Mayra Mendoza habló de las acusaciones en su contra por un supuesto desvío de $535 millones

Luego de que la justicia decidiera ampliar la acusación en su contra por un supuesto desvío de fondos millonarios desde el municipio de Quilmes a diferentes cooperativas, la intendenta Mayra Mendoza habló de la denuncia y sostuvo que son "todas mentiras".

El fiscal Ramiro González decidió ampliar la acusación contra la mandataria bonaerense luego de haberla acusado, en los primeros días de mayo, de tener relación con un desvío de 535 millones de pesos a cooperativas que estaban vinculadas con funcionarios locales. Una de las hipótesis habla de que el dinero terminó en una cuenta off shore en Miami, Estados Unidos.

La acusación del fiscal es por los delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos.

"Me acusan de desvío de fondos de cooperativas a Miami y que se les da el subsidio a cooperativas que no trabajan. Todas mentiras. Otra vez se trata de una noticia, un título que lo plantean como verdad, pero que no es así. Lo único cierto es que sí hay cooperativas en Quilmes trabajando. Con todas estas denuncias sobre hechos falsos me vi en la obligación de ver cómo explicaba a los vecinos que esto que plantean de manera tan fuerte y como una certeza, no era cierto. Por eso decidí autodenunciarme", comenzó explicando Mendoza en diálogo con Página 12.

La intendenta reconoció la relación con las cooperativas pero expresó que todo estaba dentro del marco legal. "Pusimos a disposición de la Justicia todos los expedientes y la información que necesiten y se ratifique que se trata de más mentiras. Hablan de un monto de 535 millones de pesos, dato real que toman del Boletín Oficial del municipio, pero se trata de convenios anuales con las cooperativas, es decir que esa cifra está anualizada", detalló.

Con "indignación y bronca" por lo que considera una campaña malintencionada en su contra, la militante de La Cámpora contó que las cooperativas realizan trabajos de mantenimiento general en espacios públicos. "Pero este esquema de trabajo de mantenimiento es así desde el 2009, pasó por las gestiones anteriores a la mía, incluyendo el macrismo", dijo en referencia a su sucesor, Martiniano Molina.

"Obviamente soy consciente que soy un objetivo del poder real, del poder mediático en principio y del económico, porque ambos forman parte de lo mismo. Me atacan por lo que represento: una intendenta de La Cámpora, mujer y medianamente joven", agregó.

Mayra Mendoza habló de la interna en el Frente de Todos

La incomunicación entre la cúpula del Frente de Todos que conforman Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo un problema sin resolución en la coalición oficialista y la intendenta de Quilmes analizó sus causas.

"Creo que como militantes políticos queremos seguir construyendo un espacio común, y está claro que esto no se construye en un día sino que es un trabajo diario. Sobre todo cuando sos gobierno en los tiempos que nos tocaron, después del macrismo y tras una pandemia. Por eso, destaco lo que dijo Cristina en Chaco hace unas semanas, donde planteó que lo que estaba pasando no era una pelea sino un debate", refirió.

Al igual que otros funcionarios y dirigentes peronistas, Mendoza pidió un ámbito "puertas adentro" para discutir las diferencias. "Es importante seguir con ese debate en ámbitos institucionales. La institucionalización del FdT en la provincia de Buenos Aires me parece un paso inteligente, donde estamos avanzando con la participación de todos los sectores", sostuvo.

Agregó, además, que pensar la complejidad del dispositivo panperonista en la interna "es minimizar todo" y agregó: "Esos objetivos que Cristina había planteado a fines de 2020 que era alinear salarios, jubilaciones, tarifas y precios de los alimentos, y hoy no podemos negar que gran parte de la población no llega a fin de mes o le cuesta y que no puede acceder a los alimentos como tendríamos que poder garantizar en esta Argentina. También tenemos que reconocer que existen asalariados por debajo de la línea de pobreza".

