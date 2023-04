Carlos Fara: "La decisión de Alberto Fernández va a traer calma"

Carlos Fara, analista político, aseveró que "Alberto Fernández no era competitivo y el oficialismo no tiene prácticamente ningún candidato que pueda competir". Todo el trasfondo y la incertidumbre que deja en el Frente de Todos la baja por la reelección del Presidente del Partido Justicialista, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Contanos tu análisis del discurso de Alberto Fernández y su "no" a ir por la reelección.

Fueron siete minutos de un video para no decir nada explícitamente, pero la lectura política es que se corre de la discusión presidencial, algo con lo que lo venía presionando el kirchnerismo y Sergio Massa, a partir de lo que sucedió esta semana.

Podemos decir que estaba jugado y sin fichas, a pesar de su rol como Presidente del Partido Justicialista, con una ausencia de fichas en la mano respecto de la aventura presidencial que lo iban a hacer totalmente responsable a él de cualquier situación.

Y desde ese punto de vista, diría que tenemos un escenario más despejado teniendo en cuenta lo que estamos viviendo desde lo económico y no cambia, para mi gusto, la situación electoral del Frente de Todos.

Alberto no era competitivo y el oficialismo no tiene prácticamente ningún candidato que pueda competir. Desde ese lado, ahora se ve que se le van terminando las excusas al propio Gobierno para ordenar la situación.

Cuando él dice "voy a dedicar todo el tiempo que me queda a la cuestión económica, la difícil situación económica que enfrenta Argentina, porque se agrega el tema de la sequía", y luego menciona sobre nuevos protagonistas y democratizar la vida de la coalición gobernante, a través de la competencia en las PASO, ¿no está diciendo "Massa no", "Scioli no", "Rossi no", porque habla de nuestros protagonistas? Al mismo tiempo dice que tiene que dedicarse a la economía, mientras que si él lo hace también el ministro de Economía, ¿cómo interpretás eso?

El más nuevo podría ser Wado de Pedro, que no es de su simpatía, y todos los demás son personajes que están sobre la mesa. Él, sabemos que, desde 2021, vino planteando el hecho de que efectivamente hubiese una primaria para resolver las candidaturas

Creo que Alberto, desde ese punto de vista, lo que sí está trayendo es el mensaje de "me corro, doy el gesto pero eso tiene que ser para algo mejor, no porque me corra simplemente", algo en lo que tiene un poco de razón, más allá de sus errores políticos, por el hecho de que cualquier situación de imposición desde el kirchnerismo, en un complejo político bastante variopinto o un predominio de Cristina, tampoco lo llevan al Frente de Todos a ninguna parte.

De manera que me parece que él se está tratando de armar un discurso y, sinceramente, no creo que tenga fichas reales como para sostener esas afirmaciones.

¿Es plausible que Massa pueda seguir siendo uno de los candidatos?

Sí, Massa sabemos que, con esta situación económica compleja, tampoco es competitivo. Me parece que en todo caso sería por una decisión política y no por decisión de rentabilidad electoral.

¿A quién te imaginás entonces?

Tampoco da para inventar nombres, salvo que de la noche a la mañana decidan alumbrar alguna figura que tampoco surja sobre la mesa. Y después tenés que tener algún consenso dentro del frente, algo que será muy difícil. La otra cuestión es que tampoco tenés ningún gobernador de lo que está dentro del FdT como para que efectivamente se proponga y sea alguna novedad de renovación.

No creo que nadie en estas condiciones acepte, salvo que tenga muy claro cómo cobra políticamente esto y me parece que en ese punto, quizá, el que más claro lo tiene es el propio Massa que siempre mira con bastante antelación su propio futuro.

Existe una posibilidad de que finalmente se termine desarrollando alguna suerte de primaria, en la cual los jugadores no serían muy nuevos. Pero por lo menos sería nueva la manera de resolución de esa situación. Hoy por hoy, no veo mucho más que eso como esquema político posible.

Alejandro Gomel (AG): ¿Sorprendió el momento elegido teniendo en cuenta que es abril y horas ante del Consejo del PJ? ¿Tiene una lectura esto?

Fue una semana muy complicada, donde le empezaban a quedar cada vez menos fichas en la mano, sumado clara presión del cristinismo para que baje la candidatura, la amenaza de Axel Kicillof que promete desdoblarse si él no se bajaba de la candidatura y, en el medio, una negociación sottovoce con el Fondo Monetario para ver si le prestan a Argentina un tramo más de un puente para ver cómo se llega a agosto.

Porque claramente con la perspectiva de esta semana era muy difícil imaginar que la situación no terminase de reventar antes. Por lo que esa sumatoria de cuestiones hizo que sorprenda el momento, pero de todas maneras se fueron acumulando una cantidad de tensiones que ya eran imposibles de justificar.

