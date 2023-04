Juan Courel, analista político, sostuvo que la decisión del Presidente generó alivio, pero era algo que debía hacerse hace tiempo para poner orden en el partido. Además, agregó que la pelota está en la cancha de Cristina Kirchner y será ella quien decida, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué impresión te generó el discurso de resignación Alberto Fernández?

Cierto alivio, porque era algo que recomendamos hacer hace tiempo, por una cuestión de ordenamiento interno indispensable que requiere el Frente de Todos, el peronismo, el partido oficialista y que la figura del Presidente no lograba satisfacer, en gran parte, por cuestiones gestión y por una cuestión de perspectiva de hacia dónde debe ir el Frente de Todos en los próximos años.

También porque eso dificulta, en gran medida, la legitimación de las políticas públicas, el funcionamiento normal del Estado y la gobernabilidad. Había muchos problemas que por la crisis interna y la incapacidad de resolución que tenía el partido de Gobierno generaba una repercusión en la gestión pública.

Desde ese lado, creo que era necesario y que fue tarde. Si él lo hubiera hecho un año atrás o cuando empezó el debate hubiera tenido más margen. Sé que uno de los motivos para no bajar la candidatura era la teoría del "pato rengo", es decir, creía que bajándose de la carrera podrían llegar a dejar de obedecerle sus funcionarios y su equipo político.

La realidad es que Alberto Fernández no logró mantener una conducción firme y entró en un aislamiento político muy grave, y tal vez con esto se pueda descomprimir la traba que había para resolver la cuestión interna y que avance para algún lado.

Cuando él habla de nuevos protagonistas, no sabemos si esto deja afuera a Rossi y Scioli. Y cuando habla de democratizar el espacio a través de la competencia, si lo que está planteando es la no existencia de un candidato de síntesis, sino de competencias en las PASO y dedicar todo su tiempo a la economía por la gravedad de la situación económica, y si esto vale también para Sergio Massa..

La situación económica complica las perspectivas. Tal vez se generaron demasiadas cuando asumió el actual ministro respecto al ordenamiento que iba a tener la inflación, y al no satisfacerse esas expectativas, la política cruje. Esto plantea un nuevo escenario.

No creo que el mensaje haya estado apuntado a quienes pueden o no ser candidatos, pero sí tratar de posicionarse a sí mismo como el garante de unas primarias en el peronismo que no hay desde hace mucho tiempo. No sé si se va a bajar, quizá efectivamente se producen y sería saludable que se produjeran, pero da la sensación de que eso no se va a bajar, y va a seguir insistiendo. Con qué candidatos no sabemos, porque hay dos, Agustín Rossi y Daniel Scioli.

A mí me da la sensación de que Scioli tiene algunos diferenciales más claros para hablarle al peronismo que tal vez no comulgue tanto con la Vicepresidenta. Tiene una identidad propia que lo diferencia más y eso le puede dar más chances en una competencia interna que un candidato como Rossi, que siempre le hablo al kirchnerismo más convencido.

Ahí no se entiende muy bien cómo competir contra un candidato apoyado por la vicepresidencia si él representa tanto el pensamiento de la vicepresidenta, seria como medio extraña su estrategia de posicionamiento.

¿Daniel Scioli sería más candidato de síntesis o competiría con otro? ¿Una persona como el ministro de Economía estaría dispuesto a ir a una PASO y competir hasta con Scioli?

No sé qué querría hacer el ministro de Economía. Yo pienso que esto deja la pelota en la cancha de Cristina, el peronismo desde hace mucho intenta rumiar cierta aspiración de autonomizarse de ella, pero llegamos a esta situación, del cierre de lista, con toda la expectativa puesta en que será ella. Entonces, es más si ella quiere un candidato de síntesis o no, más que como uno quiera proponerse a sí mismo.

¿Cristina está buscando un candidato que englobe a las distintas expresiones y a la diversidad del peronismo o ella misma o alguien que la represente de una manera más genuina? No lo sabemos, una pista es que viene hablando de fragmentación, y eso tal vez da una idea de que en su cabeza no está el ir a proyectos demasiado amplios.

Uno no ve que en la sociedad haya margen para propuestas que sean capaces de aglutinar un 40% del electorado, y si lo ve de esa manera habría que ver cuál es la estrategia que piensan. Si es mejor que el peronismo esté atomizado y que en vez de sintetizar sume dispersamente o, por el contrario, que intente volver a establecer un polo que traccione y que fomente la polarización.

Conociendo a Scioli, ¿creés que la foto con Mayra Mendoza y La Cámpora tienen un significado importante?

Lo tiene y es una forma de construcción política de Scioli, él siempre busca la síntesis y ponerse por encima de las diferencias internas, así que sin lugar a dudas no es una foto fortuita. Ahora, quien tiene que leer que eso es lo que se necesita el peronismo es Cristina.

