Mientras aumenta la tensión en el cruce entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ex secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque manifestó que "no es bueno" que la exmandataria Cristina Kirchner se involucre en la interna peronista, particularmente en la fracción del espacio.

"Axel termina siendo un sobreviviente que se transforma en un emergente político porque a sus pergaminos, por llamarlo de alguna manera, le agrega que estamos por finalizar octubre y estamos dando la pelea", expresó Larroque en la noche del domingo 27 de octubre en diálogo con Iván Schargrodsky en On the record (Cenital+). El funcionario bonaerense calificó a la interna como "inaudita".

Luego del video contra Milei en Once, Cristina Kirchner se reunió con estudiantes de la UNA

El ministro de Desarrollo de la Comunidad reprochó que para el kirchnerismo duro sea un problema la figura del gobernador de PBA y agregó: "Tendríamos que estar contentos que con el gobernador de la provincia más poblada, en un contexto de asfixia, estemos en pie. Es para saludar y parece que es un problema".

El funcionario bonaerense, quien supo ser cercano a la expresidenta y al núcleo duro junto a Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro, no buscó meterse de lleno en la confrontación, aunque sí manifestó el malestar que existe del otro lado del peronismo.

"Si hacés un acto donde vas a cantar contra el gobernador a cuatro cuadras de la gobernación y sos funcionario, es medio raro", lanzó luego Larroque en una crítica a la agrupación conducida por el hijo de la expresidenta por el acto que se realizó en Atenas de La Plata, donde La Cámpora estrenó una canción contra Kicillof.

En referencia al comentario realizado por el gobernador bonaerense sobre buscar "nuevas melodías" en el peronismo, y la reacción que provocó, añadió: "No se entiende la reacción a eso...Si se dejaba pasar eso no pasaba nada. ¿Acaso Néstor no fue nuevas canciones?, ¿Cristina no fue nuevas canciones?".

"Cristina es la referencia política contemporánea más importante y eso no está en discusión", aclaró luego, aunque señaló que "ella tiene que definir la forma y la manera de ejercer esa referencia y liderazgo" y remarcó: "Su capacidad e influencia están fuera de discusión. Por supuesto tiene un aporte inmenso para hacer, el punto en eso es que no signifique una tensión interna sin sentido".

El funcionario bonaerense insistió en que la expresidenta "tiene que estar por encima del conjunto" y consideró: "Me parece que no es bueno que su intervención sea más en la dinámica de facción o de fracción del espacio".

Máximo Kirchner arremetió contra Kicillof y le advirtió que no será candidato en 2027

"Terminamos en una interna inaudita y si hay algo inoportuno en la Argentina en este momento es hacer una interna del PJ y que la hayan llevado a Cristina a esa situación", reiteró sobre la fuerte interna en el peronismo y señaló que "no termina siendo bueno con un candidato del otro lado que hasta hace un mes era el candidato más cercano al Patria, o el gobernador ultrakirchnerista que es un compañero"

Tras manifestar que "la interna fue provocada porque se han cometido todos los errores posibles", concluyó: "Tratemos de resolver esta situación que nos desacumula a nosotros y lo fortalece a Milei. Terminamos en la lógica amigo-traidor que no nos sirve".

