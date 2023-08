Sergio Massa: "Si gano, el jefe del Gobierno voy a ser yo"

En campaña en Córdoba, Sergio Massa habló de su liderazgo en Unión por la Patria y de cómo será su vínculo con Cristina Fernández si se convierte en el próximo presidente. El ministro de Economía se diferenció de Alberto Fernández, quien mantuvo una relación tensa con el kirchnerismo durante todo el Gobierno, y aseguró: "Si gano, el jefe del Gobierno voy a ser yo".

En una entrevista con el medio cordobés Cadena 3, Massa aseguró que las condiciones en las que gobernará, si gana, son distintas que las de Alberto Fernández porque él no comparte fórmula con la vicepresidenta. Pero también destacó características de su personalidad para despejar cualquier duda sobre quién ejercerá el poder.

"Cada persona es una persona en sí misma. Tengo la suficiente autonomía para encarar cualquiera de los temas que tengo que encarar. De hecho, cuando en agosto del año pasado nadie se animaba a agarrar un barco que estaba a la deriva y camino al choque, yo abandoné la comodidad de la presidencia de la Cámara de Diputados para poner el cuerpo", sostuvo Massa.

La mala relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y las dificultades para gobernar aparece alrededor de Massa una y otra vez. De hecho, hace pocos días Malena Galmarini también se había referido a la autonomía de su esposo: "No está condicionado por Cristina ni por nadie", dijo.

El precandidato de Unión Por Todos, además, sostuvo: "Lo digo para que quede claro: lo que tengo es una personalidad y un carácter que a algunos les puede gustar más y a otros les puede gustar menos, pero es determnado. En ese sentido, lo que tengo es vínculos con respeto. Con José (Manuel de la Sota) construí una relación porque nos vinculábamos con enorme respeto diciendo lo que pensábamos. Y de la misma manera me vinculo con Cristina".

Sergio Massa tiene nuevos voceros y va por los indecisos

Consultado por si Cristina Fernández será la jefa de su espacio político, más allá de que no se postule para ningún cargo, Massa fue contudente: "El jefe de gobierno claramente voy a ser yo. Los que me conocen y los que no me conocen saben que es así".

Sergio Massa en Córdoba, agenda de campaña

La entrevista de Massa con Cadena 3 se dio durante una visita a Córdoba en medio de su gira nacional y a un año de que asumiera como ministro de Economía. En la provincia, un distrito clave de cara a las PASO del 13 de agosto, acaba de ganar Martin Llaryora.

La provincia es el octavo destino de la gira federal del precandidato. Durante la noche del miércoles, Massa cenó con la Mesa Sindical Córdoba, integrada por 55 gremios. Su agenda se completó con reuniones con empresarios, rectores de universidades e industriales.

¿Cómo sigue la campaña de Sergio Massa?

Para Massa se trata de un destino clave: Córdoba es el segundo distrito del padrón electoral. Además, es gobernada por el peronismo no kirchnerista con el gobernador saliente Juan Schiaretti -actual precandidato a presidente junto a Florencio Randazzo- y el recién electo Llaryora.

