Massa compite por la centralidad de la campaña con Alberto F, CFK y las internas

El último lunes, Sergio Massa no pudo dejar de transpirar durante 32 minutos y 20 segundos de corrido. Aunque hablen a diario, se muestren cómplices y compitan en el mismo espacio, el ministro de Economía nunca sabe anticipar hacia dónde apuntará Cristina Kirchner en sus discursos. Después de su presentación en sociedad junto a la jefa del kirchnerismo, y mientras iba a un acto en Lomas de Zamora, desbloqueó su celular y leyó comentarios de parte de su tropa: algunos evaluaban que fue un acto positivo y una clara muestra de apoyo, pero otros no estaban tan seguros de eso. A muchos fue el propio candidato a presidente el que les pidió la opinión y siguió pidiéndola durante todo el día.

Sergio Massa también debió escuchar a Alberto Fernández, que durante ese lunes se esforzó para no responder en público a la vicepresidenta. Así como la titular del Senado contó detalles de la negociación por la lista de unidad, el jefe de Estado quería salir a dar su versión. El Presidente se contuvo, pero acordó con el postulante a la vicepresidencia, Agustín Rossi, una foto para mostrarse como parte de la campaña. Fernández negoció la fórmula y mostrará que así fue, aunque muchos aseguraban que ya estaba afuera de todo. Además de una imagen en la que se muestran abrazados antes de entrar a la reunión de gabinete, una semana después del cierre de listas, la única foto conjunta de los candidatos de Unión por la Patria es con el Presidente en el medio.

Quien no se contuvo fue Máximo Kirchner. Ayer lanzó fuertes críticas contra Alberto Fernández. Lo cuestionó por la gestión, por pelearse con la vicepresidenta y también por “empacarse” cuando desde el kirchnerismo le avisaron que debía torcer el rumbo del gobierno. La lista de unidad no logró unir al oficialismo, pero hizo acallar varios de los reclamos que venían teniendo desde el espacio que lidera el diputado. Ya no se escuchan voces, por ejemplo, de una suma fija urgente porque ahora el ministro de Economía es el candidato.

Además de Máximo, en el escenario de Hurlingham estaban Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio, los candidatos a senadores por la provincia de Buenos Aires. También el diputado Daniel Gollán, quien fue segundo en la lista de diputados en 2021. No estaba, en cambio, Victoria Tolosa Paz, quien en aquel momento encabezó la lista y ahora secunda a Máximo K. Tal como contó PERFIL, la participación de los principales candidatos en lanzamientos locales hace que las ausencias se puedan justificar.

Bajo este escenario de fuertes internas a pesar de la lista de unidad, Sergio Massa disputará la centralidad de la campaña. Con un jefe de Estado que prometió que hará todo para que la oposición no gane, pero al que tampoco puede contener. También sin saber cuándo la vicepresidenta hará una nueva aparición y para qué. “¿Tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina? ¿Que nos dé una mano la compañera, que la necesitamos todos los compañeros?”, dijo Máximo Kirchner en Hurlingham en el lanzamiento de Damián Selci.

Adelantó así que CFK tendrá un rol activo en la campaña y recorrerá distintos distritos bonaerenses en plena pelea electoral. “Hay que sumar la mayor cantidad de votos”, dicen en su entorno. No hablan de ganar, sino de hacer la mejor elección posible. No solo está en juego la Presidencia, sino también la composición del Congreso, sobre todo, ante la posible derrota. La titular del Senado también se ve obligada a participar para conservar la provincia de Buenos Aires. No pueden perder todo.

La campaña del ministro de Economía estará a cargo del consultor Antoni Gutiérrez-Rubí. Fue este catalán quien a fines de 2018 hizo que Sergio Massa comience a transformarse en un dirigente opositor a Mauricio Macri. Lo convenció al mostrarle distintos sondeos cuantitativos y cualitativos con los que le explicó que el número de descontentos con Cambiemos iba en aumento y que debía ir por aquel electorado. “Tenés que representar a la mayoría social que quiere un cambio de gobierno, no podés estar en dos lugares y tenés que estar en donde está la mayoría”, le dijo Rubí. Desde entonces, Massa se ordenó y sigue sus consejos al pie de la letra.

El consultor lo acompañó en las distintas campañas, pero también lo apuntala en la gestión. Todos los movimientos como ministro de Economía son digitalizados por Rubí. “Massa agarró el timón de un barco en plena tormenta y no solo no lo hundió, sino que ahora hay puerto a la vista y lo está llevando hacia allí”, es la última frase con la que motivó a su equipo. Sabe generar el relato que este gobierno no supo ni quiso construir, sobre todo, sin resultados positivos ante los dos mayores problemas de la gestión: inflación e ingresos.

La orden hasta el 19 de julio es que el candidato a presidente se muestre 100 por ciento ocupado en la gestión. Según la propia máxima del Frente Renovador, Massa debería haber renunciado a su cargo. Semanas atrás, la diputada Cecilia Moreau apuntó contra Daniel Scioli y Eduardo “Wado” de Pedro por ser funcionarios en campaña.

Massa no puede dejar el ministerio ahora: necesita mostrar que la inflación comenzó un camino descendente. No se puede ir con los peores números de los últimos 30 años sin que estos se empiecen a revertir. Por eso, la campaña será la gestión. El objetivo es llegar al ballottage de noviembre y ganar tiempo para mostrar mejores resultados a fin de año. No obstante, ayer ya comenzó con una campaña de “proximidad” en el municipio de San Martín, donde nació, como primera estación.

El candidato a presidente asegura que Patricia Bullrich ganará la interna de Juntos por el Cambio y también se anima a prometer que la elección contra esta dirigente está ganada. Para eso, hace todo lo posible para desinflar a Javier Milei metiéndose en su armado territorial. Si el líder de La Libertad Avanza pierde votos, la candidata de JxC puede capitalizarlos. “Soy el único que le puede ganar a Daniel Scioli”, prometió en 2015. Sin embargo, fue Mauricio Macri el que lo logró. Ahora cambió Scioli por Bullrich.

Por el mismo espacio, Juan Grabois busca contener a una militancia que aún no acepta la candidatura de Sergio Massa. El dirigente social tendrá que ocuparse de cuidar su boleta, sobre todo, en el territorio bonaerense. Algunos ya dicen que puede llegar a sacar hasta un 7% con la boleta larga que consiguió. No es una buena noticia para el ministro de Economía, aunque Grabois prometió acompañar en caso de derrota.