El voto a Milei es por bronca y rechazo a los políticos, según la UNC

¿Qué expresa el voto a Javier Milei? buscó averiguar la Universidad Nacional de Córdoba a través de sus docentes y equipos de investigadores. El Líder de Libertad Avanza es una de las figuras centrales de las próximas paso, siempre muy vinculado a un electorado joven.

El rechazo a la clase política y a las figuras centrales de los principales partidos políticos, son las principales conclusiones que se desprenden del análisis de dos encuestas nacionales que fueron respondidas por 3.296 y 7.130 personas respectivamente.

La intención fue recoger la opinión de los y las votantes de Milei sobre temas vinculados a la política. Las encuestas se implementaron en siete regiones del país, en el marco de un estudio realizado por un equipo de docentes e investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, y otras instituciones.

Rechazo: el principal motivo del voto

A partir de las respuestas obtenidas, las personas que apoyan al candidato liberal lo hacen por diferentes razones. En la pregunta ¿Qué siente quienes votan a Javier Milei? realizadas en la universidad de Quilmes, el rechazo a los referentes de los principales partidos políticos concentra el 63% de la elección por parte de los consultados. Le siguen, “que son todos iguales” con el 47% y “la política alguna vez sirvió pero ya no sirve para nada” con el 33%.

“En general, muestran un importante rechazo hacia la política, pero no tienen posiciones antidemocráticas. Es decir, no hay una relación significativa entre ser simpatizante de Milei y apoyar o no a la democracia, es similar al resto de la sociedad: si apoyás a Milei no tenés una actitud particular sobre la democracia”, explica Valeria Brusco, politóloga, docente de la UNC e integrante de la Red Federal de Investigadores Electorales del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Red de Politólogas.

¿Partidos extremistas?

Aunque no son antidemocráticas, advierte que estas nuevas identidades políticas se asocian con espacios políticos extremistas -como La Libertad Avanza- que cuestionan aspectos logrados por el consenso democrático, incluso desde el interior del sistema político.

Entre quienes rechazan al mismo tiempo a Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, el 63% son libertarios y libertarias.

“Ser simpatizante de Milei está asociado con pensar que actualmente la política es inútil y no sirve para nada, y además con tener rabia e intolerancia hacia quienes dirigen los principales partidos políticos. En ese sentido, podemos decir que una gran mayoría de libertarios y libertarias son anti dirigentes de partidos mayoritarios, y muestran desencanto y desilusión hacia la actividad política en general”, asegura la politóloga.