Milei le pidió a Cristina que muestre su título de abogada y ella le insistió que "deje de boludear en Twitter"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había publicado una carta en la que analizó la marcha del gobierno libertario, mientras que el presidente, Javier Milei, le respondió invitándola a que lo escuche esta noche: "Voy a estar dándote una clase". El intercambio virtual continuó con una serie de cruces entre ambos: por un lado, Cristina invitó a Milei al Instituto Patria y a que "deje de boludear en las redes", mientras que la respuesta de Milei no tardó en llegar poco después.

Pero el cruce fue subiendo el tono cuando Milei siguió y le dijo: "No te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase... A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada... Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo paso. Yo vine a rescatar al País no a hundirlo. CIAO !!!", desde su cuenta oficial de X.

Asimismo, CFK no lo arrobó pero le respondió rápidamente e insistiendo con el uso excesivo de las redes sociales: "Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes".

"Voy a estar dándote una clase": la respuesta de Javier Milei a Cristina Kirchner por sus críticas al gobierno

Y agregó: "Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN".

Cuando todo parecía terminado, se sumó un interlocutor al cruce. Es que Manuel Adorni, vocero presidencial, le respondió a la expresidenta en nombre del jefe de Estado: "Estimada Cristina: estoy con el Presidente Javier Milei en el avión rumbo a Mendoza. No puede responderle porque usted lo tiene bloqueado. Me pide que le transmita que usted cayó en la 'falacia de la pista falsa' al aún no haber mostrado su título. Saludos".

La carta de Cristina y la reacción de Milei

En una carta publicada en sus redes, Cristina Kirchner sorprendió por su autocrítica hacia el peronismo, señalando errores históricos y cuestionando la eficiencia del Estado. Las palabras de la expresidenta rápidamente cobraron notoriedad pública, sin embargo, lo que pareció resonar más en el ámbito político fue la respuesta que recibió de Milei, particularmente en relación a los asuntos económicos.

El Presidente no solo descalificó las críticas de la expresidenta, sino que también la acusó de "no entender mucho" de economía, afirmando que durante su última gestión había conformado un gabinete de "analfabetos anémicos que destruyeron el país con su chamanismo económico". Unas horas después, la exmandataria volvió a pronunciarse sobre el tema e invitó al jefe de estado a debatir en el Instituto Patria y a dejar de "boludear en las redes".

Cristina Kirchner le respondió a Milei: "Cuando quieras -porque tiempo tenés… y lo dedicas a boludear en las redes- te espero en el Patria"

En respuesta a las críticas de Cristina Fernández, el presidente Javier Milei no tardó en replicar en Twitter. En un tono desafiante, Milei comentó: "@CFKArgentina no te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase... A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada... Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo paso. Yo vine a rescatar al País no a hundirlo".

En tanto, Milei reiteró así su postura sobre el cepo cambiario y cuestionó no solo la política económica de Fernández, sino también su credibilidad profesional.

Y la dirigenta del peronismo le volvió a responder: "Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea", comenzó la exmandataria.

Respecto al posteo de Milei anunciando que le iba a dar una clase a ella, le contestó: "Cuando quieras -porque tiempo tenes… y lo dedicas a boludear en las redes- te espero en el Patria y te explico un poquito. Saludos cordiales… A vos y a todas las 'fuerzas del cielo'. Dios mío!".

