Las mejores frases de CFK: "Esos mamarrachos que andan diciendo la casta tiene miedo, de dónde les tenemos miedo"

La larga revisión de la historia económica de los últimos 20 años en el discurso de la vicepresidente Cristina Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata apuntó especialmente a la convertibilidad y lo que se habla de posible dolarización, tema que devolvió a la agenda el libertario Javier Milei, considerándola "teorías que han sido muy dañinas para el conjunto de la sociedad y vuelven a agitarse 20 años después de su fracaso".

Aquí está, entonces, un repaso de algunas de las frases que CFK ya dijo en el acto todavía en marcha en La Plata:

"Cuando reflotan estas teorías que han sido muy dañinas para el conjunto de la sociedad, como la dolarización, uno dice pero es posible que 20 años después estemos discutiendo lo que fracasó en la Argentina 20 años antes?"

"¿Que nos pasa compatriotas? Es como una Argentina circular que no puede y vuelve sobre sus fantasmas y sobre sus viejos fracasos. No digo que tengamos nosotros la razón, pero que no me quieran convencer de que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro.

"Para todos los que hablan de déficit fiscal, el año pasado no hubo déficit fiscal y hubo inflación, porque la inflación siempre está atada en la Argentina a la abundancia o escasez de dólares."

"La costumbre de hace muchos años de usar el dólar como moneda de ahorro lleva a un estrés de la economía."

"Nadie habla de no pagarle al FMI, más allá de que se hable de sobretasas o condiciones, lo que es importante es atar los pagos a porcentajes del superávit comercial."

"Quedan dos países con superávit fiscal, Noruega, Dinamarca y Arabia Saudita. Se cayeron Israel y Chile de esa lista, desde que hablé del tema en marzo."

"El déficit fiscal está claro que no es la causa de la inflación."

"¿Saben cuánto se gasta en gasto social en la Argentina? 1,9 puntos del PBI, saben cuanto se gasta en exeenciones en gente qe no paga o paga la mitad de los impuestos, 4,6 puntos del PBI."

"Si nosotros revisáramos el gasto tributario de las exenciones, las alícuotas de quebradas, no tendríamos déficit fiscal."

"La alícuota de Ganancias es 35% saben cuanto pagan las grandes empresas de ese 35, pagan 2,35%".

"Un empleado si no tiene deducciones pagan 35%, si no paga el 16%".

"La teoría liberal dice que los mercados competitivos son muy diversificados, además habla de productos homogéneos, todo cicula libremente... Bueno, esto no estaría sucediendo en la Argentina."

"Las 20 grandes empresas manejan el 74% de la facturación de lo que vos comprás en la góndola, muy atomizado el mercado no estaría. El 90% de la leche lo produce una sola empresa. Molinos maneja el 50% del mercado de fideos. Bimbo el 80% del pan, Coca ya sabemos, y así podríamos seguir nombrando ejemplos de concentración.."

"Cuando vas al supermercado y le pagás en efectivo o tarjeta, pero él tiene que pagar la Ganancia el año qe viene, y le deflactan las ganancias por inflación, y le indexan los gastos. El segundo mecanismo que se utiliza es el reconocer como un quebranto los gastos, miren que fenomenal negocio, les deflactan las ganancias y les indexan los gastos."

"Esto no es una crítica a los empresarios, pero tenemos que sentarnos una mesa para ver cuánto pone cada uno".

"Si el que recauda que es el Estado les deflacta las ganancias y les indexa los gastos, el déficit será crónico."

"Hay impuestos que se pueden sacar, que cuestan papel y trabajo de empleados y recaudan sumas que no son importantes."

"Escuchaba que decían que hay que hacer una brutal desregulación económica como la de Cavallo, pero cómo puede ser? ¿Qué está pasando?"

"Cuando uno ve lo que pasó esta semana en la Argentina, con el dólar, ve que el problema no es el déficit fiscal, porque el dólar se movía y los precios se movían."

"Nosotros tuvimos seis corridas cambiarias y más en el segundo, ¿por que no impactaron cómo ahora? Porque el acuerdo con el FMI lo impide, estaba prohibido, eso lo discutí con el otro ministro, porque con las reservas, sentada sobre las reservas, pudimos soficar las corridas cambiarias."

"No se trata de una persona, hay que volver a construir programas de gobierno."

"Hablan de halcones y palomas, pero lo cierto es que solos no llegamos a ningún lado".

"Siempre tuvimos el problema de la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, y eso se exacerba con la brecha cambiaria".

"A quién le van a hacer creer los políticos argentinos que van a poder controlar a los poderes concentrados".

"La única dirigente política que fue condenada, proscripta, cuestionada e intentada asesinar fue una sola".

"Esos mamarrachos que andan diciendo la casta tiene miedo, de dónde les tenemos miedo, si nunca les pasó nada, caraduras..."

"Miedo tengo porque mis nietos tengan que vivir en un país tan injusto, tan desigual".

"Yo ya viví, la di lo que tenía que dar, temo por el país en que vivirán mis nietos, temo por los pibes, porque hay demasiado hipocresia, repito, tenemos que hacer un programa de gobierno, no hay que pelearse, hoy el capitalismo ya no es una ideología es el modo de producción más eficiente, se vienen momentos en que tendremos que estar preparados para grandes cambios, habrá que ver quien manda en ese proceso, si se lo dejamos a los mercados, o el Estado vuelve a tomar ese control".

"No creamos que nos va a salvar Vaca Muerta, o el litio, nos va a salvar el trabajo, la tecnología y adaptarnos a los tiempos que vienen".

"Basta de decirnos a los peronistas que los 70 años en el poder, basta, sabemos que no es así, saben que el principal problema que tenemos hoy es ese endeudamiento brutal que nos han dejado. Nosotros tampoco vamos a decirselos las 24 horas, pero por favor, un poco más de honestidad intelectual, de todos y todas, a la hora de discutir el futuro de los argentinos y las argentinas."

