Ahora juega Cristina Kirchner y la militancia se enciende a la espera de una redefinición

7 de julio de 2005, lanzamiento como candidata a senadora; 19 de julio de 2007, presentación de la candidatura presidencial; 21 de octubre de 2009, implementación de la Ley de Medios. ¿27 de abril de 2023? El Teatro Argentino no es para Cristina Kirchner cualquier escenario. Allí dio la señal de largada en distintos momentos políticos de su carrera y la militancia que la siga se entusiasma con que esta vez no sea diferente. “Les pido que este 27 de abril se acerquen a acompañar a Cristina”, adelantó Máximo Kirchner. Los dirigentes que lo escucharon este sábado salieron de allí con los teléfonos encendidos y no tardaron en comenzar a organizar a la militancia.

“Son 20 años de la elección de Néstor Kirchner y el momento es sensible”, dijo ante PERFIL uno de los principales promotores del operativo “CFK 2023”. Este jueves, la vicepresidenta volverá al Teatro Argentino. Se tratará de su primer discurso después del renunciamiento a la candidatura de Alberto Fernández.

El primero en hablar fue Máximo Kirchner. La interna del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires hizo que fuese el presidente del PJ bonaerense su principal orador. Su participación se había confirmado el miércoles, pero entre esa fecha y este sábado, el diputado debió cambiar el discurso. Antes de llegar al microestadio de Ferro, habló con la vicepresidenta para ajustar el mensaje por el movimiento del Presidente. Hubo palabras dirigidas hacia Alberto Fernández, pero la campaña ya empezó, por lo que apuntó muy fuerte contra la derecha.

2005, candidata a senadora.

“La birome siempre la tuvo la militancia, el problema es que el nombre que se quiere escribir para esta elección lo saca el Poder Judicial”, fue la frase con la que Máximo respondió el video de Alberto Fernández con el que anunció que no competirá por un nuevo mandato. “Démosle la lapicera a cada militante”, dijo el jefe de Estado. Horas después de renunciar a una candidatura, Fernández había adelantado a su círculo más íntimo que esa frase era “un golpe duro” para el kirchnerismo.

Sobre el final del discurso y ya en “modo campaña”, el diputado admitió: “queríamos que a nuestro gobierno le fuera mejor, esa fue nuestra intención” y siguió: “Aún con las críticas que todos saben que tenemos fue mucho mejor que en la pandemia estuviera Alberto Fernández que Mauricio Macri”.

También apuntó a una discusión que parece no tener fin dentro del gobierno: “Tenemos compañeros con salarios en blanco que están siendo explotados en sus lugares de trabajo. Hay que dar vuelta la taba: paritaria, suma fija, o doble aguinaldo... pero que hay que dar el presente, y realmente poner los recursos en nuestra gente, y no en los mismos empresarios que después extorsionan para llevarse la plata afuera y romper el mercado cambiario argentino”, expresó Kirchner. Y pidió “poder empezar a debatir realmente un programa de gobierno”.

2007, se lanzó a la Presidencia.

El diputado habló de esto con el propio ministro de Economía. Sergio Massa lo visitó en su despacho del Congreso el jueves después de su viaje a Washington. Aunque las críticas por el ajuste del Fondo Monetario Internacional apuntan al Presidente, ahora es el tigrense quien le lleva las noticias de que no puede haber desembolsos como reclama. Desde el escenario armado en el microestadio de Ferro, el dirigente insistió en que fue un “acuerdo incumplible”.

Resurge el operativo clamor. Hasta este sábado, Máximo era el primero en asegurar que la vice esta vez no sería candidata. Sin embargo, fue quien pidió a la militancia que la acompañe el próximo 27 de abril en una sala del Teatro Argentino de La Plata que se había cerrado durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Los propios que llegan hasta acá desordenados esperan que de allí surja un mensaje que los guíe sobre la estrategia electoral para este 2023. Quizás las palabras de Juan Grabois, por más brutales que parezcan, representa a un sector que ya no quiere otro candidato que no sea del sector. Ni Daniel Scioli como en 2015, ni Alberto Fernández como en 2019, ni ahora Sergio Massa.

2009, presentó la Ley de Medios.

“Primero hay que acomodar un poco la economía para llegar al cuarto oscuro. Y después viene el diseño electoral. La indefinición de Alberto Fernández nos liquidaba. No es que estemos mucho mejor hoy, pero despejamos una parte de la ecuación. Fue tarde, pero menos trágico que si hubiera sido dentro de un mes”, evalúa un funcionario K con diálogo fluido con la titular del Senado. No adelanta la jugada de la titular del Senado aunque dice que para él, es ella quien debe jugar. Y hasta se entusiasma con que esté CFK en la boleta, se gane. Sobre la posibilidad que sea otro el candidato y que el ministro de Economía sea el elegido, evalúa: “El resto ni siquiera retiene lo que ella consigue sacar. Massa es lo más sólido, pero no sé cuánto amplía”.

Alberto Fernández dice en la intimidad que el kirchnerismo “se olvidó que las negras también mueven”. Se bajó, pero asegura que tendrá estrategia electoral y candidatos propios. El jueves será el turno de CFK. Le toca mover a ella. La partida recién empieza.

Con aval de Alberto F, se lanzó Tolosa Paz

Con la intención de ampliar el Frente de Todos y sin menciones a una posible candidatura. Así se paró Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, ante 10 mil personas y con la compañía de varios dirigentes del riñón de Alberto Fernández para cerrar el acto de su agrupación, Camino a la Victoria, que tuvo lugar en Ensenada, provincia de Buenos Aires.

Desde el entorno de la funcionaria trataron de bajar expectativas desde el comienzo en torno al evento que se desarrolló en el sindicato de Obras Sanitarias. “No se va a hablar de una postulación”, expresaron ante PERFIL, ante las versiones que señalan que la ministra podría asistir a internas contra Axel Kicillof. Es más: expresaron que el objetivo pasa por “agrandar” la coalición oficialista.

De todos modos, la actividad tuvo la épica de un lanzamiento de candidatura. Desde los discursos de los oradores, Aníbal Fernández, Agustín Rossi y Santiago Cafiero, funcionarios cercanos al jefe de Estado, hasta las palabras de la protagonista de la jornada y el clima que se generó. “Se le pone fin a una etapa y se abre otra”, señaló.