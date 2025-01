En enero de 2015, Alberto Nisman presentó una acusación de alto perfil (en la que, según él, se "jugaba todo") contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman, entre otros, por presuntamente encubrir a los iraníes que estuvieron detrás del atentado a la AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos, a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Por ese motivo, el fiscal federal, que fue encontrado muerto días después de formular la denuncia, acusó a la mandataria de establecer una "alianza con los terroristas".

Los últimos días con vida del fiscal fueron frenéticos a raíz del texto que presentó el miércoles 14 de enero de 2015, donde acusaba a Cristina Kirchner y a Timerman de encubrir a los iraníes prófugos del ataque terrorista. También señalaba al piquetero Luis D’Elía, al lobbista iraní Jorge “Yussuf” Khalil, al exlíder de Quebracho Fernando Esteche, al diputado Andrés “Cuervo” Larroque y al exfiscal Héctor Luis Yrimia. Además, incluía a Ramón Allan Bogado, identificado como un supuesto agente de inteligencia conocido como "Allan".

¿Qué decía la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Memorándum con Irán, firmado en 2013 durante el segundo mandato de Cristina , fue presentado como un intento de avanzar en la investigación del atentado a la AMIA ocurrido en 1994. Sin embargo, el acuerdo, revelado por el periodista Pepe Eliaschev, incluyó medidas polémicas como la creación de una "Comisión de la Verdad" y la posibilidad de interrogar a los ciudadanos iraníes imputados en la causa, quienes estaban sujetos a alertas rojas de Interpol.

En tanto, Nisman denunció que este pacto encubría un propósito diferente: facilitar la caída de los pedidos de captura internacional y proteger a los sospechosos iraníes del atentado. Basándose en escuchas telefónicas, el fiscal argumentó que el memorándum constituía una maniobra para garantizar impunidad a los responsables. Según la investigación, detrás de este pacto subyacía un objetivo geopolítico y económico: reactivar relaciones comerciales entre ambos países bajo un esquema de “petróleo por granos” que aliviaría la crisis energética en Argentina.

Alberto Nisman, en su última entrevista televisiva.

El calibre de las acusaciones lo puso en el ojo público y sus acusaciones no pasaron desapercibidas para los medios de comunicación. En esa línea, la misma noche que presentó la denuncia, participó de una entrevista con Edgardo Alfano para el programa A dos voces, transmitido por TN, donde profundizó sobre detalles de la investigación. Se trataría de la última aparición televisiva de Nisman, ya que cuatro días después sería hallado sin vida en su departamento, en lo que la Justicia determinó, después de idas y vueltas, que se trató de un asesinato, pero cuyo autor o autores se desconocen.

Durante el diálogo con el periodista, Nisman acusó a Cristina, pero aclaró que su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner, fue "quien más ha hecho, desde el punto de vista político, en apoyo a la Unidad Fiscal-AMIA para el tema del esclarecimiento de este atentado". "Durante su gobierno, y prácticamente diría mientras vivió Néstor Kirchner, se rechazaron todos los reclamos de Irán", precisó, a la par que indicó que el tema de su denuncia "empieza a los dos meses de su muerte, y no es causal".

"Fue un fuerte respaldo político. De eso dan cuenta el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, [el exvicecanciller, Roberto] García Moritán y, fundamentalmente, [el excanciller] Rafael Bielsa, que fue un ejemplo clarísimo. Dice: 'Recibimos varios pedidos, entre ellos un ofrecimiento de Irán, durante el gobierno de Néstor, de comprar trigo por 4.000 millones de dólares. A cambio, querían que los desvinculáramos de la causa AMIA'", continuó el fiscal.

Cúneo Libarona y su teoría de la muerte de Alberto Nisman: "No aguantó lo que estaba viviendo"

De esa manera, trazó un paralelismo con la gestión de Cristina, asegurando que es "totalmente opuesto" a lo que se vivió durante el mandato de su fallecido esposo. "Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado, con el Estado que ampara a los terroristas", sentenció Nisman.

