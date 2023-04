En medio de una semana de crisis cambiaria e incertidumbre electoral por las posibles candidaturas del Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Kirchner vuelve a la escena pública en un acto en La Plata.

La convocatoria tiene lugar en el marco del 20° aniversario de la elección que impulsó a Néstor Kirchner al Poder Ejecutivo hace 20 años y la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK). Es su primera aparición desde el renunciamiento de Alberto Fernández a la reelección, por lo que se espera que dé alguna señal para definir la estrategia electoral del partido oficialista.

A las 18 horas, la líder del FDT encabeza una "clase magistral" bajo la consigna "La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica". El evento se realiza en el reinaugurado Teatro Argentino de La Plata, un lugar elegido en reiteradas ocasiones por la exmandataria. Desde allí realizó su lanzamiento como senadora en 2005, anunció su candidatura presidencial en 2007 y lanzó la implementación de la Ley de Medios en 2009.

Los preparativos para el discurso de Cristina Kirchner

"El jueves que viene participaremos de la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, en el querido y restaurado Teatro Argentino de La Plata", escribió la vicepresidenta en su convocatoria a través de Twitter.

El anuncio estuvo acompañado además de un video donde se ven imágenes de Perón, Evita, y Néstor Kirchner. "Cuando decían que se vayan todos, se fue el Fondo", menciona el video a la par que muestra el discurso de Néstor Kirchner donde afirma: "Basta a la deuda externa". "Hagamos lo inesperado. Hagamos escuela. Construyamos futuro. Pensamiento. Formación. Persuasión. Acción", concluye la secuencia.

En medio de la incertidumbre electoral, uno de los nombres que más suena en el Frente de Todos como posible "bendecido" de la vicepresidenta es el de Sergio Massa, quien no podrá estar en La Plata porque a esa misma hora estará firmando acuerdos con el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF para concretar desembolsos por 680 millones de dólares, en una semana crítica por la escasez de divisas a raíz de la sequía y la disparada del "blue".

Sin embargo, el líder del Frente Renovador enviará una delegación propia para escuchar a la funcionaria en el Teatro Argentino. Entre ellos, estarán la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, la diputada del Frente Renovador Mónica Litza y el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Ruben Eslaiman.

Fuentes del kirchnerismo aseguraron a NA que se espera que Cristina Kirchner brinde un mensaje de apoyo a Massa en medio del torbellino financiero e inflacionario que vive la economía, lo que algunos interpretarán como un guiño político a las aspiraciones electorales del tigrense.

Por la presentación de la vicepresidenta, a partir de las 11 se comenzó a montar el operativo de seguridad en la zona. Previo al mediodía ya hubo cortes e interrupción de tránsito alrededor del edificio donde se encuentra el Teatro Argentino. La liberación del tránsito irá de la mano con la hora en la que finalice el evento.

Aníbal Fernández, antes de la reaparición de Cristina Kirchner: "No está proscripta"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó que Cristina Kirchner "no está proscripta" y dejó abierto el escenario electoral para la titular del Senado, horas antes de que la vicepresidenta vuelva centro de la escena este jueves con un acto de alto impacto político en La Plata.

"Yo nunca hablé (de proscripción), hay que preguntarle a los que sí lo hicieron. No sé qué quisieron hacer, siempre aparecen esas expresiones antojadizas que no sé cuál es la ventaja que se busca. No está proscripta", argumentó el funcional nacional en declaraciones radiales.

El funconario preguntó ante la consulta sobre una posible candidatura de la ex jefa de Estado: "Teniendo una posibilidad como Cristina, ¿quién no quiere que sea candidata?".

Axel Kicillof adelantó el "modelo del país" y el tono del discurso de Cristina Kirchner

Durante el acto, Axel Kicillof reactivó la campaña del miedo.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de firma de la Carta-Compromiso de Apoyo a Políticas Científicas. En ese evento, adelantó las temáticas que abarcará la vicepresidenta durante su discurso en La Plata.

"Hoy a la tarde con muchos de ustedes nos vamos a volver a ver en el Teatro Argentino en el acto con Cristina. La vicepresidenta va a hablar de esto: de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en el desarrollo. Pero también en el modelo del país que no es sólo industrial o productivo. Es desarrollo con inclusión", expresó el gobernador.

Y agregó: "Es un día propicio para hablar de estas cosas. Es un año propicio para dar estas discusiones porque todo esto se va a dirimir como corresponde en elecciones donde va a ver que definir un montón de cosas cuando se va al cuarto oscuro”.

