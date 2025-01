Importadores ideológicos

Si es por no usar categorías importadas de imperios lejanos, la izquierda y derecha acuñadas en la Revolución francesa deberían ser las primeras en volar. Sin embargo, sus distintas reconversiones dan la sensación de mantenerlas vivas. Se ve que su influencia centenaria las hace difícil de olvidar, aunque ya no se articulen como antes. Pero el tráfico unilateral de nociones destinadas a reorganizar el pensamiento político crece, juntando acólitos locales que recuerdan a Mujica Lainez cuando decía, lamentándose, de Argentina: “Estamos tan lejos de todo…”.

De un lado, el progresismo insistiendo con la agenda de minorías pese al desinterés de las mayorías, prefiriendo el greenwashing ambientalista del empresariado global a la verdadera ecología, referenciándose en el alicaído aparato comunicacional demócrata. Del otro, el libertarianismo elogiando a Elon Musk, hablando de “capital humano” como Adam Smith, e importando el terror a los inmigrantes –compartido con trumpistas o adoradores de Nentayahu y condensado en la vieja idea de levantar muros– como si nuestros problemas fronterizos fuesen equivalentes a los de Europa. Que estas narrativas al servicio de la corporación política se perciban como emancipadoras, mientras el poder financiero, las multinacionales, la pobreza, la indigencia, la ignorancia, los impuestos, el extractivismo, el control social y otros males que llevaría veinte carillas enumerar, avanzan desde hace tiempo, indica que tal vez giren en falso.

Pero hay importaciones más raras, como la temida palabra “Yihad”, asomando en una campaña de carteles callejeros. “Yihad contra los distribuidores de la distracción” es su lema, y sus consignas son tipo “¡Cuántos TikToks vas a ver hoy? La concha de tu madre”. Yihad, en árabe, significa Guerra Santa y Yihad Al-Akbar se le dice a una guerra que no es contra otro, sino con uno mismo. No sé si decirle guerra, pero no estaría mal combatir el propio apego a la copia y establecer categorías acordes a nuestra situación concreta, que no es europea, ni africana, ni yanki, sino argentina. El exceso de importaciones, se sabe, rinde más para el que exporta. Otra opción es dejar de hablar de política por lo menos dos años, y dedicarse a la literatura, donde Manucho espera, también mirando al Norte.