El dirigente del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó fuertemente la relevancia de la interna del Partido Justicialista (PJ) por la presidencia, asegurando que en el contexto actual "no tiene sentido" embarcarse en disputas internas cuando, según él, el verdadero adversario "es el presidente Javier Milei". "Por cuestión legal tiene que haber elecciones, pero esta interna es a destiempo, llevándola a patria o muerte, cuando la gente está pensando en otra cosa. No le da ni bola", afirmó Moyano en declaraciones a Radio 10, dejando en claro su descontento con la situación interna del peronismo.

El pulso sindical en la CGT según Pablo Moyano: “Hoy Milei se nos caga de risa”

Para el líder camionero, el desgaste que produce la pelea interna es contraproducente, especialmente en medio de una crisis económica que afecta a la población. "Entramos en un desgaste nuestro propio y una división que no tiene sentido. Tengo una bronca tremenda. Vamos a un paro de transporte, estamos peleando y al mismo tiempo venimos con una interna. El enemigo no es Cristina, ni Quintela, ni Axel Kicillof, el enemigo es Milei", sentenció. Moyano insistió en que el foco debería estar puesto en enfrentar las políticas del actual gobierno y no en peleas entre dirigentes.

Por otra parte, al referirse a la disputa interna del PJ, Moyano consideró que en un contexto de crisis, la gente no tiene tiempo para preocuparse por la política partidaria. "¿Te crees que la gente está pensando en el 17 de noviembre? Hay otras prioridades. La gente no le da ni bola. Entramos en una pelea sin sentido entre dirigentes y militantes, cuando lo que realmente importa es cómo enfrentamos la situación que nos toca vivir", afirmó.

La apuesta de Moyano: el paro del 30 de octubre

Sobre el paro de transporte anunciado para el 30 de octubre, Moyano explicó que la medida cuenta con la adhesión de la mayoría de los sectores, aunque reconoció que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió no participar. "Bueno, se ha decidido que el 30 de octubre todas las modalidades de transporte se adhieren, pero muchas líneas de colectivos, en las que estamos hablando, no se sumarán al paro. Tendrán sus razones, lo juzgará la historia, pero no creo que los compañeros colectiveros estén viviendo en otro mundo, ¿no? Donde tienen buenos salarios, donde tienen seguridad", comentó con ironía.

A pesar de la decisión de la UTA, Moyano aseguró que "muchas líneas de colectivos están llamando para adherirse al paro. Creo que va a ser muy importante y, además, se están sumando otras organizaciones en conflicto".

El consumo interno registra tímidas mejoras, pero lejos de repuntar

El dirigente adelantó que el paro no solo involucrará al sector del transporte, sino también a otros sectores que atraviesan situaciones de conflicto, como los gremios universitarios, movimientos sociales y centros de estudiantes. "En esa jornada de protesta habrá cortes en rutas, ollas populares en las principales plazas y diferentes manifestaciones en todo el país. Es una forma de expresar el malestar y que el gobierno ojalá tome nota de que hay un gran sector de la población que la está pasando mal", subrayó.

Moyano también advirtió sobre cómo los grandes medios de comunicación podrían tratar de minimizar el impacto de la medida. "Lo que va a pasar es que Clarín y La Nación van a poner cámaras en Constitución y van a decir que hay transporte, pero lo que no va a haber son trenes, aviones, barcos, ni subtes. Lo importante es quiénes paramos, y a los que no paran, bueno, lo juzgará la historia o sus propios trabajadores", sostuvo, e hizo hincapié en la importancia de la protesta.

El 17 de noviembre será la fecha en la que se enfrentarán dos listas por la conducción del Partido Justicialista: una encabezada por la ex presidenta Cristina Kirchner y otra liderada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, si es que logra reunir los avales necesarios para presentar su candidatura. Según Moyano, estas disputas internas solo contribuyen a distraer la atención del verdadero problema, que es la crisis económica y las políticas de ajuste del gobierno de Milei.

