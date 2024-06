El juez federal Ariel Lijo declaró de acceso público el informe elaborado por la ex SIDE titulado “Temática: A.M.I.A. la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores”. El documento revela cómo Irán ordenó al Hezbollah del Líbano volar la sede de la AMIA en 1994.

Se trata de una investigación realizada por la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado, actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y que lleva el nombre de “informe Toma”, en alusión a Miguel Ángel Toma, el por entonces jefe de la SIDE, el cual fue hecho hace 21 años atrás.

La desclasificación fue de una especie de resumen de 200 páginas, con los puntos más destacados del informe, que tiene alrededor de 10 mil fojas. El juez Lijo optó por no dar a conocer públicamente los anexos, en los cuales figuran los nombres de diversos informantes cuyas identidades deben permanecer anónimas para que su vida y las de sus familias no corran riesgo.

En los documentos se brindan detalles del papel que desempeñó Moshen Rabbani, ex agregado cultural iraní en la Argentina y principal acusado por el fallecido fiscal Alberto Nisman en la causa por el atentado que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Allí se mencionan sus contactos en Paraguay, Chile y Brasil para preparar el ataque terrorista, y la llegada de Samuel El Reda, líder de Hezbollah, para llevarlo a cabo.

Las actuaciones son parte del caso iniciado por los familiares y querellantes de las víctimas del ataque, y fueron la base para que el fiscal Nisman fuera nombrado al frente de la UFI AMIA. También este informe fue el que utilizó la Cámara Federal de Casación Penal para determinar que los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel -ocurrido dos años antes- fueron organizados por Irán y ejecutados por Hezbollah.

El fallo de los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma en abril pasado determinó que se trató de un crimen de lesa humanidad y confirmó que existieron maniobras para impedir deliberadamente que se conozca la verdad y se haga justicia.

Documentos de acceso público

Ahora, el magistrado nominado por el presidente Javier Milei para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia ordenó “Declarar de acceso público el informe elaborado por la entonces Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación titulado 'Temática: A.M.I.A. la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores'”.

También ordenó que sea pública ​​“toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial”.

El juez federal Ariel Lijo.

La decisión de Lijo se conoció después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la Argentina por el caso contra la mutual judía. Según concluyó el organismo, el Estado nacional no adoptó medidas para prevenir el ataque, que no investigó a fondo el hecho y formó parte de un encubrimiento del crimen mediante sus funcionarios.

"Continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento. De esta forma, ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos a través de la investigación y el proceso penal", expresó el tribunal internacional en su sentencia.

Asimismo, el juez federal intimó a la Jefatura de Gabinete que cumpla el artículo 5 del Decreto n° 213/20, para darle acceso a los familiares de todo el material clasificado por los servicios de inteligencia y ordenó una inspección judicial en las instalaciones del edificio Barolo, para evaluar la conservación de la documentación. Para este tema, se convocó a personal del Archivo Nacional de la Memoria.

La responsabilidad de Irán y Hezbollah

En una de las secciones de los documentos desclasificados se menciona que existen pruebas sobre la "participación de la cúpula de Hezbollah e lrán en las fases críticas y finales" del atentado que ocurrió el 18 de julio de 1994. También dice que los miembros operativos salieron del país "entre días y horas antes de la explosión" y residen en Beirut, Líbano.

"No hubo argentinos involucrados en los preparativos del atentado o en el ataque. Todo aquél ciudadano argentino involucrado de manera involuntaria (vendiendo materiales, alquilando depósito o vendiendo la camioneta que sirvió de coche bomba), no conocieron el objetivo de su acción y no sabían a quien le vendían", aclara el informe, entre otros puntos.

Además, señala que el modus operandi que usó la organziación terrorista es similar a un ataque que se desbarató en 2016 en La Paz, capital de Bolivia, con características parecidas; "Es idéntico; fuerzas propias del corazón de Hezbollah, reclutados y entrenados en Líbano, sirven en el Líbano en los cuarteles y oficinas de Yihad Islámica, realizan los preparativos y cometen el atentado".