Nuria Am (NA): Si no había una comunicación de este tipo, probablemente podría seguir ocurriendo lo mismo y a pocas horas de la reunión del PJ. Ahora habiéndose comunicado esto, pero frente a un panorama incierto, ¿cómo te imaginás que esto traerá calma o la incertidumbre jugará en contra?

La decisión de Alberto Fernández va a traer calma, porque despeja un elemento de la ecuación y de la mano de él corriéndose el resto de los actores también baja la tensión política interna. Seguramente más de uno dirá que fue una decisión madura, elogiable, etc. Es para hoy y hambre para mañana.

Si se calma hoy, de todas maneras el lunes amanecemos y los problemas siguen. La verdad es que la situación política no ayudaba, pero también es cierto que si se estuviese un poco mejor políticamente hablando tampoco ayuda a resolver la cuestión de fondo.

La situación de la Vicepresidenta en este contexto

NA: ¿Y qué pasa con Cristina Kirchner?

Hay dos temas con Cristina. El primero es la ausencia línea que siente, independientemente de lo que diga o haga públicamente. Está claro que la propia tropa siente orfandad y que no sabe muy bien para dónde tiene que ir, a quién apoyar y el tiempo va pasando. Es un primer problema como una cierta carencia de conducción, quizá, como nunca.

El segundo punto, que también lo refleja la propia tropa cuando testea en la base social, es que tienen menos votantes de base de expectativa sobre Cristina en general. Y, por otro lado, el tema de que todo el mundo empieza a preguntar sobre cómo ven a Milei.

Entonces, me parece que es un barco que tiene varios agujeros que se fueron agrandando y que la Vicepresidenta desde lo político en los últimos tiempos no está haciendo nada para que el barco le entre menos agua.

¿Implicará esto que Axel Kicillof candidato a presidente y no a gobernador?

Es una posibilidad. Tengo la sensación de que Cristina y los cercanos a ella dan por perdida la elección, por lo que correr a Kicillof a la elección presidencial es un poco como vestir un Santo para desvestir otro. Porque el gobernador es una figura bastante competitiva en Buenos Aires, es decir, no te asegura el triunfo pero es una opción bastante competitiva.

Cualquier otra figura que pienses tenés que empezar a contar de vuelta los voto y, en ese sentido, empiezan a correr más lejos. Si hay algo más probable, es Kicillof eventualmente reteniendo Buenos Aires, no lo garantiza, pero seguro Kicillof no gana la presidencial y no por él, sino por el contexto y empieza generar un signo de interrogación adicional por la Provincia.

Sacrificarse para liderar en un futuro

Recuerdo que Alfonsín decía que había derrotas que tenían grandeza que muchos triunfos carecían. ¿Puede ser que el candidato que pierda las elecciones haciendo un buen papel, llegando al balotaje, al mismo tiempo te asegure luego ser el conductor de la oposición y que ese sea el verdadero premio? Que si queda Massa o Scioli alejado al kirchnerismo como candidato, de alguna manera pierde la posibilidad el kirchnerismo de conducir el peronismo posterior y otros dicen que el que pierde queda defenestrado para siempre. ¿Cuál es tu propia opinión?

Depende de cada candidato. Si vos candidato porque tenés atributos de liderazgo como tiene Massa, es distinto a una situación como la de Scioli, que nunca fue líder, sino que buen candidato surfeando en la realidad. Eso no cabe para cualquiera, alguien como Massa podría pensar en su futuro haciendo una elección digna y quedándose con el control de muchos resortes, pero nadie se imagina que si Scioli perdiese la elección mañana, aún no haciendo u mal resultado, pudiese ser una alternativa de conducción de este de FdT para el futuro.

Si fuera Kicillof, sí.

Él llegó ahí no siendo líder. Todo lo que ocupó lo hizo por decisión de Cristina. No lo veo como alguien que sepa al día siguiente sentarse con los distintos actores del frente.

¿La pregunta para Cristina es quién queda al frente de FdT aún perdiendo el 10 de diciembre?

Sí, está claro. Cristina aspiraría a seguir siendo la jefa de la oposición, no creo que tenga ninguna intención de ser ella la candidata. Uno porque sabe que pierde, segundo porque ella perdería los fueros y el otro punto es que, si por alguna casualidad llegase a ganar, no creo que tenga ganas de verse con el lío de administrar Argentina a partir del mes de diciembre.

Que va a seguir siendo, durante un tiempo hasta que aparezca un liderazgo alternativa que de vuelta la situación del FdT, la accionista mayoritaria.

