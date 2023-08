Elecciones 2023: los spots de campaña de los principales precandidatos a presidente

En el espacio publicitario tomaron protagonismo los precandidatos que competirán en las PASO nacionales del próximo 13 de agosto, con piezas de campaña van desde pegadizos videos con canciones reconocidas, en algunos casos con críticas al oficialismo o la oposición, y también hay arengas y mensajes de los candidatos al electorado.

De acuerdo al cronograma fijado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), la difusión de este contenido comienza 35 días antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que serán en 10 días.

A continuación, algunos de los spots de campaña que dieron a conocer los principales postulantes para ejercer la presidencia.

Horacio Rodríguez Larreta

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó a principios de julio un mensaje orientado a generar expectativa de futuro y menos radicalizado, en el que hace referencia a que el país "tiene arreglo"

Parte de esto es lo que refleja su spot publicitario enfocado en la clase trabajadora que no puede cubrir sus gastos o que debe sacrificar comodidades en pos de subsistir. También dedica un segundo de atención al tópico inseguridad, una agenda que está en disputa con Bullrich.

La pieza finaliza con el jefe de Gobierno en primer plano, donde expresa: “Este país sí tiene arreglo” y llama a realizar el "cambio de nuestras vidas”.

Unión por la Patria

El spot forma parte de una serie de materiales cortos que plantearán las definiciones del concepto patria, central en la campaña, y potenciarán la unidad nacional en la diversidad

"La Patria sos vos. Vamos a defenderla", cierra el video de la lista 134 A "Celeste y Blanca" que recopila imágenes de trabajadores nacionales entre los que se destacan textiles, agropecuarios, científicos, industriales, artistas, alumnos y docentes bajo el término "Patria".

Juan Grabois - Unión por la Patria

El dirigente del MTE y Patria Grande, Juan Grabois, secundado por Paula Aval Medina competirán en la interna contra Massa y Rossi. Con intención de contener el voto por izquierda de Unión por la Patria, el dirigente social señala que "la Argentina es un pueblo con historia".

Mirando a cámara, reclama nacionalizar los recursos y "salir del Fondo Monetario Internacional (FMI)”

Situado en el barrio Ferroviario de San Fernando, un barrio popular construido por sus vecinos en la década del `60, y con un mural del Gauchito Gil de fondo, Grabois destaca hechos históricos como la independencia, los gobiernos de Perón y Evita y también Néstor y Cristina Kirchner que, según aclara, "reconstruyeron un país de sus cenizas".

"Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía", subraya el precandidato a presidente, y completa: "Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda, salud y educación, nacionalizar los recursos y salir del fondo. Es volver a ser patria y dejar de ser colonia".

"El que dice que es imposible no nos conoce. Seamos fieles a nuestra historia", concluye el titular de la lista 134 B "Justa y Soberana".

Patricia Bullrich - Juntos por el Cambio

Con críticas al ministro de Economía Sergio Massa, en su primer spot de campaña Patricia Bullrich recordó sus dichos contra La Cámpora y cuestionó al oficialismo. “Violencia es lo que vivimos todos los días en la Argentina”, aseguró.

En el nuevo video se ve a la referente del PRO en primer plano, relatando lo que es “violento” en el país: los índices de pobreza, la inflación, los cortes de calle, la gente que no tiene dónde vivir. También muestra un material de archivo de Massa cuestionando a la organización que preside Máximo Kirchner. El spot incluye un registro de archivo en el que el precandidato a Presidente por el oficialismo prometía “barrer a los ñoquis de La Cámpora”.

El lema de la campaña es "recuperar el orden". Desde su espacio sostienen que "tiene que ser el punto de partida, no el resultado de acuerdos" ya que sin orden "es imposible pensar en una argentina mejor"



Gabriel Solano

La pieza audiovisual del dirigente del Frente de Izquierda Unidad se hizo en base al compás de "Mejores Amigos", el popular tema de BM que se convirtió en un hit con su estribillo: "Te estás portando mal, serás castigada".

Acompañado por caricaturas, el spot realizado por el Grupo Disruptiva arranca con críticas a los postulantes Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa: "Ellos te dicen que el ajuste es la salida/ Pero la gente ya no aguanta en Argentina".