Al respecto, argumentó que al memorándum "se lo plantea como el inicio de un proceso de negociación para destrabar la causa", pero que "eso es una gran mentira". "La firma del memorándum es la finalización de un proceso de impunidad que empieza dos años antes. En enero de 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desvincular a Irán de la causa AMIA y lo envía a mantener una negociación, primero con el canciller sirio, en Damasco, Al-Mualem, y luego con el canciller [iraní] Ali Akbar Salehi", explicó.

La motivación del presunto pacto con Irán y el papel de la SIDE: "Actúan prácticamente como un agente iraní"

Para el fiscal, el motivo detrás de la medida era, por un lado, "acercarse geopolíticamente a Irán", lo cual surgió "en las evidencias de la causa"; y, por el otro, "restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán". "También buscaban que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabbani [exagregado cultural de la embajada de Irán y cerebro detrás del atentado de la AMIA, según la Justicia] ahí queriendo ofrecer armas", detalló.

Al respecto, Nisman aseguró que, desde noviembre de 2012, tuvo acceso a escuchas donde se hablaba de "un pacto de inmunidad": "Hay que desinvolucrar a determinada gente [los iraníes], pero no alcanzaba con eso, había que crear una pista falsa". En esa línea, acusa a Timerman de ser "un ejecutor de las órdenes de Cristina" para presuntamente encubrir a los iraníes.

Para Nisman, el canciller Héctor Timerman era el "ejecutor de las órdenes de Cristina" para presuntamente encubrir a los iraníes.

Sumado a esto, sostuvo que personal de la SIDE "que responde a la presidenta" estuvo involucrado. "Y eso está probado, o sea, no es un empleado infiel que está pasando información. Directamente, esta persona negocia con los iraníes y les pasa todo tipo de información vinculada con la causa", afirmó. De esa manera, continuó, "se arma una hipótesis falsa que consiste en involucrar a una conexión de 'fachos' locales".

Consultado sobre quiénes serían los supuestos chivos expiatorios, respondió que se trataba de "un grupo de 'fachos' locales que ellos ya tienen armado, pero que no surge de las escuchas". "Yo tengo una impresión mía, pero como la tengo simplemente no fundada en pruebas, no lo voy a decir. Pero, cualquiera fuere, no serían los responsables, por más que esas personas puedan tener antecedentes o no delictivos", aclaró.

Memorándum con Irán: la Corte Suprema ordenó queCristina Kirchner vaya a juicio oral

Continuando con las acusaciones hacia los servicios de inteligencia, indicó que la Comisión de la Verdad estaba "absolutamente arreglada" y que "el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa prácticamente como un agente iraní". "Les informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, saben del expediente más que yo, les informan lo que yo estoy por hacer, les proporciona datos personales míos, datos de mi exesposa, que es juez federal [Sandra Arroyo Salgado], e incluso datos de menores", acusó Nisman.

Y agregó: "Estamos hablando de gente que responde directamente a la presidenta, lo cual está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Esto no es una suposición basada en la idea de que la presidenta maneja en general el gobierno del país; está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta".

Nisman iba a presentar las escuchas telefónicas ante la Justicia el lunes 19 de enero de 2015, pero fue encontrado sin vida el día previo.

Debido al calibre de las evidencias, bromeó con que "la única forma" de hacer frente a las acusaciones era "entrar a la Fiscalía y robar la causa": "Está la prueba, está la contundencia, está la evidencia. Es clarísimo". Consultado sobre qué tipo de pruebas había, indicó que "hay una persona de Inteligencia que es el nexo, cuyo teléfono ya estaba intervenido de antes", siendo que "por ese teléfono hablaba Mohsen Rabbani ".

En ese sentido, detalló que "la Secretaría de Inteligencia mantenía permanentemente informado y negociaba con Rabbani". "O sea, acá hay una negociación del gobierno argentino, no solo con el Estado que protege a los terroristas, sino con los terroristas mismos, obviamente por interpósita persona. ¿Quién es esta persona? Yussuf Khalil. Él es la figura de mayor poder de Irán en Argentina", siguió.

