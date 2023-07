Finalmente, ¿Cristina está tranquila?

Los periodistas Alejandro Gomel, Claudio Mardones y Fernando Meaños hicieron un repaso por la relación del Presidente y la Vicepresidenta a través de los años, desde que ganaron las elecciones en 2019 hasta la actualidad, en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del jueves 6 de julio.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner se reencontrarán, después de verse por última vez el 1 de marzo en la apertura de la Asamblea Legislativa, ya que el fin de semana vuelve a inaugurarse el gasoducto Néstor Kirchner, que une Vaca Muerta con Salliqueló.

Las internas entre el mandatario y “su amiga”, como él la definió en agosto de 2020, empezaron a la brevedad del triunfo oficialista en las elecciones.

Alberto, en un primer momento, sostenía que “estoy feliz porque voy a tener a la mejor Vicepresidenta de la historia. Qué suerte tengo de tener a Cristina para que me ayude a pensar la Argentina”.

A los cuatro meses declaraba que “con Cristina hablamos cuando tenemos que hablar, nos conocemos hace muchos años y tengo un gran cariño con ella”. Además, manifestó que no la había pasado bien en los años que estuvieron distanciados y que esta vez nada iba a lograr quebrantar su amistad.

El modelo que mostraban en ese momento era una Vicepresidenta de la Nación que iba a Olivos a encontrarse con el Presidente para analizar distintos ejes y puntos de la gestión, que hasta ese momento se mantenía en absoluto secreto y con Cristina, todavía, en un segundo plano.

En diciembre de 2020 hubo un acto de La Plata, en el marco de un país marcado recientemente por la pandemia, y Cristina Kirchner empezaba a manifestar que la Argentina iba a crecer, pero era necesario prestar atención a quién se quedaría con las ganancias de la República, y manifestaba que había que redistribuir.

En ese momento empezaron a hacerse aún más evidentes las internas nacientes en la relación del Presidente y su vice, cuando Cristina apuntó contra los funcionarios cercanos Alberto Fernández y habló sobre “los funcionarios que no funcionaban”.

“Todos aquellos que tengan miedo o no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministros, ministras y legisladores, vayan a buscar otro laburo”. Y hacía hincapié en la necesidad de gente que defienda los intereses del pueblo.

Todo esto tenía un telón de fondo que era la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Ese primer reclamo acerca de funcionarios que no funcionan tenía dos destinatarios bien claros, uno era el ministro de Economía de entonces, Martín Guzmán, y el otro, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Además, en ese plano quedó evidenciada la diferencia de Cristina Kirchner con la gestión económica y también con la responsabilidad de esos funcionarios sobre la derrota electoral de 2021.

En ese plano se empezó a gestar lo que finalmente sería el quiebre absoluto entre Cristina y Alberto en materia económica, que tuvo que ver, posteriormente, con el retiro del apoyo al acuerdo con el FMI.

En diciembre de 2021 hubo un acto en Plaza de Mayo y allí estuvieron, además del mandatario argentino, algunos líderes de latinoamericanos como Pepe Mujica y Lula Da Silva, quien estaba en campaña electoral en Brasil.

Y Cristina se enfocó en el acuerdo con el organismos estadounidense, mostrándose desconfiada de lo que estaba haciendo Martín Guzmán.

“Permítame, compañero presidente, ser un poco desconfiada. ¿Sabe qué pasa? El Fondo Monetario Internacional ha vivido condicionando a la democracia Argentina”, declaró la exmandataria.

Y sostuvo que no se trataba de algo actual, sino que cuando Ricardo Alfonsín asumió la presidencia, “recibió un país que había que quintuplicado su deuda externa, sin reservas en el Banco Central, con asonadas militares cada tanto, con 30 mil desaparecidos” Además, agregó que en 1989 el Fondo le soltó la mano al gobierno democrático de Alfonsín y no pudo terminar su mandato.

Después de eso, Alberto Fernández tomó el micrófono, la miró y le dijo “tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento y el desarrollo social de la Argentina”. Y si bien la Vicepresidenta intentaba disimular la tensión que había en esa relación, ya era muy evidente que estaba resquebrajándose.

Había entrado en un plano donde la discusión era pública y se conocían algunos detalles de las diferencias.

En mayo de 2022 esa grieta quedó más en evidencia que nunca. Cristina sostenía que no existía una disputa de poder, pero públicamente le decía al presidente que “la lapicera que tenés la uses”.

Después de ese acto en YPF, Matías Kulfas presentó su renuncia, quien salió enojadísimo de ese acto, habló en caliente con algunos periodistas, se manifestó en Twitter y días después salió del Gobierno, quien era uno de los dos hombres más confianza Alberto Fernández.

No solo era uno de los más cercanos a Alberto, sino uno de los funcionarios que podía mostrar algo en términos de gestión y conformar al kirchnerismo, ya que a pesar de la pandemia y los contratiempos que venía teniendo la economía argentina en la actividad productiva, había mostrado algunos números positivos.

Sin embargo, eso no fue suficiente para Cristina quien apuntó con el ex ministro por la inflación, y pedía más controles para las empresas para que no suban los precios. Las críticas de Cristina en la gestión económica eran por ese lado de decir que no había otra causa de la inflación que no sea el escaso control, y que la Secretaría de Comercio, que dependía de Kulfas, a su juicio, no llevaba adelante los controles suficientes.

También se criticó al ministro de Economía, Martín Guzmán, no haber gastado más, es decir, haberse mantenido dentro de los niveles de gasto autorizados por el FMI, que intentaban mantener cierto equilibrio fiscal y subrayo la palabra cierto porque digamos tampoco es que dejaba de haber déficit pero digamos en realidad Cristina le criticaba no haber gastado más y que por eso se habían perdido las elecciones de término medio.

Alberto Fernández, a mediados del 2022, en un nuevo aniversario de la muerte de Perón y en un acto con la CGT, decía que “el poder no pasa por quien tiene la lapicera, sino por quien tiene la capacidad de convencer”.

La relación para ese entonces ya estaba absolutamente rota, y se le empezó a preguntar al Presidente si mantenía la comunicación con Cristina, y él sostenía que “cuando necesito hablar con Cristina, hablo”.

Así estuvieron durante todo el mandato, primero de forma más solapada, pero después abiertamente con cartas, discursos, tuits y entrevistas.

El último cruce fue cuando se conoció la fórmula de unidad de Unión por la Patria, donde Cristina apuntó contra el Presidente, ya que él quería unas PASO pero la coalición no. Y si bien habrá una con Juan Grabois, a quien ven casi como único candidato es a Sergio Massa junto a Agustín Rossi.

Mientras tanto, Massa pide e implora que no se peleen y que haya unidad porque él quiere ganar las elecciones.

“Nuestros Pimpinela tendrán un nuevo capítulo, ¿será el último?”, cerró Gomel el inicio de Modo Fontevecchia.

