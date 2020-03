Juan Grabois: "Las políticas de tierra, techo y trabajo todavía no las vemos"

Juan Grabois, coordinador del Frente Patria Grande, analizó los primeros tres meses del gobierno de Alberto Fernández y manifestó que algunas políticas públicas “van lento”. “Las políticas de tierra, techo y trabajo todavía no las vemos”, apuntó.

“Hay una serie de cosas que a mi juicio vienen demoradas”, consideró Grabois sobre las primeras medidas del oficialismo.“A mí me parece que el ritmo de ejecución de las políticas públicas no está a la altura de la crisis que hay en Argentina, va lento”, agregó.

Expresó además su disconformidad en relación a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la deuda externa:“Yo tengo mis diferencias con alguna idea del FMI de rostro humano, con la posibilidad de que se pueda hacer un acuerdo de caballeros con el FMI”, dijo en diálogo con el programa Cara y Cruz, conducido por Daniel Santa Cruz, por la radio La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Si bien ratificó su apoyo al gobierno del Frente de Todos, resaltó que aunque “hay una desaceleración de la inflación de alimentos”, todavía “sigue habiendo inflación”.“La gente no puede comprar comida: la carne vale cualquier barbaridad, la leche sigue carísima”, expresó. Y añadió: “Se aprobó la Ley de Góndolas, es importante. Ahora hay que reglamentarla. A mí me hubiera gustado que se reglamente al día siguiente y se implemente a las 48 horas”.

Grabois, contra el campo: "Son parásitos que viven de la renta extraordinaria de la tierra de todos"

En relación a las protestas de la Mesa de Enlace contra el gobierno de Alberto Fernández por las retenciones, Grabois manifestó: “Basta de decir 'el campo’. ¿Por qué el campo son ellos? Es un error común que se comete en la comunicación y en todos los campos políticos, en el nuestro también. Hay más campesinos y horticultores que empresarios agropecuarios. Uno plantea ‘el campo’ y parece una cosa gigante, inmensa, y no es así. Son grupos muy pequeños, muy concentrados, que tienen la capacidad política de traccionar a un sector más grande de la sociedad”.

En esa línea, manifestó que “los chacareros perdieron cualquier cantidad de puestos de trabajo y toda la riqueza quedó concentrada en manos más chicas” cuando en los noventa "se impuso este modelo de agronegocio de base transgénica y extractivista, que yo creo que es muy malo para la Argentina, para las zonas rurales”.

En ese sentido, volvió a plantear la necesidad de una reforma agraria, pero aclaró: “La idea de la reforma agraria es una idea liberal y capitalista. Se aplicó en Dinamarca, se está discutiendo en Escocia. Reforma agraria es que no haya grandes extensiones”. En este marco, Grabois afirmó que “los pseudo liberales argentinos tienen una mentalidad de ‘costa pobre’” y dijo que “no es que el empresario puede hacer lo que se le canta con su propiedad”, porque “la propiedad, acá y en la China, tiene una función social”.

“Mi posición sobre el aborto ya la dije. Mis compañeras de un lado y del otro me pidieron que no me pronuncie”

“Si vos echás indiscriminadamente trabajadores y mandás a la quiebra a una empresa, hay consecuencias económicas por eso: hay multas, hay formas de hacer aplicar las leyes correspondientes”, afirmó.

Con respecto a su conocida postura en contra de la legalización del aborto, y al ser consultado por el proyecto que enviará Alberto Fernández al Congreso, expresó: “Es un tema que tiene complejidad para mí porque soy cristiano, soy católico. Pertenezco a una organización donde hay una base de católicos y evangélicos que no están de acuerdo, pero también hay una militancia juvenil y de mujeres que están a favor”, explicó. Y agregó: “Mi posición ya la dije. Mis compañeras de un lado y del otro me pidieron que no me pronuncie”.

A.G.