Memorándum con Irán: el Senado recazaró debatiendo la suspensión de Oscar Parrilli

"Es una persona vinculada a una mezquita, proveniente de una familia muy poderosa. Khalil actúa en representación de Irán en Argentina; es los ojos y los oídos de Irán en el país y tiene incluso más poder que el encargado de negocios. De hecho, en este tema específico, discute con el encargado de negocios y dice: 'Este tema lo manejo yo'", añadió.

"Funcionarios argentinos brindan información secreta de Estado a una potencia extranjera en general y del tema AMIA en particular, y todo vinculado con Rabbani. Acá hay pactos secretos. Yo no puedo determinar todavía si firmados o no, pero acá hay acuerdos secretos entre ambos Estados y uno de ellos es que se bajaban las circulares rojas [de Interpol]", subrayó.

Las acusaciones contra Andrés "Cuervo" Larroque, Luis D'Elía y Fernando Esteche

En otro tramo de la entrevista, Nisman habló de la presunta actuación del exdiputado nacional Andrés "Cuervo" Larroque y del dirigente social Luis D'Elía: "Larroque es la voz de Cristina Kirchner en todo este esquema, según surge de las evidencias de la causa. Cristina Kirchner no hablaba directamente con D'Elía; Larroque actuaba como intermediario. Larroque recibía la información de Cristina Kirchner, se la pasaba a D'Elía, quien a su vez se reunía con Khalil, transmitía instrucciones y organizaba encuentros en la casa de D'Elía".

Asimismo, explicó que el intercambio también funcionaba en sentido inverso: "Cuando Khalil necesitaba que alguna información llegara al Gobierno argentino, esta se canalizaba a través de Larroque. Larroque era quien llevaba y traía mensajes. Además, estaba plenamente al tanto del plan de impunidad y daba instrucciones específicas sobre cómo proceder en temas muy puntuales vinculados al caso AMIA. Las escuchas que prueban este conocimiento son inmensas en cantidad y contenido".

Según Nisman, Andrés "Cuervo" Larroque era "la voz de Cristina Kirchner en todo este esquema", mientras que Luis D'Elía se reunía con el lobbista iraní Jorge “Yussuf” Khalil.

Sobre el dirigente piquetero, indicó que "interviene en prácticamente todos los aspectos, comenzando con el plan de impunidad y continuando con las negociaciones para llegar al acuerdo relacionado con el comercio". "Es él quien mantiene comunicación constante con Khalil, quien se reúne con él, y juntos fijan la estrategia. Deciden cómo actuar y qué medidas tomar para desinvolucrar a los iraníes", precisó.

Y agregó: "D'Elía está mencionado, habla y actúa en todo esto. La prueba en relación con D'Elía es absolutamente contundente, tanto por su pensamiento como por lo que expresa públicamente. Todo lo que aquí se ha presentado está materializado en hechos directivos, respaldados por evidencia".

Otro de los actores que mencionó fue a Fernando Esteche, exlíder de la desaparecida organización política Quebracho, a quien acusó de ser uno de los que diagramó "bastante acertadamente, la hipótesis falsa, es decir, cómo imputar falsamente": "Presenta a Yrimia ante la Secretaría de Inteligencia, con el propósito de que esta gente arme la hipótesis falsa, para que se lleve a cabo el engaño". "Esteche actúa en todo este tipo de cuestiones. Es más, si se siguen las escuchas, Irán admite e incluso se jacta de haber cometido el atentado en una oportunidad", subrayó.

"Las mentiras del canciller y de la señora presidenta"

Siguiendo con las acusaciones hacia Cristina Kirchner y Timerman, el fiscal dio un ejemplo donde, a su criterio, "se demuestran claramente las mentiras" de los funcionarios. "Acá hubo varios acuerdos secretos, entre ellos la suspensión de las circulares rojas. A tal punto llega el enojo de los iraníes que le mandan mensajes cifrados a Timerman. Por ejemplo, en marzo del 2013, cuando Interpol dice: 'No se baja' en orden de capturas, Salehi dice: 'El real contenido del acuerdo entre Irán y Argentina va a ser dado a conocer en su momento y abarca a los imputados'".