"Se están portando mal, serán castigados/ Por eso en la urna lo meto a Solano/ Defiende el trabajo, también el salario/ Mejor votá distinto, no a los mismos gatos".

Pero los cuestionamientos no son sólo a Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, sino que el spot también apunta contra sectores de la propia izquierda. "Gabriel Solano para el FIT-U/ La izquierda que se planta necesito", señala la canción electoral, para luego arremeter directamente contra el diputado nacional Nicolás Del Caño: "Banca todas las luchas, está en todos los barrios/ No es izquierda light, no es como Del Caño".



Guillermo Moreno

El ex funcionario del kirchnerismo fue uno de los más creativos a la hora de las letras. En uno de sus spots, apela a la figura de la Pantera Rosa y cuestiona en duros términos a Cristina Kirchner y a Sergio Massa.

“Me hiciste votar a un radical y ahora querés que vote a un neoliberal”, comienza diciendo el spot, acompañado por imágenes animadas de la Pantera Rosa y la leyenda “Moreno a la Rosada”.

Haciendo foco en el cierre de listas que terminó con Massa como postulante de síntesis, la letra continúa: “Parece que La Jefa está cansada, nadie le dice que está equivocada”.

Finalmente, criticando a Sergio Massa, cierra: “Y al que quiera otra década perdida, ahí lo tiene al candidato de Cristina”.

Sergio Massa

“Soy peronista, ¿pero por qué te tengo que votar?", comienza diciendo la pieza que difundió el oficialismo el 22 de julio en redes sociales. Se trata de una visita del precandidato apoyado por gran parte de la coalición en un diálogo con los trabajadores de la empresa.

"Vos sabés como les va a ustedes con el peronismo y como le va a ustedes cuando no gobierna el peronismo", le contesta el funcionario a uno de los empleados que hace 19 años que forma parte de la textil.

Sin nombrar a la oposición pero plegado al discurso que viene sosteniendo desde hace semanas, el postulante del Frente Renovador aseguró: "Van a venir por los derechos que ustedes tienen".

"El problema es en qué país queremos vivir. Un país donde el trabajo sea el centro de la discusión o donde lo central sea lo financiero", continuó Massa. Al final del video, golpea la mesa y les habla directamente a los trabajadores: "Cuento con ustedes, muchachos".

Myriam Bregman

Myriam Bregman y Nicolás del Caño, precandidatos a Presidenta y Vice por la lista A “Unir y Fortalecer la Izquierda” del Frente de Izquierda Unidad, llaman en su spot a levantar “la izquierda”.

“Como en Jujuy, para darle fuerza a tus luchas, levantá la izquierda”, es uno de los conceptos principales, y en otros spots similares se enfocan en “la pelea por reducir la jornada laboral a 6 horas 5 días a la semana sin rebaja salarial; el aumento de salarios y jubilaciones; enfrentar el acuerdo con el FMI, contra el saqueo y por los derechos de las mujeres y la diversidad”.

Javier Milei

El spot de La Libertad Avanza hace referencia a “una Argentina distinta” y fue muy criticado por sus similitudes con el spot de campaña que el expresidente Fernando De la Rúa dio a conocer en la campaña para la presidencia durante 1999.

Del video participan, además del precandidato a presidente Javier Milei, Carolina Píparo, Ramiro Marra y Bertie Benegas Lynch.

Una de las promesas de campaña más recordadas hoy, pronunciadas en los noventa por Fernando de la Rúa es: "Voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta, la Argentina del respeto, la Argentina de las reglas claras, la de la dignidad".

“Podamos caminar por las calles sin miedo. Porque el que las hace, las paga”. Por su parte, el exmandatario había pronunciado en 1999: “Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene: uno, el que las hace, las paga”.

El video de campaña de Javier Milei finaliza con el candidato mirando a cámara y afirmando: “Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte”.

Juan Schiaretti

El gobernador de Córdoba lanzó un spot enfocado en el interior del país, donde cuestiona los fondos que se transfieren a las provincias. "Levantémonos contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre", se escucha decir a una voz en off.

Y apunta contra la dirigencia política "que jamas piensa ni pensó en el interior, que se rompe el lomo laburando y obtiene cada vez menos a cambio".

Sobre el final, Schiaretti dice: "No podemos perder más tiempo, es hora de levantarse".

