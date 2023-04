Aníbal Fernández: "Alberto está satisfecho con su decisión"

“No hay más lugar para que haya un caudillo que diga que el candidato va a ser fulano”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

La información que tenemos es que Alberto tomó la decisión de bajar su candidatura ayer por la noche, usted no sabía nada de esto…

No. El Presidente me llamó y me citó a las 8 de la mañana en Olivos, lo charlamos en ese momento.

Comprendo, participo y me satisface la visión del Presidente. El Presidente fue elegido para trabajar a tiempo completo tratando de resolver los problemas de los argentinos, y los tiempos no dan para poder hacer eso y encima quedar bien, como para poder tener una encuesta general en las PASO.

Los trabajos se tienen que hacer sin miramientos. Hay que tener en cuenta lo que significa desmontar cuatro años de una catástrofe económica, endeudamiento, vencimientos imposibles de pagar, la pandemia, la guerra, la sequía que impacta sobre los precios y reservas.

Todo eso está resumido en el video del Presidente, y dice “no me quejo de nada”, es el tiempo que le tocó vivir. Le tocó vivir ese tiempo y la toca terminar la gestión el diez de diciembre con la mayor cantidad de problemas resueltos, y democratizando el peronismo.

Garantizar que no haya ventajeros que le saquen ventaja a otros, que haya una competencia lo más sana posible.

¿Cómo se imagina esa competencia? ¿Se imagina candidatos representando a los tres fundadores de la coalición? ¿Se imagina a un ministro de Economía como Massa renunciando para ser candidato?

Hablar de candidatos ahora es temerario, todavía habría que esperar un poquito, porque faltan sesenta días para presentar las listas.

Forzosamente, tienen que alinearse los que están dispuestos a presentarse a competir, y saber que tienen garantizada las posibilidades por igual todos los contendientes.

La solución va a ser salir de una elección ajustada, peleada. Al que le toque representar los intereses del segmento que representamos nosotros, que representa los derechos de los trabajadores, de los viejos, de las mujeres embarazadas, de los vulnerables, esté garantizado por un hombre o una mujer con las características indispensables para poder hacerlo.

¿Cómo lo vio al presidente esta mañana?

Bien. Lo ví muy bien, satisfecho con lo que estaba haciendo.

En esto no hay lugar para dramas, melodramas, o gestos de esas características. El que tiene la satisfacción de que hizo todo lo que se podía hacer, y no lo hizo porque lo empujaba la adversidad sino porque estaba convencido de que las cosas suceden por que suceden y hay que ocuparse de ellas, se siente con un deber cumplido, que estará expresado el diez de diciembre con la mayor cantidad de cosas resueltas dentro del marco de sus posibilidades.

¿Lo ve a Scioli compitiendo con Sergio Massa?

Veo que todos los compañeros que deseen competir tienen que competir, todos. Cada uno sabrá cómo le da su encuesta y la capacidad que tiene para competir.

No es menor lo que está haciendo Sergio. Es un trabajo ciclópeo para poder cumplir para solucionar los problemas internacionales que tenemos. Para intentar salir de ese atolladero de la inflación.

No nos olvidemos que arrancamos del 54%. Tenemos que encontrar una salida, porque todo eso impacta en el bolsillo de los trabajadores.

Hay muchas cosas por hacer. Ya sabremos quienes son, a cortísimo plazo, los que pretenden competir para ser valorados por el trabajo que tienen. Veremos como sale una discusión de esas características, sabiendo que es el presidente quien está al frente del partido para garantizar la democratización, impidiendo que caudillos y ventajeros se saquen ventaja.

Nuria Am: Usted dice que compitan todos los que tengan ganas de competir. En ese caso: ¿El candidato representaría la unidad del espacio o podría haber un candidato representando el sector de Cristina y otro el sector de Alberto?

Mis anhelos son que haya una competencia y que después todos podamos encolumnarnos detrás del que triunfó, no lo puedo ver de otra manera.

Nuria Am: ¿Se imagina logrando un candidato de la unidad?

Esa no es la vocación del Presidente. El Presidente lo dice con todas las letras: “La democratización del peronismo es lo que va a garantizar unas PASO para que todos los que se presenten tengan igualdad de oportunidades”.

El que gana gana, yo estoy convencido de que esa es la forma. No hay más lugar para que haya un caudillo que diga que el candidato va a ser fulano, o que haya ventajeros que se apropien de una lapicera imaginaria y decidan poner en las listas a sus amigos. Esas cosas ya no pueden suceder más.

Alejandro Gomel: Usted habla de “ventajeros”, ¿Hubo zancadillas hacia el Presidente en este tiempo?

Claro que sí, y ustedes lo saben.

Lo ratificó, pero ustedes saben que hay un montón de compañeros que no han parado de tirar piedras. A lo mejor pensaron que eso iba a desgastar al Presidente, para que baje los brazos y se corriera, y entonces los caudillos y ventajeros salieran otra vez ganando, pero no sucedió eso.

El presidente sabe a qué vino y de qué se está ocupando en este momento. Ha tomado, justamente, la decisión de no competir para terminar su gestión de la mejor manera posible. No va a permitir que los que quieran competir sean “bochados” ni que va a aparecer un señor que venga a decir que en su distrito no se puede presentar otra lista porque hubo un “error de tipeo en la planilla”. Eso no va a suceder.

Va a haber la garantía de que puedan competir todos.

Alejandro Gomel: ¿No es un “bajar los brazos”? ¿Un “llego hasta acá”, después de que lo hayan cascoteado tanto? Se hablaba del “pato rengo”, de qué va a pasar de aquí hasta diciembre.

De acá a diciembre va a gobernar. No se está bajando de ningún lado, porque nunca se subió.

El Presidente está todos los días administrando y cuidando lo que corresponde, porque esta es una gestión honesta y hay un presidente honesto. El Presidente es un hombre honesto, y hay que terminar de ver cómo se ordena y se acumula de la mejor manera en términos políticos.

Hasta aquí, estábamos en desventaja, porque los otros partidos estaban trabajando exhibiendo sus candidatos ante el electorado. Nosotros no podíamos hacer eso porque estábamos esperando la posición, que ya está muy clara.