Sumado a esto, mencionó que, "otro mensaje que demuestra que hubo pactos también de los iraníes", se dio cuando la entonces presidenta manifestó en su discurso ante Naciones Unidas en septiembre de 2012 que recibieron "una invitación de diálogo bilateral con Irán". "Se hacen dos reuniones y se llega a un acuerdo. Después se comprobó, porque Salehi lo dijo primero y Timerman terminó reconociéndolo, que es como digo yo y como surge de las escuchas, que las negociaciones empezaron dos años antes y abarcaban directamente a la impunidad", contrapuso Nisman, ante lo que reprochó que "la diplomacia argentina ha engañado prácticamente al mundo".

Atentado a la AMIA: Irán amenaza a la Argentina con hacerla "arrepentir por su enemistad"

"Al día siguiente, llamativamente, Timerman dice: 'Recibimos una nota un jueves del canciller iraní para una reunión bilateral del sábado'. Esto es lo que surge en los papeles. Ahora, ¿qué me surge a mí de todas esas escuchas? Día viernes, día intermedio, conversación de D'Elía con Khalil en el teléfono de Khalil. Yussuf, palabra más, palabra menos, recibe un llamado urgente: 'Hace falta que salgan a decir de manera conjunta que el acuerdo ya se aprobó'. 'No, pero si eso no es cierto', le contestan. 'No importa', me dijo la presidenta, 'hay que aparentar eso para que Interpol baje la circular roja'", continuó el fiscal.

"El sábado se lleva a cabo esa reunión bilateral, no hay una declaración conjunta, pero Irán dice: 'Aprobamos el tratado por el Consejo Supremo'. Nunca más se habló del tema, nunca más se aprobó. Fuimos a Irna, a ver si efectivamente lo había aprobado. ¿Sabe lo que dice Irna, la agencia oficial iraní? El único datito, tres renglones: 'Según dijo la Agencia Argentina Télam, Irán aprobó el tratado'. Es ilógico", cuestionó Nisman.

La investigación y la ayuda que recibió de Jaime Stiuso: "Con cualquier juez, esto llega a buen puerto"

Al cierre de la entrevista, Nisman habló sobre el rol del exespía Jaime Stiuso en su investigación y lo definió como "la persona que más sabía de la causa AMIA". "Néstor Kirchner, cuando me pone a cargo de la unidad, me dice sobre Stiuso: 'La persona que más conoce sobre la causa AMIA, con la que usted va a trabajar, es esta. ¿Y qué trabajo hizo Stiuso? Absolutamente todo lo que yo le pedía, coincidíamos muchas cosas y teníamos muchísimas discrepancias", precisó.

Asimismo, explicó que no tenía ninguna motivación "personal" para realizar la denuncia, sino que lo hizo porque era su "obligación". "Yo no me fijo en partidismo, yo desearía no acusar, pero si tengo la prueba, mi obligación es presentarla a un juez, y es el juez el que va a decir si tengo o no razón", afirmó.

"Acá no hay ninguna interna, acá tengo una prueba que, si yo como fiscal no la presento, cometo delito. Se la presento a un juez y dejemos que sea el juez el que diga, y démosle tiempo, porque realmente yo vengo con esto hace dos años y le puedo asegurar que la documentación y la cantidad de escuchas es terriblemente voluminosa. Le toca al Doctor Lijo, pero con cualquier juez, sé que esto llega a buen puerto", continuó.

Nisman murió a raíz de un disparo en la sien ejecutado desde la pistola que le prestó Diego Lagomarsino.

Además, aseguró que "todas las preguntas que se hacía la gente normal que entendía del tema, todo está explicado en estas escuchas y en estas palabras que se obtuvieron". Sin embargo, manifestó que "hay cosas" que estaban en las escuchas y prefería no decir porque "son aún más graves".

"Para mí, ha sido un dolor terrible hacerlo, pero insisto, lo volveré a hacer y es una obligación moral. Creo que no me equivoqué, porque como dice el doctor Carlos Fayt, los hechos son sagrados y las pruebas están. Pero me gustaría equivocarme, justamente por la institucionalidad del país, porque esto lo hace muy mal al país. Creo que no es el caso y es una lástima, pero la prueba es muy contundente", concluyó Nisman. Cuatro días después, sería hallado sin vida en el piso de su baño.

MB/ ds