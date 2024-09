Cristina Kirchner se sube al ring contra Milei mientras busca ordenar al peronismo

La segunda carta tiene 25 páginas menos que la primera. Esta vez publicó solo ocho hojas para que los dirigentes de Unión por la Patria no puedan tener la excusa de no terminar de leer un texto tan largo, tal como algunos rezongaban por lo bajo en febrero, cuando Cristina Kirchner rompió el silencio después de la derrota electoral. La exvicepresidenta apuntó contra la gestión de Javier Milei y discutió mano a mano con el jefe de Estado por redes, pero también insistió con hablarle a un peronismo que describe adormecido al momento de discutir hacia dónde ir.

No habló en primera persona, pero se refirió a un peronismo que “se torció” y “desordenó”. “¿Y por casa cómo andamos?”, se preguntó como autocrítica a la que llamó “revisión de ideas y experiencias”. Aunque muchas de las enumeraciones tienen que ver con el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner también pide abrir debates que en su propio gobierno no quiso dar. Esto ya lo hizo en la primera carta de febrero: ir a un sistema tributario unificado, replantear el sistema público de salud, revisar la eficiencia del Estado; avanzar en un plan de actualización laboral; replantearse el funcionamiento de la escuela pública; el rol de la política de seguridad y hasta en la integración de las empresas estatales.

Ahora le sumó el cuestionamiento al clientelismo que irritó a una clase media, los beneficios que se les otorgó a sectores concentrados de la economía y no prestarle atención al avance de la tecnología y de las herramientas de comunicación. “Parece que a algunos no les alcanza. Quieren que diga ‘soy mala, bruja y todo es culpa mía’”, dicen en la intimidad del Instituto Patria.

Cristina Kirchner quiere ganar 2025 y 2027. Piensa en el futuro electoral del espacio y por eso plantea abrir la discusión. Asegura que estos temas no son una imposición suya, sino que la propia ciudadanía los puso en discusión al votar a Milei. Otros dirigentes del peronismo también están viendo cómo Unión por la Patria prometía en la última campaña ir hacia un lugar que muchos de los votantes rechazaban. “Si ganábamos íbamos a hacer un esfuerzo fenomenal para, por ejemplo, mantener el subsidio al transporte a un tipo que no quería tener un subsidio”, evaluó esta semana un importante dirigente ante PERFIL al ver cómo aun los que sufren el ajuste del Estado aceptan las medidas libertarias.

La primera carta de CFK pasó desapercibida en su propio espacio. “Quizás en nuestro propio espacio quieren seguir discutiendo sobre Victoria Villarruel y el juicio político. Nosotros queremos ver cómo ganamos”, dicen desde el entorno.

La de este viernes resonó de inmediato y fue por el cruce que se generó con Javier Milei. El Presidente no tardó en contestar. “Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prendé la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase”, lanzó el Presidente en X (ex Twitter).

Fue la contestación a un posteo de este viernes de CFK de primera hora del día en el que publicó la carta con fuertes críticas a la gestión libertaria. “Quien se cree líder amado y admirado a nivel global, pero al que nadie le presta un dólar. A esta altura de la soirée, casi casi que tenemos que hablar de Milei, el exlibertario”, lanzó la exmandataria luego de enumerar intervenciones del gobierno de LLA en el precio del dólar, el precio del dinero y el precio del trabajo. “Solo ha liberado el cuarto precio de la economía, el de los bienes y servicios, aunque con ciertas limitaciones: las tarifas de luz, gas y transporte todavía conservan exiguos subsidios, en algunos segmentos de usuarios”, escribió.

Ambos, por ahora, se eligen como enemigos políticos. Y Cristina Kirchner no está dispuesta a resignar protagonismo. Continuará.