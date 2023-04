Alberto Fernández y un mensaje directo a Cristina Kirchner: "Nadie debe señalar un candidato en el FdT"

El presidente Alberto Fernández envió un nuevo mensaje a la interna del Frente de Todos al asegurar que "al peronismo le faltó democracia interna". Además, cuestionó las designaciones a dedo. "No debe haber nadie que señale un candidato en el Frente de Todos", planteó respecto al rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Más de 90 listas quedaron fuera de competencia por una decisión política", acusó, al tiempo que insistió con una PASO para definir el candidato del espacio.

Al ser consultado respecto a su designación que respondió a la voluntad de la exmandataria respondió: "Sí, mi designación también lo fue, fue el resultado de una enorme crisis que nos tuvo a todos divididos. Lo que quiero es que la gente elija. ¿Desde cuándo al peronismo le trajo un dolor de cabeza que la gente opine?".

Alberto Fernández anunció que no irá por la reelección y trabajará para que gane "nuestro espacio"

“Me preguntan a quién prefiero y no importa quién es mi favorito, yo quiero que la gente lo elija y si la gente elige a Cristina, saludo uno, saludo dos; si elige a Massa, saludo uno, saludo dos″, enfatizó.

En la misma línea, el mandatario identificó "dos miradas" en el oficialismo que "por momento se chocan" y resaltó que "lo mejor es que eso lo resuelva la gente". "Que haya candidato por espacio y que eso lo zanje la gente. Tengo una mirada y creo representar esa mirada", pidió respecto a la interna.

En otro pasaje de la entrevista, el Presidente evitó responder acerca de la posibilidad de que la vicepresidenta se suba a la carrera y compita por la elección. "No voy a opinar. Es un problema de ella. Si quiere presentarse puede hacerlo, que se presente, que se yo", respondió con desgana.

La oposición salió a criticar el renunciamiento de Alberto Fernández: “Se baja de donde nunca estuvo”

De la misma forma se mostró ante la opción presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa: "Si tiene vocación que lo haga. Que se yo".

“Hay varios buenos candidatos: (Agustín) Rossi es un dirigente espectacular; Scioli es un gran dirigente y también puede ser; Victoria Tolosa Paz también puede ser. Wado de Pedro podría ser del otro espacio porque representa a los que tienen una mirada distinta a uno”, mencionó a sus preferidos.

Por otro lado, el jefe de Estado argumentó su decisión de no competir por su reelección al sostener que no quiso sumar "un elemento más de disputa" al Frente de Todos, y precisó: "Nunca he sido un obstáculo de un proyecto colectivo".

Cristina Kirchner encabezará un acto en La Plata tras la decisión de Alberto Fernández

A su parte, el mandatario admitió egos al interior de la coalición, y pidió resolver las diferencias en el oficialismo de forma "amigable" y mediante el voto de la sociedad.

"El 11 de diciembre me veo en mi casa. Después estaré en donde haga falta y si no hago falta, no hago falta", subrayó sobre su futuro.

JD /