Además, reactivó la campaña del miedo, asegurando que en las elecciones de este año "se juega la supervivencia de la universidad y la educación pública", a la par que pidió “discutir a dónde queremos seguir avanzando y a dónde no queremos retroceder y volver porque hay muchísimo en riesgo”. "Es un momento bisagra. Un abismo. No estamos en condiciones de aguantar otro momento como entre 2015 y 2019", remarcó el gobernador. "Es ahora o nunca. Se viene una posible tragedia. El proyecto es dinamitar todo", subrayó Kicillof.

Mario Secco respaldó a Cristina Kirchner antes del acto: "La única que puede ordenar la anarquía que hay en el Frente de Todos"

Mario Secco sostuvo que la gente "quiere que sea Cristina" la candidata.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, respaldó a la vicepresidenta Cristina Kirchner antes de su reaparición pública en La Plata. En ese sentido, definió a la funcionaria como "la única que puede ordenar la anarquía que hay en el Frente de Todos". Además, aseguró que la sociedad aclama por su participación electoral. "Hay un plan que es Cristina, nosotros no discutimos otra cosa que no sea Cristina", planteó el intendente kirchnerista.

"Vuelve Cristina y es lo que quería la gente. Para nosotros que venimos discutiendo este tema desde hace un tiempo importante está bueno porque aparece ella, escucha y habla a todo el país", aseguró Secco. En ese sentido, en diálogo con La990, manifestó que "el país se pone de pie para escuchar lo que dice Cristina. Cuando decían hablemos del plan B, no lo hay. Hay un plan que es Cristina, nosotros no discutimos otra cosa que no sea Cristina que es la ordenadora de esta anarquía que se había hecho adentro del Frente de Todos".

Asimismo, precisó que los sectores más empobrecidos reclaman que la vicepresidenta sea candidata: "La gente que más necesita y no llega a fin de mes, la que la está pasando mal es la que más nos dice que quieren que sea Cristina. Hay una presión de abajo tan importante, que algunos la tomamos, la llevamos a la práctica y otros la dejan pasar".

"Desde hace un año nos venimos juntando un grupo importante, la famosa mesa de Ensenada, logrando interpretar para dónde tenemos que ir y eso es que Cristina sea la ordenadora", sostuvo Secco respecto a las reuniones que protagonizó junto a referentes del entorno de la ex mandataria, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner. "No hay por qué estar hablando sin antes lograr los objetivos propuestos: llegar a todos los escenarios hasta que Cristina esté en el lugar en el que tiene que estar y todos hayan entendido que es la gran ordenadora para resolver este problema que tenemos de anarquía en el Frente de Todos", describió.

Desde el kirchnerismo indicaron que la vicepresidenta no se pronunciará hoy ni dará detalles respecto de su futuro electoral al tiempo que enfatizaron que "no hay plan B" sino la figura de alguien que "que conduce, que aparece en escena, habla de economía y da un mensaje positivo para la gente que está esperando".

Por último, admitió que el presidente Alberto Fernández realizó una "muy buena gestión" en pandemia. Sin embargo, aseguró que no es una "propuesta fuerte para ir a las elecciones". "Nosotros queremos ganar y queremos lo mejor, hoy lo mejor es lo que propone Cristina", concluyó el intendente.

Nicolás Trotta, exministro "albertista", participó en el armado de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner

Al momento de retirarse del Gabinete, Nicolás Trotta dijo que Alberto Fernández lo "decepcionó".

El extitular de la cartera de Educación hasta septiembre de 2021, Nicolás Trotta, se desempeñó como uno de los integrantes de la mesa chica del nuevo espacio e impulsores del armado bajo la coordinación de la exmandataria. El exministro fue uno de los funcionarios más visibles en el Gobierno en medio de la pandemia. Sin embargo, tras su salida del Gabinete, se mostró muy crítico del Presidente y reveló que perdió "todo tipo de diálogo" incluso en funciones. "Me decepcionó", declaró luego de su paso al costado.

Según indicó NA, en la actualidad Trotta es uno de los actores que conforman la mesa de toma de decisiones del EJNK que está integrada además por la vicepresidenta como coordinadora, el secretario administrativo de la Cámara de Diputados, Rodrigo "Rodra" Rodríguez, histórico camporista; el empresario y secretario general de SURETRH, Víctor Santa María; la diputada del Frente Renovador Mónica Litza; y la ex diputada y asesora legislativa Claudia Bernazza. Ningún ministro ni funcionario del entorno de Alberto Fernández participó de la conformación de la Escuela de Gobierno.

Desde el entorno del jefe de Estado evitan hacer mención al tema porque consideran que "no es momento de seguir sumando nafta al fuego", mientras que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, del círculo rojo del mandatario, fue invitada a participar de la masterclass de hoy junto a su marido, José "Pepe" Albistur, y evalúa asistir.