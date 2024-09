Pablo Moyano se enojó con Cristina Kirchner: "Las cartas de la expresidenta no suman para nada"

El dirigente camionero, Pablo Moyano, no tardó en contestarle a la expresidenta Cristina Kirchner, quien en su documento publicado ayer viernes arremetió contra el sindicalismo. Sus críticas a este sector no pasaron desapercibidas para el líder cegetista, quien afirmó que “la autocrítica hay que hacerla puertas adentro, no públicamente”.

“Cuando Cristina habla de la CGT que dé nombres o yo no me voy a hacer cargo” dijo Moyano sobre los cuestionamientos de la ex mandataria. Y lanzó: "Las cartas de la expresidenta no suman para nada".

Pablo Moyano aseguró que en nombre de la CGT no hay nadie negociando con el oficialismo, y agregó que "el crecimiento del empleo informal es responsabilidad de cada gobierno, no de los sindicatos".

Noticia en desarrollo.