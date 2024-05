Siguen las repercusiones en torno a lo resuelto para que las empresas de medicina prepaga retrotraigan los aumentos aplicados a las cuotas de los planes de salud de sus afiliados. Lo establecido fue llevar los valores de las cuotas a precios de diciembre de 2023, con un ajuste según la inflación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor en lo que va del año 2024.

En ese sentido, y ante los reiterados reclamos de los usuarios afiliados a la medicina privada frente al incumplimiento de las empresas que se resisten a aplicar los nuevos valores ajustados, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anticipó en sus redes sociales que el Gobierno aplicará una fuerte sanción a las empresas que no acaten lo dispuesto. Cabe recordar que la medida de retrotraer los aumentos fue establecida mediante un dictamen emitido por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ello en paralelo al recurso de amparo impulsado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Luis Caputo sobre los aumentos de las prepagas.

Para Milei, "ya se está viendo un rebote" de la economía y el FMI está asombrado: "No lo pueden creer" | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una multa “muy grande”

“El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas y vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado”, adelantó Caputo. En concreto, ante las quejas y los numerosos reclamos por la falta de cumplimiento de la orden de retrotraer y, en el mejor de los casos, por la aplicación de porcentajes que no se condicen con los aumentos reales aplicados por las prepagas, desde Economía salieron al cruce.

Este jueves dejarán en claro, para eliminar la incertidumbre de los usuarios cuál será la fórmula a calcular, y así conocer con certeza que importe es el correcto para que las empresas de salud privada cobren a sus afiliados en cada caso. Con una herramienta extra, la posibilidad de contar los usuarios con una vía abierta donde se recepcionarán las denuncias

También anticipó que las compañías que no cumplan con aplicar la fórmula serán sancionadas: “Se aplicará una multa (un porcentaje de la facturación anual, muy grande) en caso de incumplimiento”, señaló contundente el titular del Palacio de Hacienda.

De este modo, el funcionario del Gobierno de Milei, intentó llevar calma al clima de incertidumbre y enojo que se estaba gestando en las redes sociales, con directos mensajes y planteos de reclamo que lo arrobaban. Puntualmente, respondió a una usuaria que le reprochó el incumplimiento de las empresas de salud obligadas a retrotraer los aumentos: “Las prepagas no cumplieron. Llegaron las facturas y no es lo acordado”, referenciando una situación que estaría ocurriendo con descuentos menores a lo anunciado y a una alegada “trampa” oculta. Y le siguió detrás una ola de reclamos en igual sentido.

El Gobierno ordenó que las prepagas den marcha atrás con los aumentos de las cuotas | Perfil

De la desregulación liberadora al “acuerdo colusivo”

Cabe recordar que entre los antecedentes de esta prolongada disputa desatada entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga se encuentra la entrada en vigencia del decreto presidencial DNU 70/23. Un decreto que implementó la desregulación del sector de salud privada, tras el cual se dio una ola de aumentos desmedidos y coordinados, con un mismo porcentaje de suba en las principales empresas, lo que dejó acorralados a los afiliados, y sin poder de opción ni cambio de prestador médico.

En ese contexto, a comienzos de enero de este año, referentes de la Coalición Cívica denunciaron a las siete principales empresas prepagas por presunta “colusión” y aplicación de aumentos de precios desmedidos mediante una maniobra de “cartelización”. Intentando una corrección a esta conducta desvirtuada el Gobierno decidió intervenir para poner freno a las subas. Mediante la denuncia contra 18 empresas impulsada por la Superintendencia de Seguros de Salud esperan que la Justicia ordene la devolución a los afiliados de los montos cobrados como excedente en los primeros meses de 2024 y superando la inflación para esos periodos.

Más precisamente, en un comunicado oficial difundido a mediados de mes el Gobierno anunció la que definió como una “medida preventiva para que las principales empresas de medicina prepaga recalculen los aumentos de sus planes de salud”. Así se remarcó que “con el objetivo de evitar daños al régimen de competencia, el Secretario de Industria y Comercio, a instancias de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor (CNDC), resolvió dictar una medida de tutela anticipada que ordena reajustar los valores de las cuotas de sus planes de salud según la variación mensual del IPC”.

Prepagas: el Gobierno amplió el amparo y otras 5 empresas deberán retrotraer los aumentos

La propuesta de devolución

Un acelerado avance se recorrió en este corto pero vertiginoso sendero que mutó desde la desregulación liberadora del decreto 70/23, hasta los aumentos desmedidos de las prepagas. El texto oficial destacó que “en el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas, iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país”

Cabe mencionar que, en lo que va del año, las empresas de salud prepaga llevan aplicados incrementos que en promedio alcanzan el 165%. En su presentación judicial el Gobierno propuso una fórmula de devolución para que las empresas reintegren a los afiliados las sumas cobradas en exceso. Concretamente, el amparo propone un reintegro del 70% en siete cuotas iguales y consecutivas, contemplándose la inflación que publique cada mes el INDEC.

Los salarios le ganaron por poco a la inflación en febrero | Perfil

El desfase: la justificación para los aumentos

En esa línea, estos días se conocieron algunas notificaciones que las empresas comenzaron a enviarles a sus afiliados. Tal es el caso de la prepaga Swiss Medical, que informó mediante una nota que aplicará una baja: “la cuota correspondiente al mes de mayo será un 22,22% menor a la notificada el día 27 de marzo del corriente”. “Es muy importante para nosotros transmitirle que los incrementos realizados en estos meses son el resultante de reducir, en parte, el gran desfasaje generado entre el aumento de nuestra estructura de costos y las cuotas autorizadas por la autoridad competente hasta diciembre de 2023. Este desfasaje se acentuó de forma exponencial en el último trimestre del 2023, en el que terminó por generarse una diferencia acumulada del 62,6% entre la inflación y las cuotas de medicina prepaga", afirma el comunicado.

MVB FM