avanza

Desde La Libertad Avanza pidieron la expulsión de Andahazi de la lista al Parlasur. "¿Conoce el Art. 140 del Código Electoral que establece penas de prisión para quien “con engaños indujere a votar en determinada forma o abstenerse de hacerlo”? ¿Sabe que lo que hizo hoy fue un delito? ¿Sabe que la banalización del Holocausto también es un delito en Argentina?", cuestionaron desde el partido libertario.

Andahazi le restó importancia. Consultado sobre el pedido de expulsión, respondió, se rió y aseguró: "Pedir es gratis. No tengo mucho más que decir. Estoy dedicado a un libro y a la campaña".

Sobre el episodio en sí, repitió que él se enteró de la existencia de Ruíz Andrioli en ese instante: "Fui al programa de Canosa, donde soy invitado con frecuencia. Ella hizo su editorial y de pronto mostró la foto con este personaje y me preguntó al aire. Me pareció muy grave ver a un personaje vinculado a Milei con cruces esvásticas. Me pareció tan bizarro, tan ridíciulo y preocupante que opiné lo que opiné. Pero incluso dije al aire que era la primera vez que escuchaba ese nombre. No sé quién es", aseguró.

Andahazi, además, dijo que no tiene previsto comunicarse con la producción de Canosa para entender qué pasó ni tampoco con Javier Milei: "Tengo una relación cordial con él, pero no tengo nada que decirle ni él tiene nada que decirme a mí porque yo contesté sobre el informe que vi al aire", finalizó.

El origen de la fake de Viviana Canosa

Si algo caracteriza al programa de Viviana Canosa es la frecuencia con la que lanza al aire informaciones sin el debido chequeo. Desde hace años la conductora hizo crecer su imagen pública a fuerza de polémicas. Esta vez fue contra Javier Milei. Hasta hace muy pocas semanas, el libertario era su candidato estrella. Sin embargo, desde que se rumoeró que algunas de las listas de La Libertad Avanza se negociaron con el massismo, la conductora arremetió en su contra y prácticamente todos los días se ocupa de él en su programa.

Como sucede cada vez que circula una información falsa, es difícil determinar su origen o cuál es la intención por la que se lanza. En el caso de Ruíz Andrioli, su supuesto nazismo y su supuesta candidatura a senador ya estaba dando vueltas en internet desde hace un buen tiempo. En mayo, dos portales de noticias habían publicado artículos de lo más extravagantes con su historia, Agencia Nova y Data 24. Y ahora, llegó a un medio nacional e influyente como La Nación +.