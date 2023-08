“Deliberadamente falso”, así calificó la provincia la propuesta de Massa de incorporar la sube

En su gira por el país, el ministro de economía de la nación, Sergio Massa, adelantó que el sistema SUBE se implementará en la provincia a fines de este mes. “Estamos trabajando para que a fin de mes podamos anunciar la SUBE en Córdoba, está trabajando el Ministerio de Transporte de la Nación para que los cordobeses no sientan más la discriminación del boleto de colectivo”, aseguró ante los periodistas.

Desde la provincia, el Secretario de transporte, Franco Mogetta, desmintió los anuncios del ministro y aclaró que “al día de hoy no se ha avanzado en absolutamente en nada y no he recibido ninguna citación como secretario de transporte de la provincia”.

Para el funcionario provincial, se tratan de dichos en campaña del ministro y vincular el precio del transporte a la implementación del sistema SUBE, es incorrecto. “Ha decidido hacer estas declaraciones en medio de una campaña electoral, en una jurisdicción que no le es favorable a su partido político, tratando de engañar a los usuarios de transporte, que les va a bajar el precio del boleto con la implementación de la SUBE, y eso no es así”, explicó Mogetta. Al mismo tiempo, pidió comprender “porque el rosarino paga 120 pesos de boleto teniendo SUBE”.

Massa prometió la SUBE a los cordobeses, de qué se trata

La clave del problema son los subsidios

Según el Secretario, hoy en el AMBA, se quedan con el 85% de los subsidios que se destinan al transporte. “El AMBA tiene un sistema de compensaciones tarifarias de costo por kilómetro. Es decir, que el costo que no se llega a cubrir con la tarifa, lo cubren los subsidios. Pero para el interior esto no es así, le asignan una suma fija que no se la actualiza” explica Mogetta.

Por su parte, Córdoba ha presentado con anterioridad un proyecto de ley al congreso nacional, en donde se propone que haya un solo fondo para todo el país, incluyendo a las jurisdicciones del AMBA. Al respecto, el funcionario comenta, “que se establezca un mismo fondo, con un mismo criterio para todos por igual. Ahí veremos quien administra mejor los recursos” y agrega “AMBA está recibiendo compensaciones y reconocimiento de mayores costos cada tres, cuatro meses. A nosotros nos asignan un monto fijo para todo el año y con la economía, como está hoy, es imposible”.